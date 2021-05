Még el se kezdődött Paks II építése, de a Fideszhez közeli vállalkozók már jól élnek belőle

Földmunkák a Paksi Atomerőmű meglévő blokkjaitól északra, azon a területen, ahol a Paks II. blokkjai épülnek majd. Fotó: Kaufmann Balázs / 444

Ugyan a paksi erőmű bővítéséhez még az engedélyek is hiányoznak, a NER-be betagozódottak máris elég jól élhetnek a nagy építkezésből, írja a HVG, mely cikkében összeszedte, hogy Kovács Sándor, aki két éve még a paksi Fidesz-KDNP alapszervezet elnöke volt, már most Budapest belvárosával vetekedő áron, havi mintegy hatmillió forintért ad bérbe 105 négyzetméternyi irodát a Roszatomnak, ami egy 160 négyzetméteres családi házat is bérel havi 400 ezer forintért egy bizonyos Cseh Tamástól, aki ugyanott lakik, mint a paksi polgármesteri hivatal turisztikai, városmarketing- és kommunikációs csoportjának vezetője.

Vannak persze náluk is nagyobb nyertesei a paksi biznisznek. A húszezres városba hamarosan érkező 8-10 ezer, főként orosz mérnök és munkás elszállásolására háromezer lakást építenek, a hétmilliárd forintos tendert Mészáros Lőrinc gyermekeinek mérnökirodája nyerte el konzorciumban.

A beruházáshoz kapcsolódó legnagyobb infrastrukturális fejlesztést, a Paks és Kalocsa között épülő Duna-hidat Mészáros üzlettársa, Szijj László építheti fel 91,2 milliárd forintból.