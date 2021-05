Hiába ellenkeznek a japánok, úgy néz ki, hogy lesz idén olimpia

Alig több mint két hónap múlva kezdődik 2021-es tokiói nyári olimpia, és a dolgok nem állnak jól. Az ország lakossága egyre elutasítóbb a játékok megtartásával szemben, a verseny előtti tréningekből sorra táncolnak ki a külföldi csapatok és a fogadó városok is, szponzorok és ismert versenyzők kezdenek elbizonytalanodni. A kormány meg akarja tartani a versenyt, de arra hivatkoznak, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottságé az utolsó szó. A NOB pedig annak ellenére ígér biztonságos játékokat, hogy a szervezet elnöke a veszélyhelyzet miatt lemondta a tervezett látogatását.

Múlt szerdán tartotta a legutóbbi sajtótájékoztatóját a Nemzetközi Olimpiai Bizottság. Az online eseményen Mark Adams, az NOB szóvivője azt mondta, hogy meghallgatják a közvéleményt, de nem ez fogja vezetni őket, és szerinte

“minden azt mondja nekünk, hogy a játékokat meg lehet tartani és meg is fogjuk tartani.”

Thomas Bach, Adams főnöke és a szervezet elnöke a következő héten látogatott volna Japánba, de az utat hétfőn lemondták, miután Tokióban és több más prefektúrában is május végéig meg kellett hosszabbítani a veszélyhelyzetet a fertőzöttek számának növekedése miatt.

Tomas Bach, a NOB elnöke a képernyőről integet Seiko Hashimoto japán olimpiai miniszternek. Fotó: FRANCK ROBICHON/AFP

Japán a koronavírus negyedik hullámával küzd, múlt szerdán több mint 7500 új fertőzöttet regisztráltak - januárban óta nem volt ilyen magas a napi megbetegedések száma. A halottak száma átlépte a 11 ezret, és 82 000 aktív fertőzött van az országban.

A japán társadalom pedig nem örül, amiért ebben a helyzetben több tízezer ember, versenyzők, segítők és önkéntesek utaznak az országba. A résztvevőknek érkezés előtt két negatív tesztet kell felmutatniuk, és naponta tesztelik majd őket, de nem kell beoltatniuk magukat, és karanténba sem kell vonulniuk érkezés után. Bár a szervezők nem ajánlják, hogy a versenyzők szabadon mozogjanak az országban, megtiltani sem tiltják meg nekik.

Az egészségügyi szakértők és a közvélemény szerint pedig ezek a szabályok nem elegendőek arra, hogy biztonságosan meg lehessen tartani a versenyt.

A szigorúbb tesztelési szabályok ráadásul csak a versenyzőkre vonatkoznak, a CNN-nek a múlt hónapban azt nyilatkozták olimpiai önkéntesek, hogy a szervezők nemhogy a beoltásukról, de még csak a tesztelésükről sem ejtettek szót, a védekezéshez pedig mindössze néhány maszkot és kézfertőtlenítőt kapnak majd.

Üres lelátók és egy táblát tartó önkéntes Tokióban, az olimpia egyik teszteseményén. Fotó: CHARLY TRIBALLEAU/AFP

A friss közvéleménykutatásokon stabilan hatvan százalék fölött van azoknak a japánoknak az aránya, akik az olimpia lefújását szorgalmazzák, egy erre vonatkozó petíciót kevesebb mint három nap alatt háromszázezren írtak alá. Mark Adams múlt szerdai sajtótájékoztatójának a végén egy magát újságírónak kiadó aktivista jelentkezett be, aki kérdés helyett trágár szavak kíséretében kiabálta be, hogy nem akarnak olimpiát.

Bár határozott állásfoglalást még egy szponzor vagy sportoló sem tett, egyre több jele van annak, hogy ők is bizonytalanok. A Toyota, az olimpia egyik főszponzora közleményben jelezte, hogy “nagyon aggasztónak” találják a társadalom növekvő frusztrációját a játékokkal szemben.

Naomi Osaka, japán világelső teniszbajnoka a BBC-nek azt nyilatkozta, hogy bár sportolóként az az első gondolata, hogy szeretne részt venni az olimpián, magánszemélyként viszont nem biztos benne, hogy jó ötlet megtartani a járvány alatt a világversenyt. Rafael Nadal és Serena Williams is azt mondták a sajtónak, hogy még nem tudják, részt vesznek-e a játékokon.

Naomi Osaka Fotó: FILIPPO MONTEFORTE/AFP

Az olimpiára nem csak a főváros készül, több település várja különböző sportágak csapatait a verseny előtti edzőtáborokba. Az USA atlétikacsapata Csiba városába ment volna, de múlt héten lemondták az utat, mert aggódtak a sportolók egészségéért.

Még a prefektúra kormányzója is úgy gondolta, hogy “a lehető legjobb döntést hozták a jelenlegi helyzetben”.

Több száz kisebb-nagyobb város készült a csapatok fogadására, most viszont egyre több település lép vissza. Egyesek a járvány terjedése miatt aggódnak, mások pedig nem akarnak adófizetői pénzt költeni a sportolók folyamatos tesztelésére és egészségügyi ellátására. A településeknek nagy esemény, ha vendégül láthatnak egy csapatot, ilyenkor hagyományosan a város lakói is találkozhatnak a sportolókkal, játszanak egy barátságos meccset a helyi csapattal, részt vesznek a nekik szervezett programokon. Okuizumoban az indiai hokicsapatot látták volna vendégül, a sportlétesítményeiket is felújították az érkezésükre, de visszaléptek, amikor kiderült, hogy a járványügyi szabályok miatt semmilyen programot nem szervezhetnek a sportolókkal, a biztonságos tartózkodásukra vizonyt további pénzeket kellene költeniük.

Ki fújhatná le?

A BBC egy nemzetközi sportjogászt kérdezett meg arról, hogy a jelenlegi helyzetben kinek és milyen alapon van joga lefújni a sporteseményt.

Alexandre Miguel Mestre azt mondta, hogy a NOB és Tokió városa között kötött szerződés szerint egyedül a NOB-nak van joga lefújni a versenyt, mert az olimpiai játékok a Bizottság kizárólagos tulajdonát képezik.

A NOB lefújhatja a játékokat akkor, ha “jó oka van feltételezni, hogy a játékosok biztonsága komoly veszélyben lenne valamilyen oknál fogva”. Ez a sportjogász szerint a járványhelyzetben megállhatná a helyét,

de a NOB egyelőre semmi jelét nem mutatja annak, hogy szeretne visszatáncolni a szerződésből.

A szerződés jellege miatt annak kevés reális esélye van, hogy Tokió megpróbáljon kiszállni, mert akkor minden anyagi teher a helyi szervezőbizottság vállára kerülne - mondta a BBC-nek egy másik sportjogi szakértő, Jack Anderson, a Melbourne-i Egyetem professzora.

Szerinte ha lemondják az olimpiát, akkor azt Japán a NOB-bal egyetértésben, a szerződés kereteinek betartásával teszik majd meg. Ez nyilvánvalóan mind az ország, mind a NOB, mint a szponzorok számára hatalmas anyagi károkat okozna, amit aztán a biztosítóknak kell kifizetniük.

Orvosi személyzet egy olimpiai teszteseményen Tokióban. Fotó: PHILIP FONG/AFP



“Ha a tokiói olimpiát lefújják, a biztosítóknak valószínűleg a valaha volt legnagyobb, ilyen jellegű kártérítést kéne kifizetniük” - mondta Anderson. A biztosító megtéríti ugyan a direkt károkat, de nem fedezi azokat a fejlesztéseket, amiket a szálláshelyek, éttermek és más szolgáltatók hajtottak végre, hogy felkészüljenek a turisták fogadására.

Japánnak pedig nem csak az anyagi veszteséget kell figyelembe venni, az olimpia rendezése presztízskérdés, amitől az ország jó hírnevének növekedését várják. Egy évvel már halasztani kellett a versenyt, így nagyon közel van a következő olimpiai esemény: a 2022-es téli olimpiát az ország regionális riválisa, Kína szervezi.

A modern olimpia történetében eddig háromszor fújták le a játékokat, mind a három alkalommal világháborúk miatt. A július 23-i időpont gyorsan közelít, a NOB pedig látványosan hajthatatlan, ezért ha a pontos részletek még nem is világosak, nagyon úgy tűnik, hogy a játékokat minden társadalmi felháborodás ellenére meg fogják tartani.