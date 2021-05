Valter Attila: Ez nem az én mezem volt, a miénk volt!

„Az első dolog ami eszembe jut, milyen is volt megélni és versenyezni ebben a gyönyörű trikóban, az, hogy ez nem az én mezem volt... a Miénk volt!”

– írta Facebookon Valter Attila, aki a Giro d'Italia kerékpáros körversenyen három napon át viselte a kerékpársport egyik legértékesebb mezét, a Maglia Rosát. Valter vasárnap összetettben az ötödik helyre esett vissza, 43 másodperccel elmaradva a Tour de France-győztes kolumbiai Egan Bernaltól.

Valter Attila rózsaszín trikóban május 15-én Fotó: LUCA BETTINI/AFP

„Bármennyire is nagy dolog volt a rózsaszín trikóban versenyezni, mégse fogható ahhoz a reakcióhoz, amit otthon kiváltott. Álmomban sem gondoltam, hogy ennyien, országszerte szurkolni fogtok egy kerékpárosnak, arra pedig végképp nem, hogy sok épület mellett a Puskás Ferenc Stadion is rózsaszínbe fog díszelegni. (...) Már most többet értem el ezen a versenyen, mint vártam, de úgy gondolom az összetett 5. helyén állni 9. szakasz után bizakodásra ad okot és mindent megteszek hogy úgy is fejezzem be a versenyt ahogy elkezdtem, mosolyogva.”