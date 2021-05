Az EU vezetői kiakadtak, amiért bilincsbe vertek EU-s állampolgárokat a brit határon

Közös állásfoglalásban fejezik ki felháborodásukat az Európai Unió tagállamainak vezetői, amiért a brit hatóságok több alkalommal is megtagadták uniós állampolgároktól, hogy belépjenek az országba, sőt, esetenként meg is bilincselték és el is zárták őket. A Boris Johnsonnak címzett levél vázlatát a Guardian szerezte meg, azt a brit kormányfő még nem kapta kézhez.

Mint korábban írtuk, a héten kezdett el dagadni a botrány a sajtóban, hogy a brit hatóságok finoman szólva túlzásba viszik a Brexit után bevezetett, az uniós polgárok bevándorlását szigorúan korlátozó szabályok betartatását. Ahogy azt elsőként a Guardian megírta,

nem egyszer előfordult, hogy Nagy-Britanniában élő rokonaikat látogatni érkező EU-s polgárokat is letartóztatnak, és akár egy héten át is szögesdrótokkal körbezárt gyűjtőfogházakban tartanak őrizetben. A lap szerint a brit hatóságok a legapróbb gyanú alapján is úgy döntenek, hogy inkább őrizetbe veszik az országba érkező EU-s állampolgárokat, miközben az ezzel kapcsolatos panaszokra még csak nem is reagálnak.

Az uniós polgárokkal szembeni atrocitások várhatóan az EU és a brit kormány jövő hét csütörtökön esedékes tárgyalásain napirendre kerülnek majd. Ez lesz az első találkozó az uniós 27 tagállamának kormányfői és Boris Johnson között azóta, hogy tavaly karácsony előtt a felek megállapodtak a brexit utáni kereskedelem szabályairól. A közös állásfoglalás - amelynek szövege persze változhat, mire azt elküldik a brit kormányfőnek - emlékeztet arra, hogy az EU-val kötött megállapodásnak az is része, hogy a brit hatóságok nem diszkriminálhatnak az uniós állampolgárokkal szemben.