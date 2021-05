Koronavírus: októberi szinten az adatok, 51 új áldozat

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Rendszeresen elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Továbbra is javulnak, és a tavaly októberihez hasonló szinten vannak a járványadatok

csütörtökön 51 halálos áldozatról számoltak be,

csökkent a kórházban levő fertőzöttek száma (1836),

egyre kevesebben vannak lélegeztetőgépen (212),

az elmúlt héten naponta átlagosan 738 új fertőzöttet találtak,

igaz, elég kevés tesztet végeznek, de azon belül a pozitívak aránya vasárnap óta 5 százalék alatt (vagy kicsivel felette van), ami a WHO iránymutatása szerint azt jelzi, kontroll alatt van a járvány.

Úgy látszik, Komárom-Esztergomban is megfordult a romló fertőzési trend, amiről kedden számoltunk be. Bár az operatív törzs nem küdött választ az erről szóló kérdésünkre, Müller Cecília szerdán megemlítette, hogy abban a megyében sem alakult ki góc. Most csak Baranyára igaz, hogy az elmúlt egy hétben több covidost találtak, mint a megelőző egy hétben.

Csütörtökre több mint 38 ezren kapták meg az első oltásukat, összesen 4,8 milliónál járunk.

Címlapkép: Krizsán Csaba/MTI/MTVA