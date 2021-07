Újságírókat, ellenzékinek gondolt közéleti szereplőket hallgathattak le

Jó reggelt, könnyen lehet, hogy az év, sőt akár az évtized magyar politikai botrányára ébredtünk mindannyian, ön is, mi is, Magyarország kormánya is. Hogy úgy mondjam: o.O

Vasárnap kora este több világlap, köztük a brit Guardian és az amerikai Washington Post is magyar vonatkozású bomba-sztorit robbantott: "Izraeli kémszoftverrel figyeltek meg kormánykritikus magyar újságírókat, vállalkozókat és politikusokat".

Az eddig nyilvánosságra került adatok szerint mások mellett Varga Zoltán milliárdos vállalkozó, Chikán Attila volt gazdasági miniszter, és Simicska Ádám ellen is bevethették a szoftvert, vagy ilyesmire készülhettek a magyar hatóságok. A Direkt36 több újságíróját is megfigyelhették, amikor azok a 444-re készülő cikkeiken dolgoztak.



Az ellenzék kezdeményezi a nemzetbiztonsági bizottság összehívását a megfigyelési botrány miatt.

Műholdfelvétel a Fehér-szigeten fekvő vulkánról 2019. május 12-én, nyolc hónappal a kitörés előtt. Fotó: HO/AFP

2019 decemberében kitört Új-Zéland legaktívabb vulkánja. Ekkor majdnem ötven turista volt a kráter közelében. Huszonketten meghaltak, akik pedig túlélték, ma is küzdenek súlyos égési sérüléseikkel. Hogy lehettek ott egyáltalán?



Fotó: Netflix

Olivier Rousteing az egyik legsikeresebb fiatal divattervező. A még mindig csak 34 éves csodagyerekről váratlanul megindító dokumentumfilm készült, amit mindenkinek látnia kell, aki kicsit is érteni akarja, mi megy végbe egy örökbefogadott ember lelkében.



Fotó: ADRIAN DENNIS/AFP

A női súlyemelés még az olimpiákon is csak keveseket érdekel. Egy biológiailag férfiként született új-zélandi nő indulásának köszönhetően mégis ez lesz az egyik legnagyobb figyelemmel kísért versenyszám Tokióban.

Csányi Sándor (b2) és Mészáros Lőrinc (középen), az ország leggazdagabb és második leggazdagabb embere uniós agrártámogatásokból is milliárdokat zsebeltek be tavaly. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Megteremtik a hazai mezőgazdasági vállalkozások nemzetközi terjeszkedésének alapjait.

