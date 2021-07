Izraeli kémszoftverrel figyeltek meg kormánykritikus magyar újságírókat, vállalkozókat és politikusokat

Orbán Viktor kormánya új fegyvert vetett be a média elleni háborúban Magyarországon, több mobiltelefon igazságügyi elemzése szerint a világ egyik legagresszívabb kémprogramját használták oknyomozó újságírók és az ország egyik utolsó független médiatulajdonosa ellen – írja a Guardian.

A Forbidden Stories francia nonprofit újságíró-szervezet által vezetett együttműködés, a Pegasus-projekt kiszivárgott anyagok alapján arra jutott, hogy Magyarországon több ember potenciális célpont volt, mielőtt az izraeli NSO Group által értékesített, kifinomult kémprogrammal, a Pegasusszal hackelni próbáltak. Több esetben törvényszéki elemzés erősítette meg, hogy az eszközöket megfertőzték a Pegasusszal.

A kiszivárgott anyagok azoknak a telefonszámait tartalmazzák, akik a jelek szerint törvényes nemzetbiztonsági vagy bűnügyi nyomozás célpontjai voltak. Legalább tíz magyar ügyvéd, egy ellenzéki politikus és öt újságíró telefonszáma is megtalálható a felsorolásban.

Egyikük Panyi Szabolcs, a Pegasus-projektben résztvevő Direkt36-nál dolgozó újságíró. A mobiltelefonján az Amnesty International végzett igazságügyi elemzést, és meggyőző bizonyítékokat talált arra, hogy a Pegasus kémszoftvert többször bevetették rajta 2019-ben, 11 alkalommal egy-két nappal azután, hogy Panyi a magyar kormány tisztviselőitől kérdezett. Panyi szerint az lehetett a cél, hogy a kormány előbb léphessen, minthogy kijönne a tervezett sztori, illetve hogy megpróbálja azonosítani a forrásokat.

A Pegasus lehetővé teszi a támadónak (esetünkben a szolgálatoknak), hogy a telefon minden tartalmát lássa, beleértve a végpontok közötti titkosítással rendelkező alkalmazások üzeneteit, fényképeit és GPS-helyadatait. A készüléket audio- vagy videófelvevővé is alakíthatja. Az gyártó állítása szerint a kémprogram csak súlyos bűnözők és terroristák ellen használható.

Egy kormányzati szóvivő a Panyi telefonjának lehallgatásáról szóló részletes kérdésekre azt válaszolta, nincs tudomásuk semmilyen állítólagos adatgyűjtésről, az NSO Group pedig azt írta, nem fér hozzá az ügyfelei célpontjainak adataihoz, és kétségbe vonta a kiszivárgott adatok jelentőségét.

Lehallgatták Szabó Andrást is, aki szintén a Direkt36 újságírója, illetve Dercsényi Dávidot, aki öt évig dolgozott a HVG-nél, most pedig az ellenzéki vezetésű Józsefvárosban szerkeszti a kerületi lapot. Hozzá három telefonszám tartozik, az egyiket a volt felesége használja, de azt is lehallgatták.

A Fidesz 2018-as választási győzelme után pár héttel Varga Zoltán, a 24.hu milliárdos tulajdonosa hat emberrel vacsorázott együtt, köztük az Orbán hívéből kormánykritikussá váló Chikán Attilával. A feljegyzések szerint a vacsorán mind a hét embert potenciális jelöltként jelölték meg megfigyelésre. A jelenlévők egyikének telefonján végzett igazságügyi elemzés egyértelmű bizonyítékot mutatott arra, hogy lehallgatták a vacsora idején, és egy másikon is megtalálták a Pegasus tevékenységének jeleit, de azt nem, hogy aktívan lehallgatták volna.

Simicska Lajos fiát, Ádámot is lehallgatták abban az időben, amikor Orbánék nyomására a 2018-as választás után Simicska megszabadult a médiabirodalmáról.

Egy CEU-s PhD-hallgató, a belga-kanadai Adrien Beauduin telefonján is megtalálták a beavatkozás nyomait. Beauduin 2018 végén részt vett a túlóratörvény elleni megmozdulásokon, ami után hatóság elleni csoportos erőszakkal gyanúsítottak meg. Beauduin telefonján röviddel ezután volt aktív a Pegasus, bár nincs jele annak, hogy be is vetették. Végül a legsúlyosabb vádakat elvetették, ami arra utal, hogy semmi terhelőt nem találtak ellene.

Az NSO egyik volt munkatársa megerősítette, hogy Magyarország a cég ügyfelei között van. Magyarország a jelek szerint az akkori izraeli miniszterelnök, Benjamin Netanjahu 2017-es országlátogatása után szerezte meg a Pegasust. Az NSO tagadta, hogy az izraeli kormány bármilyen iránymutatását követné az ügyfelek kiválasztásakor.

Netanjahu és Orbán a budapesti Országházban tartott sajtótájékoztatón 2017. július 18-án. Fotó: Mohai Balázs/MTI/MTVA

A Guardian azt írja, a megfigyelésnek Magyarországon kifejezetten laza a jogszabályi felügyelete: ha a kérelmet nemzetbiztonsági okokból nyújtják be, nincs bírósági felügyelet, csak az igazságügyi miniszter aláírása kell a megfigyeléshez. Varga Judit nem reagált a Pegasusra vonatkozó kérdésekre.

A Citizen Lab pénteken számolt be arról, hogy legalább 100 aktivistát, újságírót és politikust figyelhettek meg tíz országban az izraeli Candiru kémprogramjával, ami a Windows gyenge pontjait kihasználva működik. Többek közt Szaúd-Arábiában, Izraelben, Indonéziában és Magyarországon is megvásárolták.

A Forbidden Stories információit a magyarországi megfigyelésekről a világsajtó számos jelentős lapja közölte a Washington Posttól a Zeiton át Le Monde-ig. (Guardian)