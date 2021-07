Negyedik napja nincs újabb áldozata a járványnak

A hétvégi szünet után az elmúlt három nap járványügyi adatait publikálták a koronavirus.gov.hu-n. Ami feltétlenül jó hír, hogy nem jelentettek újabb halálesetet csütörtök óta. A járvány kezdete óta hivatalosan 30 020-an hunytak el koronavírusban.

A kórházban lévő koronavírusos betegek száma 55, tavaly augusztusban volt hasonlóan, de még ennyire sem alacsony. Lélegeztetőgépen 9 Covid-fertőzött van.

Az összes teszten belül a pozitívak aránya továbbra is 1 százalék alatt van.

Amire érdemes figyelni: ha nem is ugrásszerűen, de továbbra is emelkedik az új fertőzöttek száma. Most 161 új Covid-fertőzött került a statisztikákba, négyhetes hétfői (lényegében hétvégi) rekord ez.

Még tovább lassult az oltási program: péntektől vasárnapig mindössze 8271 embert oltottak be.

A beoltottak száma 5 596 543 fő, közülük 5 374 864-en kapták meg a második oltást is.