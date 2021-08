Kína „baráti kapcsolatra” törekszik a tálibokkal

Kína „baráti kapcsolatra” törekszik az Afganisztánt uraló, iszlamista tálibokkal – közölte Hua Csun-jing kínai külügyi szóvivő.

A tisztségviselő közölte, hogy Peking nem zárja be kabuli nagykövetségét, és hajlandók támogatni az újjáépítést.

Azzal kapcsolatosan nem fogalmazott teljesen egyértelműen, hogy elismerik-e a tálibokat Afganisztán új vezetőiként, csak annyit mondott, hogy tiszteletben tartják az afgán nép választását.

Emellett reményét fejezte ki, hogy sima és békés lesz az átmenet Afganisztánban, és kiemelte, hogy a felkelők többször is úgy nyilatkoztak, hogy jó viszonyt szeretnének kialakítani Kínával.

Peking korábban felelőtlennek nevezte a hirtelen amerikai kivonulást, mondván, az polgárháború veszélyével fenyeget. Az amerikai sajtó már egy ideje arról írt, hogy a nyugati csapatok kivonása után Kína készül betölteni a hatalmi vákuumot Afganisztánban.

Afganisztán határos Kínával, igaz, a közös határszakasz csak 76 kilométer hosszú. A kínai kormány az utóbbi években tárgyalásokat kezdett a tálibokkal, akiknek egy küldöttsége az országban is járt. A radikálisok második számú vezetője, Abdul Gáni Baradar molla július végén találkozott Vang Ji kínai külügyminiszterrel.

Fotó: Li Ran/Xinhua via AFP

A tálibok a nemzetközi haderő kivonulását kihasználva offenzívát indítottak az ellenállást alig tanúsító kormányerők ellen, és végül vasárnap bevették Kabult is. Ezzel párhuzamosan az afgán elnök külföldre menekült, a kormány pedig összeomlott, és most drámai felvételek érkeznek Kabulból. (via MTI)