A tálibok házról-házra járnak és vadásznak az általuk „kollaboránsnak” vélt emberekre

Egy az ENSZ számára készült hírszerzési jelentés szerint a tálibok nagy erőkkel vadásznak azokra, akik a Nato-csapatoknak és az előző afgán kormánynak dolgoztak - írja a BBC. A dokumentum azt írja, hogy az iszlámista csoport tagjai házról-házra járnak, hogy „kollaboránsokat” találjanak, és megfenyegetik a családjaikat.

„A tálibok nagy számban veszik célba az embereket, és ez a fenyegetés kristálytiszta. Írásba foglalták, hogy hacsak a célszemélyek nem adják meg magukat, a tálibok letartóztatják, kihallgatják és megbüntetik helyettük a családtagjaikat”

- mondta Christian Nellemann, a jelentést készítő RHIPTO nevű szervezet vezetője. Arra is figyelmeztetett, hogy mindenki, aki a tálibok feketelistáján szerepel, komoly veszélyben van, és a tömeges kivégzéseket sem tartja kizártnak.

De nemcsak az említett csoportok vannak veszélyben, hanem a sajtó munkatársai és az ő rokonaik is, akiket ugyanígy, házról-házra próbálnak megtalálni. A tálibok lelőtték a Deutsche Welle munkatársának egyik családtagját, egy másikat pedig súlyosan megsebesítettek, miközben a rokonai házait járták végig a most Németországban dolgozó újságíróra vadászva. Az illető többi családtagjának sikerült elmenekülnie, most szökésben vannak.

Tálib harcosok Laghman tartományban. Fotó: -/AFP

A Deutsche Welle vezérigazgatója, Peter Limbourg elítélte az esetet, és felszólította a német kormányt, hogy tegyenek lépéseket az ügyben.



„Ez felfoghatatlanul tragikus, és tanúsítja, hogy milyen veszélyben van minden alkalmazottunk és családjuk Afganisztánban. Nyilvánvaló, hogy a tálibok már szervezetten keresésik az újságírókat, mind Kabulban, mind a tartományokban. Kifutunk az időből!” - mondta.

A tálibok az elmúlt hetekben a DW legalább három újságírójának otthonát támadták meg, emellett afgán riportereket és rádiósokat is elraboltak és/vagy megöltek. Egy hónapja egy indiai fotóriportert öltek meg, augusztus elején a Die Zeit egyik afgán fordítóját lőtték le az utcán. A Német Újságkiadók Szövetsége nyílt levélben fordult a német kormányhoz, hogy a vészhelyzetre tekintettel biztosítsanak vízumot az Afganisztánban dolgozó munkatársaiknak és együttműködőiknek, de a Német Újságírószövetség is lépéseket sürget.

Mindez élesen szemben áll azzal a képpel, amit a tálib vezetés a külföldi országokkal próbál elhitetni. Első hivatalos sajtótájékoztatójukon szóvivőjük, Zabihullah Mudzsahid azt állította, hogy senkit nem fognak elrabolni, vallatni és kihallgatni, nem kell attól tartani, hogy emberekre fogják rátörni az ajtót. Ezenkívül amnesztiát ígértek, és azt mondták, sem az újságírókat nem fogják zaklatni, sem azokat nem fogja megtorlás érni, akik az afgán kormánynak vagy a külföldi csapatoknak dolgoztak.