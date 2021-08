Nicole Ari Parker érkezik Kim Cattrall helyére az új Szex és New York sorozatban

A Samantha Davist játszó Kim Cattrall távozik a Szex és New York szereplőgárdájából, helyette az Empire című sorozatban is szereplő Nicole Ari Parker érkezik. Parker nem Samantha Davist alakítja majd, hanem a főszereplő Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) új barátnőjét, egy Lisa Todd Wexley nevű dokumentumfilmest.

Nicole Ari Parker Fotó: ASTRID STAWIARZ/Getty Images via AFP

A másik három barátnő marad, Sarah Jessica Parker mellett Kristin Davis (a sorozatban Charlotte York Goldenblatt) és Cynthia Nixon (a sorozatban: Miranda Hobbes) is visszatér. A HBO által megrendelt új, 10 félórás részt tartalmazó sorozat címe And Just Like That… lesz.

Kim Cattrall Fotó: AMY SUSSMAN/Getty Images via AFP

Már a Szex és New York forgatása közben is írtak arról az amerikai bulvárlapok, hogy a szereplőgárda tagjai között nincs meg az összhang, és hogy különösen Kim Cattrall jön ki nehezen a többiekkel. A színésznő interjúkban is beszélt arról, hogy a második Szex és New York film után már nem akar többet Samantha Davisként szerepelni, sőt valójában már azt a filmet sem volt sok kedve elvállalni.

Az eredeti Szex és New York több kritikát kapott amiatt is, hogy a visszatérő szereplőgárda kizárólag fehér színészekből áll, az új sorozat ezen is változtat, fekete, latina és indiai állandó szereplőket is bemutatnak a nézőknek. (Guardian)