Havasi: Orbánnak hivatalos programja van Olaszországban

Olvasónk csütörtök este lefotózta az Orbán családot egy római étterem teraszán.

Orbán Viktort két kínai (Sinopharm) vakcinával oltották be, április 30-án a kínai oltóanyagról Orbán ezt mondta:

„Elterjedt, hogy majd kínaival nem lehet menni, ez szamárság, engem is kínaival oltottak be, én is menni fogok, és nem azért, mert diplomáciai lehetőségem van rá, hanem mert jogom lesz hozzá. Tehát a kínai vakcinával beoltottak szabadon utazhatnak majd a nyár során.”