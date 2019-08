Orbán Viktor elvileg magánúton járt Fátimában, de nagyon úgy tűnik, mint aki hivatalos tárgyalásokat folytatott

Augusztus 20-án külföldi politikusok Orbán Viktor nevezetes teraszáról nézték a tűzijátékot. Hogy pontosan kik, azt nem lehet tudni, maga a tény is csak úgy derült ki, hogy a közvéleménykutatás (és az adóelkerülés) egyik neves brit szakértője, a több ország politikai pártjait is bőkezűen támogató milliárdos, Lord Ashcroft kiposztolt egy rossz minőségű videót a Twitterre. Szintén a Twitterről értesülhettünk róla, hogy Ashcroft részt vett a másnap délelőtti megbeszélésen a korábbi kanadai miniszterelnökkel, Stephen Harperrel.

A szűkszavú hivatalos közleménnyel szemben Novák Katalin posztjából sejthető az is, hogy a tárgyalás fő témája a kereszténydemokrata pártok világszintű összefogására törekvő Nemzetközi Demokrata Unió (IDU) lehetett. Így van értelme annak, hogy pont ezzel a két külföldi politikussal tárgyaltak: a Fideszt is tagjai között tudó szervezetnek ugyanis Harper az elnöke, Ashcroft pedig korábban a kincstárnoka volt.

A magyar miniszterelnök eztán szinte rögtön egy másik keresztény világszervezet gyűlésére utazott, de a tűzijátékhoz hasonlóan ez is kimaradt a hivatalos programjából.

A beharangozó videó szerint a Katolikus Törvényhozók Nemzetközi Hálózatának (ICLN) augusztus 22. és 25. közötti találkozója „történelmi léptékű” esemény, amelyre szerte a világból „zarándokolnak” politikusok és vallási vezetők. Ez a kissé esetlen februári videó az egyetlen reklám, amely ezt a szigorúan zárt körű, nem nyilvános programot hirdette. A találkozóról elsőként beszámoló portugál hetilap, a Sol azt írta, hogy Orbán már csütörtökön Portugáliába érkezett, míg az amerikai elnök kabinetfőnöke, Mick Mulvaney szombaton jött, és az i magazin szerint már aznap repült is tovább Biarritz felé, a G7-csúcsra.

Rajtuk kívül más jelentős politikus részvételéről nem számolt be a portugál média, pedig szombat óta többen is írtak belső források alapján az összejövetelről. A kiemelt érdeklődés oka az lehetett, hogy a nyilvánosság rácsodálkozott:

itt egy olyan „titkos találkozó” zajlott portugál földön, a portugál adófizetők pénzéből, amihez nekik semmi közük, sőt nem is tudhatnak róla semmit.

A sajtó szóvá tette, hogy a magyar miniszterelnök, Trump kabinetfőnöke és egy sor külföldi vallási vezető jelenléte komoly költségekkel járt, például a Sol szerint a köztársasági őrség 200 tagját vezényeltek a fátimai szentély mellett magasodó Hotel da Consolata biztosítására. A fátimai püspök irodavezetője pedig azért kényszerült magyarázkodásra, mert a püspök misét celebrált a résztvevőknek, akiket Orbán és Mulvaney miatt a helyi sajtó nagyrészt szélsőjobboldaliként írt le. Az irodavezető a Jornal de Notíciasnak azt mondta, nekik senki sem jelezte, hogy bármilyen szélsőségesek érkeznének az eseményre, de Fátima amúgy is nyitva áll mindenki előtt.

A portugál külügyminisztérium a Públiconak megerősítette, hogy a magyar hatóságok tájékoztatták őket Orbán Viktor „magánútjáról”, de ahhoz semmilyen kommentárt nem szeretnének hozzáfűzni. A baloldali miniszterelnök hivatala pedig közölte, hogy nem volt napirenden találkozó António Costával.

Fotó: Miniszterelnökség

Magyarországról nézve azonban Orbán részvétele egy ilyen találkozón egyáltalán nem tűnik extrémnek. Olyannyira nem, hogy 2016-ban maga Havasi Bertalan számolt be róla a miniszterelnok.hu-nak, hogy Orbán ott volt Olaszországban az ICLN éves találkozóján, amelynek keretében találkozott Ferenc pápával is. Erről a fenti képet is közzétették.

A szervezet saját honlapján is az szerepel, hogy a találkozókra a Chatham House szabályai érvényesek, vagyis azok nyilvánosak, még ha nem is lehet név szerint idézni az ott elhangzottakat. Ehhez képest Orbán idei vendégeskedéséről semmilyen információt vagy képet nem tettek közé. Ami egy magánlátogatásnál érthető is lenne, csakhogy

nehéz lenne amellett érvelni, hogy Orbán magánemberként ült le a tárgyalóasztalhoz az üldözött keresztényeket segítő kormányzati program partnereivel.

Augusztus 23-án közzétett képek Fátimából Fotó: syriacpatriarchate.org

Ezt csak azért tudjuk, mert az Antióchiai Patriarkátus szerencsére sokkal átláthatóbban működik, mint a magyar kormány, így a szíriai egyház hivatalos honlapjáról értesülhettünk róla, hogy II. Efrém pátriárka tárgyalásokat folytatott Orbán Viktor miniszterelnökkel. A szír ortodoxia vezetője Jusszef Abszi melkita görögkatolikus pátriárka oldalán mondott köszönetet Magyarországnak azért a több mint egymilliárd forintos segítségért, amelyet a Hungary Helps program keretében nyújt a szír keresztényeknek. A képek tanúsága szerint Orbánt elkísérte a programért felelős államtitkár, Azbej Tristan, illetve a programot miniszterként elindító Balog Zoltán miniszterelnöki biztos.

A miniszterelnök sajtósától délutáni levelemben azt kértem, hogy ha ez hivatalos út volt, akkor számoljon be a további tárgyalásokról, ha pedig magánút, akkor segítsen tisztán látni, ki fizette és ki biztosította a miniszterelnök útját. Amint Havasi Bertalan válaszol, frissítem a cikket.

Az üldözött keresztények megsegítéséért felelős államtitkár, Azbej Tristan egyébként a patriarkátus honlapja szerint több panelbeszélgetést is vezetett a találkozón, de ennek sehol semmi nyoma, a Twittere alapján egyszerű zarándokként járult Miasszonyunk elé a fátimai jelenések helyszínén.