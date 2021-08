Professzorok mennek egymás ellen Debrecenben

Az ellenzéki előválasztáson indulni akaró jelöltek szeptember 6-ig gyűjthetik az aláírásokat, fejenként 400 darabot kell összeszedniük.

Megyénként bemutatjuk, hogy kik gyűjtenek, ez a cikkünk Hajdú-Biharról szól.

A jelöltek neve után kiemelten az a párt áll, amelynek frakciójához csatlakoznak, ha nyernek. Mögötte jelezzük, hogy mely pártok kérik a saját szimpatizánsaikat, hogy rá szavazzanak.

Mutatjuk, hogy az adott választókerületben 2018-ban a Fidesz egyéni jelöltje hány százalékot ért el. Ahol ez az érték 45% alatt van, azt az ellenzék nyerhető körzetnek tartja, ahol viszont 50% felett, ott meglepetés lenne a győzelem számukra.

Hajdú-Bihar megyében az országos átlagnál több jelölt indul, a 6 választókerületben összesen 21. A DK és a Momentum 5-5, a Párbeszéd, a Jobbik és az MSZP 2-2 saját jelölttel fut neki az előválasztásnak. További három civil jelölt szintén a Jobbik frakciójába ülne, illetve ha az Új Világ Néppárt debreceni jelöltje győzne, és nem lenne a pártnak frakciója, akkor szintén a Jobbikot erősítené. Egy további független jelölt pedig a Momentumhoz csatlakozna győzelme esetén.

Hajdú-Bihar 1 - Debrecen közel fele

Fábián István - Párbeszéd; támogatja MSZP

Fábián István

1980 óta tanít a Debreceni Egyetemen, a kémiai tudományok MTA doktora, több külföldi egyetem díszdoktora. 2010-13-ban az egyetem rektora is volt.

Illés-Rácz Mariann - Civil Fórum Debrecen; Jobbik

Illés-Rácz Mariann

Civil jelölt, aki a Jobbik frakciójához tudna csatlakozni. A szervezete több mint tíz éve aktív a városban, jelenleg két képviselőjük van a debreceni önkormányzatban. Kozmetikus, és Debrecen környezetvédelmi bizottságának külsős tagja.

Pálinkás József - Új Világ Néppárt vagy Jobbik

Pálinkás József

Miniszterelnök-jelöltként is indul, az általa nemrégiben alapított Új Világ Néppárt jelöltjeként. Ha a pártnak nem lesz frakciója, de Debrecenben egyéniben nyer, akkor a Jobbik csoportjához csatlakozik. Atomfizikus, évtizedekig tanított a Debreceni Egyetemen. Korábban az MDF, az MDNP és a Fidesz tagja is volt. Az első Orbán-kormányban oktatási miniszter, később az MTA elnöke volt, és vezette egy időben a Professzorok Batthyány Körét is. 2006-tól fideszes parlamenti képviselő is volt, másfél évig. Néhány éve hangos kritikusa a Fidesz politikájának.

Szabó Bence - Momentum; támogatja: LMP

Szabó Bence

Momentumos önkormányzati képviselő, a párt régiós vezetője. Volt már futár is, most grafikus.

Varga Zoltán - DK; támogatja: Liberálisok

Varga Zoltán

2020 óta parlamenti képviselő, a lemondott Gréczy Zsolt listás mandátumát örökölte meg akkor. Az MSZP-ben kezdett politizálni, aztán átlépett a DK-ba, összesen 14 évig volt önkormányzati képviselő Debrecenben. Országos hírnévre tett szert, amikor alufóliasisakban jelent meg egy testületi ülésen, így gúnyolva a sorosozással foglalkozó debreceni fideszeseket.

A fideszes jelölt (Kósa Lajos) eredménye 2018-ban: 47,36% - nyerhető körzet.

Hajdú-Bihar 2 - Debrecen közel fele

Fülep Olivér - Civil Fórum Debrecen; Jobbik

Fülep Olivér

Egy sofőrszolgálat tulajdonosa, és mellette a német OVB helyi kirendeltségénél hitelspecialista.

Mándi László - Momentum; támogatják: MSZP, P, Jobbik, LMP, MMM

Mándi László

Könyvelő, 2019 óta debreceni önkormányzati képviselő, a Momentum vezető testületének, az Országos Választmányának az elnöke.

Vaszkó Imre - DK; támogatja: liberálisok

Vaszkó Imre

Területi igazgató az OVB-nél, ahol egyik ellenfele, Fülep Olivér is dolgozik. 2019 óta önkormányzati képviselő Debrecenben.

2018-ban a Fidesz jelöltje, Pósán László, 49,4 százalékot kapott - nehéz terep ez az ellenzéknek.

Hajdú-Bihar 3 - Debrecen egy része, és még 15 település

Kosztin Mihály - Momentum; támogatja: MMM

Kosztin Mihály

11 éve önkormányzati képviselő Vámospércsen, és 2019 óta a megyei közgyűlésnek is tagja. 2018-ban az Együtt párt jelöltje volt. Saját vállalkozását vezeti.

Szabó Zsolt - Civil Fórum Debrecen - Jobbik

Szabó Zsolt

Három évig Alabama állam (USA) egy elegáns szállodájában volt pincér, de hazatért, és most tetőfedőként dolgozik.

Szórádi Sándor - Párbeszéd; támogatja: MSZP

Szórádi Sándor

Sokáig tanár volt, Hajdúsámsonon egy évig iskolaigazgató is, de 2008 óta inkább kereskedelmi vezető különböző cégeknél. Nyíracsádon önkormányzati képviselő, és a helyi polgárőrség vezetője is.

Salamon Gergő - Jobbik; támogatja: LMP

Salamon Gergő Fotó: Beli Balazs/balazsbeli@gmail.com

Ő a harmadik a debreceni jelöltek közül, aki az OVB-nél dolgozott, de tavaly óta már a Parlamentben van állása, asszisztens a Jobbik frakciónál. Ő a párt regionális igazgatója is.

Szörényi Károly - DK; támogatja: Liberálisok

Szörényi Károly

Az SZDSZ-ben kezdte politikai pályafutását a rendszerváltás idején, és alapításakor csatlakozott a DK-hoz. 2019 óta a megyei közgyűlés tagja. Mérnök, vállalkozó és még aranykalászos gazda is.

2018-ban a fideszes jelölt, Tasó László, itt 58,16 százalékkal győzött - ez nagyon nehéz terep az ellenzéknek.

Hajdú - Bihar 4. - Berettyóújfalu és további 40 település

Bihary Judit - MSZP; támogatja: Párbeszéd

Bihary Judit

Ügyvéd Berettyóújfaluban, egy ideig a miskolci egyetemen is dolgozott jogtanácsosként.

Szabó Patrik - DK; támogatja: Liberálisok

Szabó Patrik

A DK ifjúsági szervezetének tagja, még egyetemista, sportközgazdásznak tanul.

Szántai László - Momentum; támogatja: Jobbik, LMP

Szántai László

Független önkormányzati képviselő Berettyóújfaluban, korábban 22 évig dolgozott a polgármesteri hivatalnál, kezdetben műszaki munkatársaként, a végén már főtanácsnokként. Azóta saját vállalkozása van, aminek vezetőjeként műszaki ellenőrként dolgozik vízügyi és környezetvédelmi beruházásoknál.

2018-ban a fideszes Vitányi István itt 55,09 százalékkal nyert - nagyon nehéz terep ez az ellenzéknek.

Hajdú-Bihar 5 - Hajdúszoboszló és további 14 település

Bangóné Borbély Ildikó - MSZP; támogatják: P, DK,

Bangóné Borbély Ildikó

2014 óta parlamenti képviselő, és ugyan legutóbb majdnem Csepelen indult (az utolsó napokban visszalépett az összefogás kedvéért), de ebben a választókerületben, Nádudvaron született, és két évig óvónő is volt itt. 2014-ben pedig ugyanebben a körzetben volt képviselő-jelölt, akkor harmadik lett.

Kiss László - Momentum; támogatják: Jobbik, LMP, MMM

Kiss László

Egyszerre alpolgármesteri referens Erzsébetvárosban (Budapest, VII. kerület) és megyei képviselő Hajdú-Biharban.

2018-ban a fideszes Bodó Sándor itt 51,58 százalékkal győzött - nehéz terep ez az ellenzéknek.

Hajdú-Bihar 6 - Hajdúböszörmény és további 9 település

Hegedűs Péter - Jobbik; támogatják: LMP, MMM, Momentum, MSZP, P,

Hegedűs Péter Fotó: Beli Balazs/balazsbeli@gmail.com

Balmazújváros polgármestere korábban hivatásos katona, harckocsizó századparancsnok is volt. 2018-ban egy időközi választáson lett először városvezető, miután az addigi fideszes polgármestert egy vesztegetési ügyben bebörtönözték. Hegedűs függetlenként győzött, és a következő évben újraválasztották, mindkét megmérettetésen teljes ellenzéki összefogás állt mögötte.

Tóth József - DK, támogatja: Liberálisok

Tóth József

2006 óta Polgár polgármestere, és 2006-10-ben MSZP-s parlamenti képviselő is volt, azelőtt pedig a megyei közgyűlés alelnöke. Idén februárban azzal került be a hírekbe, hogy amikor megkaphatta volna a koronavírus-elleni oltást, akkor azt felajánlotta települése egyik nála veszélyeztetettebb polgárának.

Tömöri Zsolt Sándor - Böszörményi Harmadik Oldal Egyesület, Momentum

Tömöri Zsolt

Jogász, mérnök, MÁV-os, a hajdúböszörményi önkormányzat egykori környezetvédelmi referense független jelölt, aki végül Momentumtól szerzett befogadó nyilatkozatot. Az őt támogató civil szervezetet idén tavasszal alapították, és ő az elnöke.

2018-ban a fideszes Tiba István 48,9%-kal nyert itt - elég nehéz terep ez az ellenzéknek.

