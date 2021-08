Egykori államtitkárok egymás ellen és a Hadházy-Tóth háború

Az ellenzéki előválasztáson indulni akaró jelöltek szeptember 6-ig gyűjthetik az aláírásokat, fejenként 400 darabot kell összeszedniük.

Megyénként bemutatjuk, hogy kik gyűjtenek, ez a cikkünk a budapesti körzetek második harmadáról szól.

A jelöltek neve után kiemelten az a párt áll, amelynek frakciójához csatlakoznak, ha nyernek. Mögötte jelezzük, hogy mely pártok kérik a saját szimpatizánsaikat, hogy rá szavazzanak.

Mutatjuk, hogy az adott választókerületben 2018-ban a Fidesz egyéni jelöltje hány százalékot ért el. Ahol ez az érték 45% alatt van, azt az ellenzék nyerhető körzetnek tartja, ahol viszont 50% felett, ott meglepetés lenne a győzelem számukra.

Budapest 7 - szinte a teljes XIII. kerület

Hiszékeny Dezső - MSZP; támogatják: P, LMP, MMM

Hiszékeny Dezső

2000-ben kezdett dolgozni a kerületi önkormányzatnak, amit már akkor is Tóth József vezetett. Ez az a kerület, ahol szinte mindig, minden választást az MSZP nyer meg, és ahol a párt jelöltjeiről Tóth József dönt. Hiszékeny alpolgármesterségig vitte a kerületben, 2014 óta pedig parlamenti képviselő, kétszer is megnyerve ezt a körzetet.

Keszthelyi Dorottya - DK; támogatja: Liberálisok

Keszthelyi Dorottya

A DK kerületi elnöke, 2019 óta önkormányzati képviselő a kerületben, és közben Gy. Németh Erzsébet fővárosi alpolgármester irodavezetője is. 2002 és 2008 között a VIII. kerületben volt önkormányzati képviselő. 2002-ben a parlamenti MSZP-frakció mellett szakértőként kezdte a politikai karrierjét, és nyolc év múlva már főosztályvezető volt a Miniszterelnöki Hivatalban.

Naszádos Zsófia - Momentum

Naszádos Zsófia

2019 nyaráig a Momentum kommunikációs igazgatója volt, utána az Európai Parlamentben dolgozott képviselői asszisztensként, tavaly óta pedig Kerpel-Fronius Gábor fővárosi alpolgármester tanácsadója.

2018-ban a szocialista Hiszékeny Dezső 56,48%-kal győzött itt, a Fidesz jelöltje (Harrach Tamás) csak 28,49%-ot ért el - ellenzéki szempontból ez az ország legkönnyebben nyerhető választókerülete.

Budapest 8 - a teljes XIV. kerület

Hadházy Ákos - Momentum; támogatják: MMM, Civil Zugló Egyesület

Hadházy Ákos

A szekszárdi állatorvos a korrupció elleni küzdelem emblematikus figurája, rengeteg kormányellenes tüntetés és akció szervezője. Országos hírnevet a trafikrendszer kialakításakor szerzett, amikor még fideszes önkormányzati képviselőként bemutatta, hogy politikai döntéseken múlt a boltok kiosztása. Kilépett a Fideszből, és az LMP-ben folytatta, ahol 2016-ban a párt társelnökévé választották, és abban az évben parlamenti képviselő is lett. A 2018-as választás után lemondott a pártelnökségről, majd kilépett az LMP-ből is, azóta független képviselő, illetve tavaly stratégiai szövetséget kötött a Momentummal.

Tóth Csaba - MSZP; támogatják: P, DK, Jobbik

Tóth Csaba

Politikai karrierjét a soproni MSZP-ben kezdte, de 2007 óta a zuglói pártszervezetet vezeti. 2010 óta parlamenti képviselő, az elmúlt két választáson egyéniben győzött ebben a választókerületben.

A két jelölt elég keményen egymásnak esett már jóval az előválasztás előtt. Hadházy itteni indításával jelezte a Momentum, hogy nem fogadja el a '18-as egyéni győztesek automatikus újraindítását.

2018-ban Tóth 47,23%-jak győzött itt, a fideszes jelölt (Jelen Tamás) 35%-ot ért el. Ellenzéki szempontból nyerhető körzet.

Budapest 9 - a X. és a XIX. kerület egy része

Arató Gergely - DK; támogatják: Jobbik, Liberálisok, MMM

Arató Gergely

Kőbányai önkormányzati képviselőként kezdte politikai pályafutását az MSZP-ben, még a 20. század végén, és 2002-2010 között a párt parlamenti képviselője volt. Összesen hat évig volt az oktatási minisztérium államtitkára, 2004 és 2010 között. A parlamentbe 2018-ba tért vissza, immár a DK politikusaként. Az országgyűléstől távol töltött 8 évben részben egyetemen tanított, részben pedig az Európai Parlamentben dolgozott a DK-s képviselők mellett.

Burány Sándor - Párbeszéd; támogatják: MSZP, LMP

Burány Sándor

Talán a legrutinosabb politikusa az egész előválasztásnak. 1994 óta parlamenti képviselő, volt már miniszter (munkaügyi, 2003-2004-ben), többször többféle államtitkár (a pénzügyi- és gazdasági minisztériumokban és a Miniszterelnöki Hivatalban is). '14-ben és '18-ban is megnyerte ezt a körzetet. Legutóbb azért ült a Párbeszéd frakciójába, mert nem lett volna meg a pártnak az öt képviselője a megalakuláshoz. A leosztás szerint maradna is ott.

Paróczai Anikó - Momentum

Paróczai Anikó

Kispesti önkormányzati képviselő 2019 óta. Országos feltűnést keltett, hogy a kerület szocialista vezetőiről korrupciógyanús ügyeket hozott nyilvánosságra, többek között levideózta egyikük spanyolországi nyaralóját, amely nem szerepelt az illető vagyonbevallásában. Az érintett szocialisták feljelentették, és Paróczait e nyomozás során rabosították.

2018-ban Burány Sándor nagyon szoros eredménnyel (40,78% vs. 39,32%) győzni tudott itt a fideszes György Istvánnal szemben - ellenzéki szempontból nyerhető körzet.

Budapest 10 - III. kerület nagyobbik része

Szabó Tímea - Párbeszéd; támogatják: MSZP, Momentum, Jobbik, LMP, DK, MMM

Szabó Tímea

Kihívó nélküli jelölt a Párbeszéd társelnöke, aki a század elején az afganisztáni ENSZ-programnál is dolgozott, később pedig menekülteket segítő jogvédő volt. Az LMP egyik alapítója, 2010-13 között a párt parlamenti képviselője volt. Alapítója lett az LMP-s szakadárokból alakult Párbeszédnek is, amelynek Karácsony Gergellyel a társelnöke. 2014-ben a baloldali összefogás listájáról ismét bejutott a parlamentbe, független képviselő lett, 2018-ban pedig ebben a választókörzetben győzött, és azóta a Párbeszéd frakcióját vezeti.

2018-ban Szabó Tímea 48,15%-kal győzött itt, a fideszes Menczer Erzsébet 36,36%-ot kapott - ellenzéki szempontból ez nyerhető körzet.

Budapest 11 - a IV. kerület nagyobbik, a XIII. kerület kisebbik része

Varju László - DK; támogatják: Jobbik, Momentum, Párbeszéd, LMP, MSZP, LMP, Liberálisok, MMMű

Varju László

A mecseki vájárból lett közgazdász ott volt már az MSZP megalapításánál is. 1994-től 2002-ig a Pest megyei közgyűlés képviselője volt, és közben a párt parlamenti frakciójának is dolgozott szakértőként. 2002 óta parlamenti képviselő, és az első négy évben Taksony polgármestere is volt. 2008-ban a gazdasági minisztérium államtitkárává nevezték ki. A DK-nak szintén alapítása óta tagja, és azóta ennek a pártnak a képviselője. Legutóbb ugyanebben a körzetben győzött, és most nincs ellenfele az előválasztáson.

2018-ban Varju László 40,8%-kal nyert, a fideszes Zsigmond Barna (35,8%) előtt - ellenzéki szempontból nyerhető körzet.

Budapest 12 - XV. kerület egésze, és a IV. kerület kisebb része

Barkóczi Balázs - DK; támogatják: Jobbik, MSZP, P, LMP, Liberálisok

Barkóczi Balázs

A DK főállású szóvivője sokáig középiskolai magyartanár volt, illetve politológusként is dolgozott, jelenleg pedig filozófiaszakon tanul. A Malacka és a Tahó zenekar egyik alapítója volt. 2010-ben az MSZP, 2014-ben az Együtt kampányán dolgozott szövegíróként, illetve a pártok online megjelenésein. 2006-10-ben és 2019 óta XV. kerületi önkormányzati képviselő.

Palocsai Béla - Momentum; támogatja: MMM

Palocsai Béla

Környezetmérnök, 2019 óta önkormányzati képviselő a XV. kerületben.

2018-ban Hajdu László DK-s politikus győzött ebben a körzetben 42,25%-kal, a fideszes László Tamás 37,54%-ot kapott - ellenzéki szempontból nyerhető terep.

Az előválasztásra készülő egyéni választókerületekről szóló összeállításaink itt találhatók.