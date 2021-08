Ki volt idén a legszabadabb magyar?

Hasonlóan az elmúlt két évhez, a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) idén is nekiállt megkeresni az ország legszabadabb embereit: a jogvédő szervezet 2019-ben alapította meg a SZABAD-díjat, amivel minden évben olyan embereket díjaznak, akik a saját lehetőségeikhez mérten legtöbbet tették azért, hogy Magyarország egy szabadabb ország lehessen.

A felhívásukra érkező javaslatokból idén végül kilenc történetet választottak ki, közülük választja majd ki a zsűri (azaz Horváth Dorka, a BOOKR Kids alapítója, Kapronczay Stefánia, a TASZ ügyvezető igazgatója, a dalszerző-énekes Marge, Miklósi Gábor, a 444 újságírója és Nagy Zsolt színész), hogy ki kapja a SZABAD-díjat.

A jelöltek között akadnak az országos médiából is ismert, sokat szereplő személyek, de vannak, akik helyben, egy-egy közösség vagy település érdekében tettek sokat. A korábbi évekhez hasonlóan idén is kiosztják majd a közönségdíjat is, amit a legtöbb online szavazatot kapó jelölt kap meg. Szavazni a cikk végén, a jelöltek rövid bemutatása után lehet szeptember 12-e éjfélig. A díjátadó szeptember 16-án lesz a Stopper Úszóházban, az eseményre korlátozott számban még lehet jegyet venni.

És akkor a jelöltek:

Bukovszki András

A Balaton partján zajló rengeteg építkezésről nap mint nap hallani híreket, de a helyiek által szervezett tiltakozásokról sokszor kevesebb szó esik. Bukovszki András az Aligai Fürdőegyesület elnökhelyettese, a Balatonaliga és Balatonvilágos partszakaszainak magánkézbe juttatása elleni küzdelem egyik legismertebb alakja, aki évtizedek óta küzd a közterületek kisajátítása, továbbá a tó partjára tervezett szakmai előírásokat és a közérdeket semmibe vevő beruházások ellen.

Freeszfe Egyesület

2021 januárjában megalakították az egyetemről távozott oktatók, hallgatók és munkatársak a Freeszfe Egyesületet, aminek jelenleg 240 tagja van. A Vészkijárat program lehetőséget kínál az SZFE-ről kiiratkozott kb. 130 hallgatónak, hogy európai egyetemeken diplomázzanak, miközben tanulmányaikat a régi tanáraikkal folytatják. Vizsgaelőadásokat és vizsgafilmeket készítenek, miközben az oktatók ingyen dolgoznak, és minden feladatot az egyesület tagjai látnak el, fizetség nélkül. A társadalmi felelősségvállalásért, az oktatás, az alkotás és a művészet szabadságáért dolgoznak, hogy a "szabad ország-szabad egyetem" ne csak egy skandált szlogen, hanem a jövőnk legyen.

Hárs Nóra és Kalina Yvette

A Csörögi Tanodában 2012 óta foglalkoznak a Pest megyei település roma gyerekeivel, céljuk, hogy a „csörögi cigánysoron trendi legyen a tanulás”. A tanoda két munkatársának jelölésével az eddig elvégzett munkájukra, illetve az általuk képviselt értékekre hívják fel a figyelmet. És emellett arra is, hogy az ország számos pontján hiánypótló munkát végző tanodákat még nehezebb helyzetbe hozta a járvány miatt bevezetett digitális oktatás.

Ignácz Judit és Fedorkó Boglárka

A fiatal roma értelmiségiek által készített, kritikus és sokszor kemény hangvételű online beszélgetős műsor, az Ame Panzh (Mi Öten) két rendszeres résztvevője. A műsorban jellemzően a roma közösség problémáiról esik szó, gyakran olyan megközelítésből, amivel elvétve találkozni a hazai közbeszédben.

Juhászné Pap Laura Edina

Az Egymásért-Közösen Mozgáskorlátozottak Egyesület vezetője, aki tavaly a TASZ segítségével harcolta ki, hogy az épp felújítás alatt álló Dunakeszi Nagyállomás az eredeti tervekkel szemben mégis akadálymentes legyen, és végre a települése élő, mozgásukban akadályozott emberek is használhassák a vasutat.

Pál Márton

A #csaladazcsalad mozgalom társalapítója és a Szivárványcsaládokért Alapítvány kurátora. Férjével, Ádámmal 2018 óta nevelik együtt fiúkat, és az elmúlt években sokaknak megmutatták, hogy nemcsak egyféle családmodell létezik, és két azonos nemű szülő is alkothat gyerekeikkel együtt boldog családot.

Szalay Anna Lilla

Aktivista és influenszer, az első Down-szindrómával élő ember, aki címlapon szerepelt Magyarországon. A Mikes Lélekközpont kampányarca. A projektben jelenleg azon dolgoznak, hogy felépülhessen egy olyan támogatott lakhatás, ahol a hozzá hasonló fiatalok szükséges és elégséges segítséggel önálló, teljes életet élhetnének.

Dr. Szijjártó László

Gyermekorvos, a Magyar Orvosi Kamara Győr-Moson-Sopron megyei elnöke, azon orvosok egyike, aki a járvány legsúlyosabb időszakában is kiállt a nyilvánosság elé, és őszintén beszélt arról, hogy milyen állapot teremt a koronavírus az egészségügyi ellátásban. Beszélt arról is, hogy mennyire fontos lenne az állam részéről az őszinte, transzparens kommunikáció, mert a lakosság félrevezetése komolyan megnehezíti az orvosok munkáját is.

Sztojka Edina

Roma származású ápolónő, aki többször mesélt már arról a nyilvánosság előtt, hogy milyen előítéletek kísérik a roma embereket mindennapi munkájuk során. A koronavírus-járvány idején írt arról a tapasztalatáról, hogy mennyire megrázó a számára, ahogy csak a „szkafandert” felvéve tekintik sokan teljes értékű embernek.

És a szavazás: