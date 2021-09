Momentumos aktivistákat bántalmaztak

Egy ittas férfi bántalmazott két momentumos aktivistát a szentendrei HÉV-végállomáson, számolt be a párt a Facebook-oldalán.

„Először azt hittük, hogy csak a szokásos verbális erőszak lesz, azt ismételgette, hogy ő Fidesz-tag és le fogja rúgni a pultunkat... De sajnos ez most átcsapott fizikai erőszakba is. Megrángatta az egyik aktivista hölgyet, egy másik aktivistánkat pedig leköpte, közben pedig folyamatosan rúgó mozdulatokat tett a pultok felé. Még az arra járó kisgyermekes szülőkre is veszélyt jelentett. Ekkor hívtunk rendőrt.”