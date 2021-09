Meghalt Vitányi Iván, az MSZP alapító tagja, a DK tiszteletbeli elnöke

„Mély fájdalommal tudatjuk, hogy elhunyt Vitányi Iván, a Demokratikus Koalíció örökös és tiszteletbeli elnöke. Barátunk 96 éves korában távozott az élők sorából. A DK gondoskodni fog arról, hogy a szociáldemokrácia egyik hazai atyjának emlékét ápoljuk és megőrizzük” – közölte a Demokratikus Koalíció sajtóirodája.

Vitányi Iván az Egy európai plebejus - Göncz Árpád címû budapesti konferencián 2016. május 27-én Fotó: Marjai János/MTI/MTVA

Vitányi Iván a Magyar Szocialista Párt alapító tagja és a Demokratikus Koalíció tiszteletbeli elnöke volt. 1925-ben született Debrecenben, a sárospataki Református Kollégiumban érettségizett, majd a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetemen hallgatott filozófiát és esztétikát.

Gyurcsány Ferenc a Facebookon közzétett megemlékezésében azt írja Vitányiról: „Ennek a családi és szellemi háttérnek talán a jobboldal felé kellett volna orientálni, de autonóm személyisége bizonyos intellektuális és kulturális hatások nyomán idővel más irányba vezérelte őt.”

Vitányi 1943-44-ben népzenét tanult és gyűjtött, a Muharay-együttes tagja is volt, majd 44-ben a Magyar Diákok Szabadságfrontja és a Görgey-zászlóalj tagja lett, ami miatt a Gestapo letartóztatta és bebörtönözte Sopronkőhidán. A második világháború után 1947-ig a Magyar Népi Ének-, Tánc- és Játékegyüttes illetve a Magyar Színjátszók Egyesületének titkára is volt, később a Táncszövetség vezetőségi tagjaként is dolgozott.

Az 1956-os forradalom alatt az Értelmiségi Forradalmi Bizottság tagja volt, az MSZMP-be csak 1972-ben lépett be, amikor a Népművelési Intézethez került.

1988-ban az Új Márciusi Front egyik alapítója volt, 1989-ben pedig az MSZP alapító tagja lett. 1990 és 2014 között országgyűlési képviselő, 1990 és 1996 között az országos választmány elnöke volt.

2010-ben csatlakozott a Demokratikus Koalícióhoz, 2011-től a DK örökös tiszteletbeli elnöke volt.