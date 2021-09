A tiltakozások hatására a kormány leállítaná a betonozást a kisoroszi szigetcsúcson

Az Emmi európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkára törvényt nyújt be, hogy állítsák le a kisoroszi szigetcsúcsra tervezett strandfejlesztést, ami sokak szerint tönkretenné a Dunakanyar egyik legszebb ártéri erdejét. Vitályos Eszter a lépést azzal magyarázta, hogy „a fejlesztések csakis a lakosság messzemenő belátásával és jóérzésével, támogatásával tudnak zökkenőmentesen végigfutni”.

A tervek szerint az önkormányzat a hét elején adta át a kisoroszi szigetcsúcs területét a kivitelezőnek, hogy belekezdhessenek a 370 milliós strandfejlesztésre, a pénzt a kormánytól kapták a strandok „élményígéretet fokozó” fejlesztésére. A tervek szerint az ártéri ligeterdőben aszfaltoznak, csatornáznak, mobil kabinokat és büfés bódékat építenek. A strandfejlesztés ellen aláírásgyűjtés is indult, mert a kezdeményezők szerint törvénytelen „ha a Natura 2000 jelzésű, kiemelten védett területekre konténereket, lakókocsis parkolóhelyeket és más építményeket, tereptárgyakat telepítenek”. A helyiek közül sokan panaszkodtak arra, hogy a polgármester nem vonta be őket érdemben a projekt tervezésébe.



A projekttel kapcsolatban felmerült problémákról nemrég videóriportot forgattunk:

A projekt ellen korábban a nemzeti park is tiltakozott, de kifogásaik ellenére a Pesti Megyei Kormányhivatal simán kiadta az engedélyt. A terület esélyeit ráadásul az is rontotta, hogy egy adminisztrációs hiba miatt pont a legértékesebb ártéri erdők nem számítanak védett területnek. Vitályos most arról írt, hogy „a rendezett körülmények kialakítása mindannyiunk érdeke, ahogyan az is, hogy a végeredmény mindnyájunk megelégedésére szolgáljon”.



A Fertő tónak viszont már nem volt ekkora szerencséje, ott Mészáros Lőrinc cége továbbra is folytatja a 30 milliárdból készülő gigaberuházását. A Telex kedden arról írt, hogy miután a Sopron-Fertő Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. ledózerolta egy család nyaralóját, még 20 millió forintot is kiszámláztak nekik bontási költségekre. Korábban a környékbeli civilek mellett a Nagy Tavak Koalíció, a Greenpeace és az UNESCO is tiltakozott a szikes tó élővilágát veszélyeztető építkezés miatt.