Szextárskereső oldalakon szervezett partikon árulta a hívek pénzéből vásárolt drogot egy olasz pap

Az olasz rendőrség kábítószer-kereskedelem miatt tartóztatott le egy papot, aki szexpartikon vett részt, hogy azokon kokaint és partidrogot áruljon, írja a Telex az Il Messaggero cikke alapján.

Rendőrautó egy olasz templom előtt Fotó: ROBERTO SILVINO/NurPhoto via AFP

A Pratóban élő 40 éves plébános a rendőrség szerint a hívek adományaiból vásárolta a drogot, amit aztán szexuális társkereső oldalakon szervezett partikon árusított. A híveknek azt mondta, az adományaikból „a rászorulókon segít”.

A pap a drogot nemcsak árusította, de fogyasztotta is, ezt Giovanni Nerbini püspök 2021 áprilisában tudta meg, ami után a plébánost pszichoterápiás rehabilitációra küldte, ezzel együtt pedig megvonta tőle a plébánia számlakezelési jogát is, mert gyanús pénzmozgásokat talált. A pap neki is azt mondta, a pénzből a rászorulókat segítette.

A pap jelenleg házi őrizetben van.