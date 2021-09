A Karácsony–Dobrev-csata zaja járja át az előválasztás hajráját

Szikrázik a Karácsony Gergely-Dobrev Klára csata az előválasztás utolsó napjaiban.

Az eddigieknél nyíltabban mennek egymásnak, és a mezőny alakulása is arra utal: kettejük párharca jöhet.

Dobrev Klára akár meg is nyerheti az első fordulóban az előválasztást - dobta a szegedi DK-s Binszki József múlt héten, az első napok tapasztalatai alapján. A megszólalás összhangban volt azokkal az értesülésekkel, amik szinte minden szerkesztőséghez eljuthattak: Dobrev Klára akkor olyan magasan vezetett, hogy az 50 százalék feletti eredmény is elképzelhetőnek látszott, ami azt jelentené, hogy nem lesz második forduló a miniszterelnök-jelöltek között.

Hivatalos számok persze még nincsenek, csak a sátrakban dolgozó előválasztási munkatárasaktól terjednek a hírek. Az értesülés annak sem mondott ellent, amit előzetesen tudni lehetett a DK-táborról.

Nagyon elkötelezettek, könnyen és gyorsan mozgósíthatók - egy előválasztás első napjaiban ennek döntő jelentősége lehet.

Ha pedig alacsony a részvétel, egy ilyen tábor önmagában a választást is el tudja dönteni.

Az elmúlt napokra a szóbeszéd szerint - erről írt a hétvégén a hvg.hu is - ez az előny mérséklődött, bár valószínűleg továbbra is Dobrev Klára vezet. A részvétel most már félmillió felett van, ezt előzetesen sikernek tartották volna a pártok, és azt jelentheti, hogy nem csak a leginkább elkötelezettek szavaznak.

Hivatalos eredmény csak szerda délután lesz, szavazni kedd estig lehet.

A jelek pedig arra utalnak: Dobrev-Karácsony ütközetbe fordulhat az előválasztás.

A két jelölt például az eddigieknél sokkal keményebben kezdett üzengetni egymásnak.

A székesfehérvári offshore-vita

A Válasz Online írt először Ráczné Földi Judit székesfehérvári DK-s offshore-érintettségéről, mire Karácsony Gergely azt mondta: ha jogilag rendben is van, amit a jelölt csinált, etikailag nem védhető, és nem szavazna rá. A DK vasárnap egy éles hangú, házmestertempót emlegető közleményben szólt vissza Karácsonynak.

Az alkotmányvita

Az előválasztás egyik politikai témája, hogy egy esetleges ellenzéki győzelem esetén mit lehet kezdeni a fideszes alaptörvénnyel. A témáról Miklósi Gábor írt részletesen, a DK álláspontja szerint az alaptörvényt akár feles többséggel is felül lehetne írni. Ez többek között Vörös Imre alkotmányjogász gondolatain alapul, akinek neve a pénteki tévévitában is előkerült. Karácsony Gergely ugyanis azt mondta, hogy már Vörös Imre is megváltoztatta a véleményét a kérdésben. Vörös rögtön a vita után közölte, hogy erről szó sincs, Dobrev Klára és a DK a hétvégén több posztban taglalta, hogy Karácsony nem mondott igazat, az alkotmányjogász továbbra is velük ért egyet.

Az előrehozott választás vitája

Élénk vita zajlik az ellenzék körében arról is, mi lenne, ha a fideszes intézmények megakadályoznák egy esetlegesen felálló új kormány érdemi működését. Karácsony Gergely végső lehetőségként azt is említi, ha a Költségvetési Tanács elkaszálná a következő költségvetést, új választást kellene kiírni, amit szerinte még nagyobb arányban nyerne meg az ellenzék. Dobrev Klára a 444-nek adott interjúban úgy fogalmazott: szerinte ez a Fidesz forgatókönyve, a destabilizálás forgatókönyve, ezzel szemben ő a stabilitást képviseli.

Minden szavazat kelleni fog

A pénteki RTL Klub-vita látványos pillanata, a Tóth Csaba mögüli kihátrálás is értelmezhető ennek a csatának a keretében. A szimbolikussá vált zuglói ügyben az MSZP-s jelölt elengedése is inkább arról szólhat, hogy Tóth már nem hoz hasznot ebben a küzdelemben, mintsem arról, hogy Karácsony éppen most jött volna rá, hogy Tóth nem vállalható számára.

Ha ugyanis lesz második forduló a miniszterelnök-jelöltek között, akkor Karácsonynak minden szavazatra szüksége lesz a Dobrev-táborral szemben - adott esetben arra is, hogy a döntőbe jutó harmadik jelölt lépjen vissza a javára. Még a várhatóan utolsó helyen végző Fekete-Győr András és akár a Kutyapárt táborának szavazataira is szüksége van - akiknek most mind gesztust tett Tóth Csaba látványos elengedésével. (Másnap a többiek is bejelentették, már nem támogatják a zuglói szocialistát.)

Dobrev mindeközben feltűnően visszafogott volt a tévévitán, és igyekezett azt sugározni, hogy a „veszekedő fiúk” felett áll. A saját táborát ő már megmozgatta, neki most az a feladata, hogy másokat is próbáljon meggyőzni.