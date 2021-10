A támadások túlélőinek vallomásaival folytatódik a párizsi terroristaper

Megrázó vallomásokkal folytatódott Párizsban a 2015-ös terrortámadás fő vádlottjának, Salah Abdeslam és segítői pere. A héten kezdődött a 130 halálos áldozatot követelő terrortámadás túlélőinek meghallgatása, a tervek szerint a következő öt hétben 350-en tesznek vallomást a perben.

Salah Abdeslam a párizsi terroristaper 2021. szeptember 28-i tárgyalásán egy bírósági rajzoló grafikáján. Fotó: BENOIT PEYRUCQ/AFP

A BBC részletesen beszámolt az elsőként meghallgatott túlélő felkavaró vallomásáról.

Maya, aki sok más túlélőhöz hasonlóan azt kérte, vezetéknevét ne hozzák nyilvánosságra, szerdán tett vallomást. A támadások idején még csak 27 éves nő férjét, Amine-t és két legjobb barátját vesztette el a terrortámadás egyik helyszínén, a Le Carillon bárban.

"[Amine] volt az első szerelmem. Sokat beszéltünk leendő gyermekeinkről. Gyönyörű volt és derűs. Remek szakács. Nagyon vicces. Ő volt életem férfija" - mesélte.

Arról is beszélt, hogy pontosan emlékszik, miről volt szó. Az asztaltársaságban ő volt a legfiatalabb, a többiek 28 évesek voltak, így a közelgő harmincadik születésnapjuk volt a téma, amikor hirteln durranásokat hallottak, amit Maya elsőre petárdának vélt, de aztán megérezte a lőporszagot. "Azt hittem, Amine, Emilie és Charlotte bebújtak az asztal alá, pedig valójában a golyók terítették le őket" - mesélte.

Ő maga a járdaszegély mellett, egy autó mögött talált fedezéket. "Az autó és köztem egy férfi hever. Hallom a szaggatott légzését, és tudom, hogy ezek az utolsó pillanatai. Ez nagyon bensőséges, tudom, hogy együtt éljük át élete utolsó pillanatait" - mesélte felkavaró vallomásában, amit azzal foytatott, hogy miután felkelt, megpillantotta férjét, aki tágra nyílt szemmel, hanyatt feküdt a földön. "Azonnal tudtam, hogy nincs többé velünk. Nem látom a sebeit, a vért, a golyó szaggatta lyukakat, a 22 becsapódást. Nem látom a lövedékeket, amik áthaladtak a testén. Csak a szemét látom. Az ürességet. A semmit. Tudom, hogy halott. Amine, Charlotte, Emilie, egyikük se ünnepelhette meg a 30. születésnapját" - mesélte. Arról is mesélt, hogy asztaltársaságuk ötödik tagja, Mehdi még nála is súlyosabb sérüléseket szenvedett, és a történtek annyira megrázták, hogy meg is szakadt köztük a kapcsolat. "Akkor és ott öten voltunk. Most egyedül vagyok itt" - mondta. (Via BBC)