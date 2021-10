Életfogytiglanra ítélték a Sarah Everardot meggyilkoló rendőrt, Boris Johnson szerint a nőknek bízniuk kell a „túlnyomórészt megbízható” rendőrökben

A londoni rendőrségnél bejelentették, hogy egy „magas rangú tanácsadó” segítségével felülvizsgálnák a szakmai normákat és a testület belső működését, hogy ezzel megelőzzék a korrupciót és a szexuális visszaéléseket – írja a Guardian. Minderről azután született döntés, hogy a múlt hét végén életfogytiglanra ítéltek egy rendőrt, aki még márciusban megerőszakolt és meggyilkolt egy nőt Londonban. A 48 éves Wayne Couzens élete végéig börtönben marad, amiért elrabolta, megerőszakolta, majd meggyilkolta a 33 éves Sarah Everardot.

Cressida Dick, London – egyébként első női – rendőrfőnöke az új intézkedéseket azután jelentette be, hogy egy korábbi rendőrfőnök jelezte, szerinte Dicket felelősségre kellene vonni és le kellene mondania. Dick a felülvizsgálat mellett azt is bejelentette, hogy további 650 rendőrtisztet vezényelnek a városközpontba, illetve London bizonyos részeire „a nők és lányok elleni erőszak elleni küzdelem érdekében”.

„Tisztában vagyunk vele a Metnél, hogy időbe telik, mire helyreállítjuk a bizalmat, de mindent megteszek azért, hogy javítsuk a nők biztonságát, és csökkentsük az erőszaktól való félelmet” – mondta a londoni rendőrfőnök, hozzátéve, hogy szeretné azt mondani, hogy „ritka, hogy egy nőt meggyilkolnak Londonban”, de sajnos nem teheti.

Cressida Dick londoni rendőrfőnök sajtótájékoztatót tart szeptember 30-án, miután elítélték Wayne Couzenst Sarah Everard meggyilkolásáért Fotó: HASAN ESEN/Anadolu Agency via AFP

Sarah Everard március 3-án tűnt el, amikor egy barátjától este kilenc körül gyalog indult haza a körülbelül 50 percnyi sétára lévő brixtoni lakásába. Egy biztonsági kamera felvétele szerint fél tízkor még hazafelé sétált, séta közben pedig egy barátjával beszélt telefonon a másnapi terveikről. A rendőrséget Everard barátja értesítette, miután a nő nem jelent meg a találkozón.

A Metropolitan Police napokkal Everard eltűnése után, március 9-én jelentette be, hogy először emberrablás gyanúja, majd gyilkosság gyanúja miatt őrizetbe vette az egyik nekik dolgozó rendőrt. A Guardian akkor a rendőrtisztet a 48 éves Wayne Couzensként azonosította, aki a parlamenti és diplomáciai védelmi parancsnokság tagjaként dolgozott kormányzati épületekben.

Couzens letartóztatásakor a Met parancsnokhelyettese „sokkolónak és felkavarónak” nevezte az esetet, Cressida Dick rendőrfőnök pedig úgy fogalmazott, a történtek „sokkolták és feldühítették a nyilvánosságot és a Met dolgozóit”.

Sarah Everard Fotó: HANDOUT/AFP

Március 10-én a hatóságok Couzens otthonának átkutatása után Kentben, egy Ashford melletti erdős területen emberi maradványokat találtak. Két nappal később jelentették be, hogy az azonosítás során kiderült, Everard holttestét találták meg. Couzenst ezután hivatalosan is megvádolták emberrablással és gyilkossággal. A rendőr június 8-án vallotta magát bűnösnek az emberrablás és a nemi erőszak vádjában, és csak egy hónappal később, július 9-én vallotta magát bűnösnek Everard meggyilkolásának vádjában is.

A tárgyalás során kiderült, hogy Couzens először autót bérelt, majd este, a rendőrigazolványát felmutatva bilincselte meg és ültette be a bérautóba az utcán Everardot azzal az ürüggyel, hogy a nő megszegte a járványügyi korlátozásokat. A nőt ezután megerőszakolta, majd megfojtotta az övével, később pedig már a saját autójával egy 80 kilométerre fekvő erdős területre vitte, ahol elégette a holttestet. Couzenst szeptember 29-én ítélték feltételes szabadlábra helyezés lehetősége nélküli, életfogytig tartó börtönbüntetésre.

Wayne Couzens Fotó: -/AFP

Alig pár nappal Couzens letartóztatása után egy újabb rendőrt tartóztattak le nemi erőszak gyanúja miatt. A Daily Beast szerint 46 éves David Carrick ugyanannál az egységnél dolgozott, mint Couzens. Carricket, aki a vád szerint 2020 szeptemberében követett el nemi erőszakot, felfüggesztették, és a november 1-jei meghallgatásáig őrizetben marad. Ügyéről további részleteket egyelőre nem tudni.

Az elmúlt hónapokban a brit igazságügyi minisztérium által végzett felülvizsgálat megállapította, hogy a szexuális visszaélésekkel kapcsolatos panaszok kezelésének „rendszerszintű hiányosságai” a nemi erőszakkal és szexuális zaklatásokkal kapcsolatos ítéletek számának jelentős csökkenéséhez vezettek. A 2019-20-as adatok szerint 1439 gyanúsítottat ítéltek el nemi erőszak vagy szexuális zaklatás miatt Angliában és Walesben. Az előző évben ez a szám 1925 volt, az elítéltek száma pedig úgy csökkent ezután, hogy közben nőtt a nemi erőszakról szóló feljelentések száma.

Boris Johnson miniszterelnök a BBC-nek adott interjújában úgy fogalmazott, „rosszul mennek” a nemi erőszak és a szexuális zaklatás miatt indított büntetőeljárások, de a nőknek bízniuk kell a rendőrökben, mivel „túlnyomórészt megbízhatóak”. A kérdésre, hogy tervez-e egy független és nyilvános vizsgálatot indítani az elmúlt hónapok eseményei miatt, Johnson azt válaszolta, szeretné, ha a rendőrség felügyelő szerve előbb befejezné a vizsgálatot.

Cressida Dick rendőrfőnök, aki továbbra sem tervezi lemondását, a BBC szerint azt mondta, „kétségtelen, hogy Sarah Everard meggyilkolása és más események miatt sérült a közbizalom, de „abszolút eltökélt” abban, hogy „a lehető leghamarabb” helyreállítsák a közbizalmat.

(Nagy kép: Hasan Esen / ANADOLU AGENCY / Anadolu Agency via AFP)