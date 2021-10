Szijjártó: A kormány kész kompromisszumokra a globális minimumadó ügyében

Szijjártó Péter Párizsban Anthony Blinken amerikai külügyminiszterrel tárgyalt, amiről Facebook bejegyzésben számot be. Eszerint a tárgyalásnak egy témája volt, a globális minimumadó terve, és úgy tűnik, Blinkennek sikerült is hatnia a magyar miniszterre, Szijjártó ugyanis posztjában azt írja, hogy

"Magyarország készen áll a kompromisszumra, ha meg tudunk állapodni egy olyan szabályozásban, amely nem okoz kárt a magyar gazdaságnak és nem veszélyeztet magyar munkahelyeket. A mai párizsi megbeszélések alapján úgy látom, hogy van erre némi esély." Ez elég komoly változás, a magyar kormány ugyanis eddig a lengyel vezetéssel együtt határozottan elutasította az ötletet, hogy egy bizonyos százaléknál egyik országban sem lehessen alacsonyabb a társasági adó.

A globális minimum társasági adó terve, ahogy arról itt korábban részletesen írtam, arra szolgálna, hogy a multicégeknél mindennapos gyakorlattá váló, a kormányoknak pedig egyre nagyobb gondot jelentő adóelkerülést vagy "adóoptimalizálást" meggátolja. Az Egyesült Államok kormányának ez különösen fáj, mert az 500 legnagyobb amerikai vállalat közül 50 az elmúlt három évben egy cent adót sem fizetett az amerikai államkasszába, de az európai országoknak is komoly fejtörést okoz évek óta, hogy hogyan lehetne beszedni az adót a Facebook, a Google hasonló cégek adott országban megkeresett bevételei után.

Idén nyáron a G7 országok találkozóján a világ 7 legnagyobb gazdaságait képviselő pénzügyminiszterek meg is állapodtak, hogy támogatni fogják a globális társasági adóminimum ötletét, ezzel pedig igyekeznek nyomás alá helyezni más fejlett országokat is, hogy jobban adóztassák meg a multicégeket. Egy hónappal később pedig a G20 országok is kiálltak a minimumadó mellett.

Magyarország és Lengyelország kormánya viszont nem sokkal ezután közölte, hogy ellenzi a javaslatot. Ez a magyar kormány részéről nem volt olyan meglepő, hiszen Orbán és miniszterei sokszor emlegetik, milyen jó, hogy az EU-ban itt a legalacsonyabb a társasági adó. Igaz, a magyar kormány ezzel nem a adóelkerülést akarja ösztönözni, hanem ezzel igyekszik még több termelő multicégek az országba csábítani. A magyar kormány korábban az Európai Bizottság adóreformról szóló terveinek is keresztbe tett.