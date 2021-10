Az Orbán család földjein vág új üzletbe egy állami pályázatokon meggazdagodott vállalkozó

Székesfehérvár nyugati határától pár száz méterre, egy ipari területen négy hatalmas hangár áll. Szeptember közepén még nem volt nagy mozgás a telep nemrég lekövezett udvarán, a céges dokumentumok és a helyszínt ismerők szerint azonban épp műanyaggyártó- és feldolgozó vállalkozást indítanak be itt.

A bizniszbe az Orbán családhoz közeli vállalkozók vágnak bele a miniszterelnök családjának ingatlanain.

Az összesen 1,3 hektáros területen az Energép Kft. nevű energetikai és építőipari cég működik, amely idén április óta a tevékenységei közt már feltünteti a különböző műanyag termékek gyártását és a hulladék-újrahasznosítást is.

Az Energép három magánszemély tulajdonában van, akik közül ketten szoros kapcsolatban állnak Orbán Viktor egyik öccsével, ifj. Orbán Győzővel. A cég egyik kisebbségi tulajdonosát, Kovács Viktort rokoni szálak fűzik a miniszterelnök családjához: ő ifj. Orbán Győző veje. A cég többségi tulajdonosa pedig Szentgyörgyi Gábor vállalkozó, akinek informatikai cégcsoportja sorra nyeri az állami megbízásokat. Szentgyörgyit és ifj. Orbán Győzőt összeköti a birkózás szeretete, és arra is volt példa, hogy közösen néztek focimeccset Felcsúton, néhány lépésre Orbán Viktortól.

Az a telep, ahol most a hangárok állnak, 2015 óta az Orbán családé (jelenleg a miniszterelnök anyjának és ifj. Orbán Győzőnek a közös cége, a Hahót Tőzeg Kft. a terület tulajdonosa). A telephely szomszédságában lévő két kisebb ingatlant pedig ifj. Orbán Győző vásárolta meg 2018-ban, illetve 2019-ben.

A szabadbattyáni székhelyű Energép Kft. először 2019-ben érkezett erre a területre: akkor a Hahót Tőzeg Kft. tulajdonában lévő, nagyobb ingatlanon nyitott fióktelepet, majd idén júliusban ifj. Orbán Győző két kisebb ingatlanán is. (Cégek akkor szoktak fióktelepet létesíteni, ha a székhelyüktől távolabb eső helyszínen is végeznek gazdasági tevékenységet.) A cégiratok szerint az Energép a fióktelepként használt területet bérli a tulajdonosoktól.

Megkérdeztük Szentgyörgyit és ifj. Orbán Győzőt, hogy az Energép pontosan milyen tevékenységet fog végezni és mekkora bérleti díjat fizet az Orbán család ingatlanainak bérléséért, de ők nem válaszoltak a kérdéseinkre.

Az Energép ügyvezetője és kisebbségi tulajdonosa, Polgár László telefonon azt mondta a Direkt36-nak, hogy nem tudja, „honnan vesszük”, hogy műanyaggyártással tervez foglalkozni a cége, de az információt nem cáfolta. Amikor rámutattunk, hogy a cég nemrég bővítette a tevékenységét műanyagtermékek gyártásával, azt mondta, hogy a cégnek sokféle – a műanyaggyártáson kívül például vendéglátói – tevékenysége van. „Lehet, hogy a területen pogácsát fogunk gyártani a vendéglátói tevékenység keretében” – mondta. Az Energép tevékenységei között egyébként a cégiratokban nem szerepel vendéglátóipari tevékenység, a kenyér-, pékáru-, édesség-kiskereskedelmet azonban valóban feltüntetik már a cég 2015-ös alapítása óta.

Nem az Energép fióktelepe az első üzleti kapocs ifj. Orbán Győző és Szentgyörgyi Gábor között. Egy másik, Szentgyörgyi közvetett tulajdonában álló cég ugyanis Zala megyében is nyitott egy fióktelepet, szintén az Orbán család tulajdonában lévő Hahót Tőzeg Kft. ingatlanán. Ezt a fióktelepet „szívességi használat jogcímén”, tehát ingyen működtetheti Szentgyörgyi cége az ingatlanon.

Tovább hasít az informatikában

A műanyagbizniszbe beszálló Energépet 2015-ben alapították, jelenleg még csak négy munkavállalója van. Az éves árbevétele 2019-ben és 2020-ban is meghaladta a százmillió forintot, közbeszerzésekre egyelőre nem pályázott.

Szentgyörgyi Gábor cégei közül továbbra is a 2009-ben alapított IMG Solution Zrt. a legjelentősebb, amely több nagy állami közbeszerzésen is sikerrel szerepelt az utóbbi években: beszállítója volt számos egyetemnek, kormányhivatalnak, kórháznak, valamint az adóhivatalnak is. (A NAV-nál egy ideig egy olyan ember vezette a kiemelt közbeszerzések osztályát, aki személyes ismerőse volt Szentgyörgyinek és ifj. Orbán Győzőnek egyaránt.). 2013 és 2018 között a cég tizenhárom – több tízmilliárdos értékű – Keretmegállapodásba került bele, amelyekből összesen 6,2 milliárd forint értékben kapott megrendeléseket.

Az IMG teljesítménye az állami pályázatokon való sikeres szerepléssel párhuzamosan lendült fel: 2013-ban 166 millió, 2019-re pedig már 9,4 milliárd volt a bevétele. A cég tavaly alakult Kft.-ből Zrt.-vé, és 10,4 milliárdos forgalom mellett 1,3 milliárd forintos nyereséget termelt. A közbeszerzéseken továbbra is sikerrel szerepel: 2019 eleje óta újabb nyolc, több tízmilliárdos értékű keretmegállapodásba került bele, de nyert megrendeléseket a MÁV-tól is.

A cégadatokhoz az Opten szolgáltatásait használtuk.

Címlapi kép: Murányi János