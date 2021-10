Az oltásellenesekben látták meg a lehetőséget az olasz neofasiszták

Szombaton erőszakos fordulatot vett a oltásellenesek és a védettségi igazolvány kötelezővé tételét ellenzők tüntetése Rómában. A legalább tízezer demonstráló azért vonult az utcára, hogy tiltakozzanak a kormány új koronavírus-járványt megfékező intézkedései ellen.

Egy férfi a 2021.október 9-ei tüntetésen a magasba tart egy játékbabát, amibe - a vakcinát jelképező - tűket szúrtak. Fotó: TIZIANA FABI/AFP

Olaszországban lazítanak az eddigi korlátozásokon, miután a lakosság átoltottsága elérte a nyolcvan százalékot. Viszont október 15-től az állami és a magánszférában is kötelezővé teszik a védettségi igazolványt, azaz aki nem oltatta még be magát, annak felfüggesztik a munkaviszonyát. A dolgozók az állásukat nem veszítik el, de míg az oltást be nem adatják, nem dolgozhatnak és fizetést sem kapnak.

Az új intézkedésekkel azt igyekeznek megakadályozni, hogy a negyedik hullám felerősödjön, és újra lelassuljon vagy leálljon a gazdaság. A döntéshozatalt megelőzően a kormány egyeztetett a szakszervezetekkel és a nagyvállalatokkal is. Az új szabályok lehetővé tették az iskolák megnyitását is, és hétfőtől már nem korlátozzák a nézőszámot a mozikban. A védettségi igazolványt továbbra is mindenhol elkérik. Az országban úgy 8 millió ember van, aki még az első oltást sem kapta meg.

A szombati tüntetés pusztításba fordulása óriási felháborodást keltett az országban. A közösségi oldalakat elárasztották azok a felvételek, melyeken az látható, hogy nagyjából száz ember megrohamozza a legnagyobb olasz szakszervezet, a CGIL római székházát. A váratlanul erőszakos megmozdulás sokkolta a többséget, és nem volt nehéz észrevenni, hogy a rendbontást egy szűk csoport kezdeményezte, többségükben újfasiszta szervezetek tagjai. A videókon látszik, hogy a székházat botokkal, zászlórudakkal, petárdákkal támadták meg.

Neofasiszták a bajkeverők élén

Ahogy korábbi oltásellenes eseményeken, a szombati megmozduláson is jelen volt a neofasiszta mozgalom, a Forza Nuova (Új Erő) római vezetője, Giuliano Castellino.

A szervezet elnöke a magát fasisztának valló Roberto Fiore, úgy tartják, Castellino az helyettese. Fiore már egy évvel ezelőtt azt mondta egy maszkellenes tüntetésen, hogy számukra stratégiai jelentőségű ez a csata. Azt is mondta, minden egyes lezárásra és korlátozásra válaszolni fognak, ha kell, polgári engedetlenséggel. Castellino azon a tüntetésen arról beszélt, hogya résztvevők nem fasiszták, hanem emberek, családok, családfők, akik a lezárás miatt elvesztették a munkájukat.

Castellino mindig is komolyabb szerepre vágyott, de eddig nem nagyon volt lehetősége kitörni a neofasiszta szervezet keretei közül, szerény képességein kívül ebben magakadályozta az is, hogy folyamatosan bűncselekményeket követ el.

2015 szilveszterén letartóztatták, mert otthonában 30 petárdát és egy kiló kokaint találtak nála, de ezt megúszta.

Giuliano Castellini (középen) a 2021. október 9-ei római tüntetésen. Fotó: TIZIANA FABI/AFP

2019 januárjában azonban átlépett egy határt. Egy másik olasz neofasiszta szervezet, az Avanguardia Nazionale vezetőjével, Vincenzo Nardullival közösen megtámadták a L’Espresso nevű lap két újságíróját Veranóban, egy fasiszta megemlékezésen. Ezért első fokon öt év hat hónap börtönre ítélték, jelenleg is nyomkövetőt visel a bokáján. Castellino jó érzékkel állt be az oltásellenes táborba, folyamatosan nyilatkozik, interjút ad, aktív a közösségi oldalakon, és aki azt írja róla, hogy fasiszta, vagy akár csak azt, hogy szélsőjobboldali, azt a Forza Nuova ügyvédjei azonnal perrel fenyegetik.

Elég nagy tömeg ahhoz, hogy megérje az élükre állni

Nemcsak Rómában, az ország más régióiban is meglátták a szélsőségesek a lehetőséget az oltásellenes tömegekben. A mozgalmak élére állnak, magukat népmesei hősként állítják be, akik az utolsók között harcolnak a szabadságért, az elnyomás ellen. Groteszk módon épp azt a tömeget próbálják magukhoz édesgetni, akik a védettségi igazolvány kötelezővé tételét az apartheidhez vagy a fasizmushoz hasonlítják. Arra azért szoktak is ügyelni, hogy ebben a szerepben ne a saját politikai szempontjuk, világnézetük legyen a középpontban, hanem a rendszerellenességük.

Giuliano Castellino, a Forza Nuova római vezetője egy védettségi igazolvány elleni tüntetésen 2021. július 27-én. Fotó: ANDREAS SOLARO/AFP

Mario Draghi kormányfő a szakszervezet székhelye elleni támadást elfogadhatatlannak minősítette, és felhívta a CGIL főtitkárát, hogy szolidaritásáról támogassa. Maurizio Landini a szombati eseményekről azt mondta, az fasiszta osztagok akciója volt, és úgy értékelte, az támadás volt a demokratikus berendezkedés ellen. Emlékeztetett, hogy eddig is ellenálltak, és ezután is ellenállni fognak. Hozzátette, az ilyen szervezeteket ideje lenne felszámolni.

Az olasz vezetés a szombati eseményeket nem elszigetelt jelenségként, hanem komoly fenyegetésként értékeli. A miniszterelnök arról beszélt, nem lehet, hogy néhány bajkeverő ekkora felfordulást legyen képes okozni, ezért a tömegrendezvényeket érintő szabályok szigorítását fontolgatják. Draghi arról beszélt, a tüntetések engedélyezése előtt alapos kockázatelemzést kell végezni. Azt mondta, az ellenvéleményét mindenki szabadon kifejezheti, de azt meg kell akadályozni, hogy az események ismét ennyire eldurvuljanak.

A miniszterelnök hétfőn megbeszélést folytat Luciana Lamorgese belügyminiszterrel és Franco Gabrielli helyettes államtitkárral, hogy kielemezzék, milyen hibák vezettek a szombati rendbontáshoz. Abban biztos hibáztak, hogy nagyon alábecsülték, hányan fognak részt venni a tüntetésen. Nagyjából háromezer emberre számítottak, ehelyett a rendfenntartók legalább tízezer emberrel néztek szembe. Arra sem gondolt senki, hogy a szakszervezetet páncélozott járművekkel kéne védeni a protestálók ellen, holott Castellino korábban többször is elismételte, hogy be akarják venni a CGIL-t.

Nem véletlen, hogy Draghi aggódik, és jobban rá akar készülni az elkövetkező napokra. Helyi szakszervezetek általános sztrájkra készülnek, az oltásellenesek pedig több tüntetést is szerveznek a közösségi hálókon, köztük a Telegramon.

Matteo Salvini, a szélsőjobboldali Liga (Lega) elnöke, Olaszország korábbi belügyminisztere Facebookon beszélt arról, hogy ő antifasiszta, antikommunista és szélsőségellenes. „Október 16-án nem leszünk az utcákon” - jelentette ki. „Rómában erőszakos jobboldaliakat tartóztattak le, Milánóban baloldaliakat, mindannyian erőszakos bűnözők. Antifasiszta, antikommunista és szélsőségellenes vagyok. A Liga pavilonjaiban leszünk, nem a téren”. Salviniék a szakszervezetek tüntetésén nem vesznek részt, merthogy azt szerinte a baloldal szervezi, de elmondta, lenyűgözte, milyen sokan vonultak utcára szombaton. Azt mondta, nem akarja részletezni, vajon miért van 8 millió ember, aki nincsen beoltva, de úgy véli, nekik is joguk van kifejezni a véleményüket. Hozzátette, nem szabad összekeverni a békésen tüntető ezreket azzal a száz bűnözővel, akik a rendbontásért felelősek.

A rendőrség letartóztatta Castellinót és Fiorét, valamint további tíz embert, köztük az 1981-ig működő olasz neofasiszta terrorista terrorszervezet, a Nuclei Armati Rivoluzionari egykori tagját. Az összecsapásokban a rendvédelmi szervek hamincnyolc tagja sérült meg. Az ügyben további letartóztatások várhatók, egyelőre a támadás helyszínén készült videofelvételeket elemzik.