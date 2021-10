Ha nem lesz több bérlakás, nem lesz semmi

Budapestiek százezrei szenvednek az elszállt lakásbérleti díjak miatt, nemcsak a legszegényebbek.

Sokkal több önkormányzati lakásra lenne szükség, mégis évek óta egyre kevesebb van.

Hogyan lehetne több, és mit tett az új budapesti városvezetés az elmúlt két évben az emberibb lakhatási viszonyokért?

Mit ér a készülő lakásügynökség, és miért tört bele Karácsony Gergely bicskája az Airbnb-kérdésbe?

És milyen falakba ütköznek a kerületek vezetői?

Misetics Bálintnak nem voltak valószerűtlen ábrándjai, amikor elszegődött Karácsony Gergely lakás- és szociálpolitikai főtanácsadójának.

„Ha csak ahhoz viszonyítanám az eddigi eredményeinket, hogy mekkora a probléma, akkor olyan nagy különbséget látnék a kettő között, hogy nehéz lenne motivációt gyűjtenem a mindennapi munkához. Pontosan kell látni, mekkora a mozgástér, de közben nem szabad beszorulni abba az álláspontba sem, hogy ilyen kormány mellett, ilyen kevés pénzből úgyse lehet elérni semmit.”

Misetics A Város Mindenkié aktivistájaként lett ismert a 2010-es években, sokszor a végrehajtókkal, rendőrökkel szembeszállva próbálta megakadályozni nehéz helyzetben levő bérlők kilakoltatását. Utcai szociális munkásként ma is foglalkozik hajléktalan emberekkel, miközben a megfizethető lakhatás egyik első számú szószólójává vált.

Harcos érdekvédőből mégis köztisztviselő lett, része a struktúrának, amit éveken át kívülről kritizált. Közigazgatási tapasztalat nélkül megérkezni a dossziék, irodák és kávészünetek világába: most majd ébresztőt fúj a valóság, gondolhatnánk, de ő nem így élte meg.

Sőt, első heteiben azt tapasztalta, jobban ismeri a lakástörvény vagy a végrehajtási törvény passzusait, mint a tapasztalt hivatalnokok. Szerinte pont azért, mert aktivistaként közvetlenül felelt mások sorsáért. Ha félreértett volna egy paragrafust, kiszolgáltatott emberek itták volna meg a levét.

Misetics Bálint Fotó: botost/444.hu

Másokkal együtt régóta mondja, hogy a lakhatási válság enyhítéséhez a közösségi, például önkormányzati tulajdonú bérlakásokon keresztül vezet az út.

„Budapestről is látszik, hogy Bécsben jobb élni. Ez alapvetően azért van, mert a két világháború között és utána is nagyon nagy tőkeberuházások történtek a megfizethető bérlakásszektorba. Az osztrák állam és az önkormányzatok nem úgy költöttek lakásügyre mint Magyarország szokott, hogy a családoknak adjuk a pénzt, ami aztán az ő vagyonukká válik, és később legfeljebb a saját gyerekeik látnak belőle valamit.”

„Ha nem lesz több köztulajdonú lakás, közép- és hosszútávon nem lesz semmi. Enélkül nem lehet rendszerszintű változást elérni.” Szerinte ez mostanra eléggé beszivárgott a közbeszédbe. Valószínűleg azt is egyre többen értik, hogy a lakhatási válság nemcsak az utcán élő emberek problémája, hanem mindenkié, aki nem tudja kifizetni az elszabadult albérletárakat a magánszektorban. Ehhez nem kell nagyon szegénynek lenni: elég, ha az embernek nincs kifejezetten jó fizetése vagy nyugdíja, esetleg egy betegség miatt hirtelen megnőnek a kiadásai.

2011-től 2015-ig megduplázódtak, a következő öt évben pedig 40 százalékkal nőttek a magánbérleti díjak Budapesten. Eközben 2015-től 2020-ig az átlagos jövedelem csak 20 százalékkal emelkedett. Hegedüs József, a Városkutatás Kft. vezetője szerint a budapestiek közel harmada tartozik abba a bizonytalan középrétegbe, amelynek van munkája, fizetése, de a bevételeinek túlságosan nagy részét költi lakhatásra, vagy kénytelen nagyon rossz állapotú lakásban élni.

A túlnyomórészt kerületi tulajdonban levő önkormányzati lakások száma mégis régóta csökken Budapesten. Misetics úgy kezdett a Főpolgármesteri Hivatalban dolgozni, hogy tudta, nem fognak hirtelen bérlakástömböket felhúzni a semmiből. Amellett, hogy ez időigényes dolog, rengeteg pénzbe kerül, és közben „úgy megnőtt az építőanyagok, építőipari munkák ára, hogy ha lenne is néhány milliárd forintja az önkormányzatnak, akkor se tudna olyan nagyon sok lakást építeni”. Abban sem bízhatott, hogy tömegével fognak lakásokat vásárolni, hiszen nem látszott rá a forrás.

Kívülről nézve irreálisnak tűnik Karácsony választási ígérete, hogy 5-ről 10 százalékra növeli a szabályozott lakásbérleti szektor arányát Budapesten. Ez nagyon sok, több tízezer új lakást jelentene, igaz, nem is kapcsolt hozzá határidőt. (Az idén elfogadott városfejlesztési stratégia 15-20 százalékot ígér 20-25 éves távlatban, hozzátéve, hogy ehhez a kormány lakáspolitikájának is változnia kell. Ha az állami források nemcsak a jobb helyzetű középosztályt és általában a tulajdonszerzést támogatnák, sokkal könnyebb lenne bővíteni a bérlakásszektort.)

Tovább súlyosbították a helyzetet a kormány - Misetics számára váratlanul drasztikus - megszorításai, és persze maga a járvány a gazdasági válsággal együtt, amit senki sem látott előre.

De a lakáspolitika nemcsak építkezésből áll, kisebb lépésekben is lehet haladni.

„Ha az a kérdés, hogy elégedett vagyok-e az eddigi eredményekkel, akkor természetesen nem vagyok elégedett. De elég nagy baj lenne, ha elégedett lennék” - mondta Misetics.

Jó részmegoldás: a lakásügynökség

Segítheti a lakásállomány bővítését a jövőre induló Fővárosi Lakásügynökség. A javaslat szerint egyrészt ez fogja kezelni mind az 1200 lakást, ami most a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában van, köztük azokat is, amik egyelőre üresen állnak, és felújításra várnak. Másrészt magántulajdonosoktól vennének használatba lakásokat legalább három évre, a piaci lakbérnél 20-30 százalékkal olcsóbban, majd kedvezményesen bérbeadnák a rászorulóknak.

Az elképzelés szerint ez azért éri meg a tulajdonosoknak, mert cserébe semmivel nem kell bajlódniuk:

mindenképp megkapják a lakbért a fővárostól, akkor is, ha a lakónak fizetési gondjai lennének, vagy a lakás két bérlő közt üresen állna,

a főváros vállalja a lakás karbantartását, akár a bérlő helyett,

a főváros kezeli a bérlő és a lakóközösség közti esetleges konfliktusokat.

Rászorulók alatt itt nem feltétlenül a legszegényebbeket értik, hanem akár közepes jövedelmű embereket, akik nem tudják megfizetni a piaci albérletet, vagy nincs esélyük előteremteni a vásárláshoz szükséges önerőt, és családi támogatásban sem bízhatnak. A koncepció olyan példákat említ mint:

családok és dolgozók (túlzsúfolt vagy szívességi lakásban élők, agglomerációban albérletben élő, de a fővároshoz kötődő dolgozók, gyermekes családok, egyedülálló szülők)

intézményekből, például átmeneti szállókról, anyaotthonokból, családok átmeneti otthonából kiköltözők, volt állami gondozottak, fogyatékos emberek,

pályakezdő fiatalok, nyugdíjasok.

A bérlőket pályázat útján fogják kiválasztani, nemcsak a jövedelmük, hanem a mostani lakáskörülményeik és a gondozásra szoruló családtagok alapján is. A lakásügynökség szociális szolgáltatást is nyújtani fog, ha szükség van rá.

Misetics szerint fontos előnye a modellnek, hogy nem kell hozzá nagy tőkebefektetés, ellentétben a lakásépítéssel. Viszont önmagában nem is tudja megoldani a problémát: 2028-ra összesen 2800 lakást terveznek az ügynökségbe, ami kétszerese a mostani fővárosi önkormányzati állománynak, de még mindig nagyon messze van attól, hogy minden igényt kielégítsen.

Ráadásul a kevés budapesti bérlakásnak csak elenyésző része tartozik a fővároshoz, 97 százalékuk a kerületeknél van. Néhányan szintén gondolkodnak saját lakásügynökségben, az I. kerületben már dolgoznak is rajta, de Misetics azokat is bevonná, akiknek nincs erre kapacitásuk. Ők lakbértámogatással szállhatnának be a fővárosi ügynökségbe, kerületi rászorulókat segítve.

A főváros ugyanakkor senkit sem tud kényszeríteni. „Van egy olyan közkeletű elgondolás, hogy a Fővárosi Önkormányzat a kerületek felett van, de ez jogilag nem igaz. Európai fővárosokkal ellentétben alig van más befolyása a kerületekre, mint a szimbolikus tőkéje” - mondta Misetics.

Annak, hogy ezt mennyire sikerül érvényesíteni a lakáspolitikában, egy éles tesztje volt eddig.

Az Airbnb-kérdés

Az elmúlt években több tanulmány is megmutatta, hogy a turistáknak kiadott lakások miatt folyamatosan szűkül az elérhető és megfizethető albérletek köre Budapesten. Az ingatlan.com 2019-es becslése szerint a belső kerületekben egy 50 négyzetméteres lakás bérleti díját havonta átlagosan 13-27 ezer forinttal drágította az Airbnb térnyerése.

Egy tavaly augusztusban elfogadott törvény lehetővé tette az önkormányzatok számára, hogy meghatározzák, a tulajdonosok egy évben összesen hány napra adhatják ki turistáknak a lakásukat. Budapesten a kerületeknek adták ezt a jogot, a főváros igyekezett hatni rájuk, hogy vezessék be a korlátozást. Misetics is többször beszélt róla, mennyire fontos lenne.

Úgy tűnik, hiába. Azóta csak a VI. kerület alkotott Airbnb-rendeletet, de az is a turisták és a lakók konfliktusait próbálja egyengetni, rákényszerítve a külföldieket, hogy ne zajongjanak annyit. Máshol még erről sem döntöttek, igaz, a járvány valamelyest háttérbe is szorította a kérdést.

„Nekem ez nagy csalódás, mint mindenkinek, aki nyomon követte, hogyan szivárogtak be a lakásügyi mozgalmak, szakértők gondolatai az ellenzéki pártok programjaiba, parlamenti felszólalásaiba. Aztán amikor először éles helyzet adódott, és lett volna lehetőségük tenni valamit a megfizethető lakbérekért, akkor nem éltek ezzel a lehetőséggel.”

Karácsony Gergely a 2019-es lakásmeneten, néhány nappal azelőtt, hogy megnyerte a főpolgármester-választást Fotó: Halász Júlia

Misetics többféle magyarázatot lát a kudarcra. Először is, bár „az ellenzéket szokás baloldalinak nevezni, inkább csak nyomokban tartalmaz baloldalt. A politikusok, városvezetők jelentős része ilyen kérdésekben jobboldali liberális, piacpárti álláspontot képvisel”. Másodszor, a korlátozásnak „egy jól beazonosítható csoport látta volna kárát, akiknél ez koncentráltan és azonnal jelentkezett volna”. Ráadásul Misetics személyi összefonódásokat is lát. „Az Airbnb haszonélvezői alapvetően a lakásvagyonnal rendelkező, magasan iskolázott, hangosabb, jobb érdekérvényesítő képességgel rendelkező emberek, akiknek a családtagjai, barátai, egykori osztálytársai, évfolyamtársai hozzák a döntéseket”.

A mostani helyzet ugyan több embernek árt, ők viszont kevésbé láthatók, és a szabályozás előnyei sem azonnal jelentkeznének. A korlátozás haszonélvezői közül sokan kiszorultak már a külső kerületekbe vagy az agglomerációba, így a politikusoknak a szavazatvesztéstől is kevésbé kell tartaniuk.

Harmadszor, Misetics mélyebben gyökerező, kulturális okokat is lát. „A lakástulajdonnak még a magántulajdonon belül is van egy szakrális jellege, amit megsértene egy ilyen intézkedés. Ez a szakralitás nemzetközi szinten, történetileg is szokatlan.”

Voltak, akik a törvényt hibáztatták, mondván, a napok korlátozásával csak egyetlen eszközt kaptak a kezükbe. Soproni Tamás VI. kerületi polgármester azt mondta, olyan mintha „egy kőbaltát adtak volna, miközben orvosi szikére lenne szükség”. Kérdésünke most ugyanezzel érvelt az I. kerület is, ahol a párbeszédes V. Naszályi Márta a polgármester. Ők helyette olyan javaslaton dolgoznak, ami „a hosszútávú

bérbeadást és a családok lakhatását segítené elő, az építményadó-támogatás

rendszerén keresztül”.

Misetics elismerte, hogy külföldön többféle módszert használnak az Airbnb-kérdés rendezésére, de szerinte a kiadható napok maximálása pont egy jól használható eszköz lenne.

Harcban a vagyonkezelővel

Gyakori, hogy az újonnan felállt ellenzéki önkormányzatok nehezen boldogulnak az alattuk levő hivatalrendszerrel. Lakásügyben főleg a vagyonkezelő cégekkel gyűlik meg a bajuk, amelyek többek közt a lakások és üzlethelyiségek bérbeadásáért, nyilvántartásáért és az adósságok kezeléséért felelnek.

„Nem értettük, hogyan lehetséges az, hogy van egy vagyonkezelő cégünk, és milliós hátralékok jönnek elő. És kiderült, hogy van olyan lakás, meg van olyan ügyfél, akivel évek óta nem vették fel a kapcsolatot. Azt se tudják, mi van abban a lakásban. Magyarán a saját nyilvántartásuk alapján nem tudják elvégezni ezt a dolgot” - mondta nemrég Pikó András, a VIII. kerület polgármestere egy nyilvános beszélgetésen.

„Ráadásul ilyen sunyiságokat csináltak, hogy ha három hónapig nem fizetsz, akkor még három hónapot rárakunk, mert az nagyon jó lesz, mintha tényleg direktben hajléktalan embereket akartak volna gyártani.” Ezért átírták a kerület lakásrendeletét úgy, hogy a bérlők lehetőleg ne halmozzanak fel óriási tartozásokat, és senki se kerüljön utcára.

Fővárosi szinten is hasonló intézkedésekre volt szükség. „Létrehoztunk egy protokollt, hogy bizonyos összeg és bizonyos idő után tájékoztatni kell a bérlőt, hogy honnan tud segítséget kérni, milyen támogatásra jogosult. Ha nem oldódik meg, az önkormányzat egy idő után értesíti a helyi családsegítőt is, hogy fel tudják venni a a kapcsolatot hátralékba került bérlővel, mielőtt hatalmas és nehezen kezelhető adóssága halmozódna fel” - mondta Misetics.

Ezek viszonylag egyszerűen megoldható kérdések, amihez pénzre sincs szükség, elég belenyúlni a rendeletbe. A fővárosban a Fidesznek sem volt ezzel problémája. „Nem kellett vitatkoznunk. Be lehet látni, hogy egyrészt szociális szempontból ez a helyes, és gazdálkodási, bevételi szinten is ennek van értelme.” Rendeletben garantálták azt is, hogy senkit sem lehet elhelyezés nélkül kilakoltatni a fővárosi önkormányzati bérlakásokból, majd ugyanezt bevezette a VIII. kerület is. A város nagy részén még nincs ilyen rendelkezés, leszámítva Zuglót, ahol még 2016-ban döntöttek róla Karácsony polgármestersége alatt.

Elég volt rendeletet módosítani ahhoz is, hogy a fővárosi nyugdíjasházakba (ezek nem idősotthonok, hanem bérlakástömbök, ahol az önkormányzat nővérügyeletet biztosít) olyanok is beköltözhessenek, akik nem tudják egyszerre kifizetni a több millió forintos bekerülési díjat. Idén eddig 25 hajléktalan nyugdíjas jutott így bérlakáshoz, és ősszel várhatóan még 13-an fognak. Visszaállították a 2012-ben megszüntetett lakásrezsi-támogatást is, ami nemcsak az önkormányzati lakásban élőknek, hanem általában a budapesti rászorulóknak szól.

Az Utcajogász nemrég publikált jelentése mégis sok kerületnél talált alapvető hiányosságokat. Például, hogy az önkormányzatok honlapjai nem tájékoztatnak rendesen a lakásigénylés módjáról, érthetetlen formában töltik fel a rendelet szövegét, vagy felesleges feltételeket írnak elő a pályázóknak, amiket egy tollvonással meg lehetne szüntetni.

Misetics szerint ezeknél sokkal nehezebb változtatni annak a következményein, hogy a lakásügy mindig is „lesajnált terület” volt. Ez látszik például abban, hogy mennyire járnak el gondosan, amikor meg kell javítani valamit az önkormányzati lakásokban.

A járvány kezdetekor 71 fővárosi tulajdonú, üresen álló lakásba költöztettek korábban hajléktalan embereket. A lakásokat valamelyest felújították, de egy részük nem komfortos, csak a folyosón lehet mosakodni, és küzdeni kellett azért, hogy ha elromlik a zuhanyzó, akkor azonnal javítsák meg. „Beálltak ezek a rutinok, hogy nem baj, ha nem jó a kapucsengő, úgyis mindig elromlik. Vagy ha nem működik a lift, az is mindig elromlik, és nem kell az összesnek működnie. Ez nincs rendben, ezek az emberek fizetnek a liftért.”

Szerinte két év alatt sikerült ebben előrelépni, de még mindig sok a tennivaló.

Pikó András Fotó: botost/444.hu

Pikó szerint a VIII. kerületi vagyonkezelővel azért is állandó harcot kell vívni, hogy ne adják el a jobb helyeken levő bérlakásokat, mert ha csak a rosszabb környékeken tartanák meg őket, „akkor nem tudnánk lakáspolitikát csinálni”. Másfelől persze a rossz állapotú, kiadhatatlan bérlakások felújításához pénzre van szükség, és ha találnak is forrást, nehéz gyorsan felhasználni.

„Mire egy önkormányzat kiír egy közbeszerzési pályázatot, addig a polgármesternek kétszer kinő a szakálla. És nem lehet egyszerűbben megoldani, mert rettenetesen bürokratikus az egész.” Ezért kénytelenek az egyszerűbben felújítható lakásokba olyan bérlőket keresni, akik vállalni tudják ennek a költségeit. Józsefvárosban 50-60 ilyen lakást találtak, Pikó mindegyiket meg akarta pályáztatni, de itt is falakba ütközött. Kiderült, hogy a vagyonkezelő kéthavonta csak tíz lakáspályázat adminisztrációját képes elintézni, ezért most magát a céget próbálják fejleszteni.

Ha nincs is mindenhol ilyen látványos konfliktus a politikai vezetés és a vagyonkezelő között, lakhatási szakértők más kerületekben is észlelik a problémát. „A bérlakásrendszer eleve egy bonyolult történet. Meg kell felelni a lakástörvénynek, miközben a helyi lakásrendeletek is elég összetettek, nehezen átláthatók. És viszonylag kicsi a változási hajlandóságuk azoknak, akik régóta benne vannak a rendszerben” - mondta Hegedüs József, aki a lakásügynökség-projektben működik együtt a Fővárosi Önkormányzattal.

Ilyen régi, nehezen mozduló szervezeteknek látja a vagyonkezelőket is. „Találkoztunk egy kerületi polgármesterrel, aki nagyon jó szándékú és elkötelezett volt a lakáspolitikát illetően, de bizonytalan a tények, folyamatok, költségek mentén, és megbízott a vagyonkezelő cég vezetőjében. Neki pedig az a rutinja, ami általában a bürokratáké: minél kevesebb változás, annál jobb. Ők elég értelmes emberek, ismerik a saját rendszerüket, és nem nagyon szeretik, ha mások belelátnak.”

Bár a vagyonkezelő cégek az önkormányzatok tulajdonában vannak, egy másik szakértő úgy írta le őket, mint önálló életet élő szervezeteket. „Időnként olyan, mintha nem rendelkezhetnének felettük a gyakorlatban. Állam az államban” - mondta Szegfalvi Zsolt, a Habitat for Humanity vezetője.

Úgy látja, ez sokszor politikai küzdelmek terepe is: nagyobb a befolyása annak a pártnak, amelyik a vagyongazdálkodásért felelős alpolgármestert adja, mint annak, amelyik a szociális ügyekért felelőst. „Ez a dinamika a napi munkamenet mellett főleg nagyobb projektek, pályázatok esetén éleződhet ki, ahol egyszerre kell épületeket felújítani, és szociális segítséget nyújtani a bérlőknek. Több kerületben látom ezt a harcot, aminek sokszor a rászorulók isszák meg a levét.”

Nehéz embert találni

Nemcsak az önkormányzati cégeknél, magasabb szinteken is küzdeni kell a szemléletváltásért, hogy a lakáspolitika ne csak abból álljon, hogyan lehet a leghatékonyabban megszabadulni az ingatlanoktól.

Tavaly novemberben ezért szociálpolitikai főoosztályt hoztak létre a Főpolgármesteri Hivatalban. Ez korábban nem létezett önállóan, Tarlós István idején egy humán főosztály foglalkozott a szociális ügyekkel és még sok minden mással, nagyjából az Emberi Erőforrások Minisztériumának mintájára.

A szociálpolitikai főosztályhoz csatolták a korábbi lakásgazdálkodási osztályt, így most már egységesen kezelik a szociális intézmények és a lakások ügyét. „Ez mutatja, hogy a lakásgazdálkodást alapvetően szociálpolitikai kérdésnek tekintjük, nem vagyongazdálkodásinak” - mondta Misetics.

Mostanra a korábbinál többen foglalkoznak szociális kérdésekkel a hivatalban, de sokszor csak egy-egy projektre sikerül alkalmazni őket, néhány hónap erejéig. Ez egyrészt pénzkérdés, másrészt nehéz elkötelezett, szakmailag felkészült, a közigazgatásban jártas szakértőket találni, akik a külső kritizáláson túllépve, gyakorlati szinten akarnak foglalkozni a témával.

„Nehéz ebbe beletanulni, mert nem nagyon léteznek olyan helyek a közigazgatásban, ahol erre van igény. Akit ez érdekel, az már Párizsban dolgozik az OECD-nél, vagy valamilyen független kutatóintézetnél.”

Misetics szerint ideális esetben bőven lennének a fővárosnál kizárólag szociálpolitikai kérdésekkel foglalkozó szakértők, elemzők, amire volt is példa a dualizmus idején vagy a két világháború között. „Érdemes összehasonlítani, mennyi szakértelem áll rendelkezésre például közlekedésszervezési kérdésekben. A szociális terület ilyen szempontból is nagyon elhanyagolt volt, nemcsak 2010 óta, de azóta elképesztő mértékben.”

Borítókép: Építkezés Budapesten. STR / NurPhoto / NurPhoto via AFP