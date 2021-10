Másnap, ha Dobrev győz

Dobrev Klára érkezik az RTL Klub miniszterelnök-jelölti vitájára.

Fotó: botost/444.hu

Közhely (de talán mégsem eléggé az), hogy Orbán leváltása 2020-ban csak olyan miniszterelnökjelöltnek sikerülhet, aki képes az ellenzéki táboron túl is szavazatokat szerezni. Karácsony önbüntető visszalépése és hazafias ajánlása óta nem kétséges, hogy a két talpon maradt miniszterelnök-jelölt közül csak Márki-Zay ajánlata felel meg az ellenzéken túlnyúló szavazategyesítés céljának. Már nincs másik ajánlat a beteg forgószínpad ellenében.

A leegyszerűsödött párharccal az ország egy új törésvonal mentén is kettészakadni látszik. Tömörödik az establishment a plebs ellenében. A legszervezettebb pártok politikusai most őszi vadlibaként, csapatostul húznak Gyurcsány pólusa felé. A jóval kevésbé szervezett, lényegében parlamenten kívüli civil csapatok teszik, ami telik tőlük, kitartanak a zord északon. (Disclaimer: velük érzek.)

Ez volna a kitűzött célok térképe. Érdemes azonban végiggondolni a párharcot az eredmény felől is, és főként Márki-Zay és Dobrev tavaszi esélyei szempontjából.

Az egyik oldal egyetlen mondattal elintézhető. Ha Márki-Zay csodaképpen győzni tudna az előválasztáson, akkor hatalmas népi momentum kerekedne, és tényleg: „bármi megtörténhet”. A pártok visszaigazodnának, hiszen választókból élnek.

De Karácsony lemondása óta nőttek Dobrev esélyei is. Mit hozna, ha Dobrevre végül több előválasztó szavazna, mint Márki-Zayra? Mihez kezdene az egyesült ellenzék Dobrev jelölti győzelmével?

A válasz látszólag itt is egyszerű. „Tesszük a dolgunkat” – hangzana amott. „Ahogy ígértük, küzdünk tovább Orbán bukásáért, akárki a jelölt” – mondanák, helyesen, a teljes korszakváltás reményét ismét feladni kényszerülők, bár kissé megnyúlt képpel.

Ám a 2020-as esélyek radikálisan elválnak. Márki-Zay kampánya sem lenne menyasszonytánc, bakikon is bukdácsolna, de az őszi győztes tavasszal újrázhatna.

Ezzel szemben Dobrev jelöltsége esetén (közhely!) a Fidesz diadalmasan élesítené az évek óta gondosan épített álomforgatókönyvet. „Orbán jóslata fényesen beigazolódott, Gyurcsány Ferenc legyűrte az ellenzéket” – harsogná a média hónapokig, különösen vidéken, ahol a választás eldől.

Dobrev szónoki erényeinek ismeretében a kampánya abban bízna, hogy ez múló pillanat csupán. Várni fogja (hiába), hogy a közbeszéd végre illő módon elválassza egymástól a pártelnök férjet és a miniszterelnök-jelölt feleséget. 24 órás Gyurcsány-show közepette fogja hajtogatni, hogy Gyurcsánnyal már senki nem törődik.

De még a tehetséges Dobrev Klára is csak azt tudta válaszolni a Gyurcsány-folytonosságot firtató kérdésekre, hogy ma egészen más időket élünk, mint 2006-ban, például ma már mobiltelefonjaink vannak.

Lássuk be, Gyurcsány továbbra is átható jelenléte mellett Dobrevnek nincs is sok válaszlehetősége. A következő történt például az első forduló utáni sajtóértekezleten: Gyurcsány a friss győztest megelőzve mondott beszédet, és ebben figyelmeztette Dobrevet, hogy az integráló személyiség keresése „ízléstelen” verseny, és ami számít, az az új központi erő, a győztes párt vezető szerepe.

És jön majd az előválasztás után a közös lista, élén Dobrev Klárával, és befutó helyen Gyurcsány Ferenccel. Ettől kezdve minden ellenzéki személyiségnek és erőnek az lesz a dolga, hogy ezt a listát győzelemre vigye, s ezzel napról napra ébren tartsa a propagandát. Egy olyan országért kell majd érvelnünk, amelyben Dobrev Klára a miniszterelnök; Gyurcsányé a legerősebb párt a koalícióban; Gyurcsány a frakció vezetője, és minden parlamenti aktusban az ő szava a legfontosabb.

Demokráciacsinálás végett vállaltuk az establishment-team propagálását is, ha ők a legnépszerűbbek az előválasztók soraiban. De félő, ígéretei ellenére az establisment nem hat majd korszak- vagy akár kormányváltó ajánlatként. Nemcsak a gyűlölködő propaganda az oka, hogy sokan emlékeznek rá: már volt korszakuk.

Túl az igazat hazudó propagandán, ez az alapvetőbb ok, amely Dobrev végső győzelme ellen hat, s újabb négy év Orbánt hozhat. Amikor személyekről döntünk, akkor egyúttal az Orbán utáni világról üzenünk a támogatott személyeken keresztül.

Tudjuk, a hatalomba visszatérő Gyurcsány család is elhozná a diktatúra végét, ahogyan bármelyik másik csapat is – ha többséget kaphatna, ha győzhetne. Ezért végig kellene vívnunk a kampányt akkor is, ha Dobrev lenne a jelölt, mert a remény hal meg utoljára.

De ha az előválasztás győztese Márki-Zay lenne, akkor már a személyével is ügydöntő üzenetet küldhetnénk az ellenzéken túlra, a bizonytalan választónak.

Arról szólna az üzenet, hogy akarunk-e valóban új világot (akár a magunk számára is újat), avagy egy örök visszavágó újabb fordulóját játsszuk-e. Hogy véget tudunk-e vetni a megosztottságnak. Hogy bekapcsolódhat-e végre a civil világ a demokrácia újjáépítésébe. Hogy magára ismerhet-e a vidék is a fővárosi hatalomban.

Hogy friss jövőt hozunk-e Orbán után, avagy a múltat, mobiltelefonnal.

Haraszti Miklós