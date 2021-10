Karácsony levélben kéri Pintért, hogy az önkormányzatok dönthessenek a maszkviselésről

A Fővárosi Önkormányzat szerint a mostani járványhelyzetben indokolt szigorítani a maszkviselési kötelezettségen. Saját hatáskörben azonban nem teheti meg, ezért Karácsony Gergely levelet írt a belügyminiszternek, kérve, hogy a kormány lépjen, vagy ha nem akar országos intézkedést hozni, adjon jogot az önkormányzatoknak a szabályozásra.

Ha ez megtörténne, a főváros a Magyar Tudományos Akadémia ajánlása alapján járna el, ami zárt terekben, rendezvényeken, tömegközlekedési eszközökön javasolja a maszkviselést. Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes azt mondta, érzik a helyzet súlyát, és a napokban a fővárosi idősügyi tanács is intézkedést sürgetett.

A főváros a Szabad Európának délelőtt azt írta, önmagában a BKK-járatokon nem lenne értelme bevezetni a maszkviselést, ha sehol máshol nem kötelező.

A negyedik hullám érkezése óta számos szakértő jelezte a döntéshozóknak és általában az embereknek, hogy ideje visszatérni a maszkviseléshez zárt terekben. A Magyar Orvosi Kamara (MOK) alelnöke már augusztusban beszélt róla, majd Kemenesi Gábor és Jakab Ferenc virológusok is felhívták rá a figyelmet.

Amikor a kormányinfón kérdeztünk erről, Gulyás Gergely miniszter azt mondta, azért nem hord maszkot sehol, mert már megkapta az oltást. Orbán Viktor is többször úgy fogalmazott, mintha a kettő kizárná egymást. Augusztusban azt mondta, szeretnék elkerülni a kötelező maszkviselést, „(...) mert a maszkviselés nem fog segíteni. Tehát ami segít, az az oltás”. Most pénteken már az oltás mellett azt is megemlítette, hogy „jó, ha van a zsebünkben egy maszk”,

Szakértők szerint a maszk az oltással együtt is sokat segíthetne, nem véletlen, hogy nálunk magasabb oltottságú országokban is hordani kell bizonyos helyeken.

A főváros az első hullám idején már előírta a maszkviselést bizonyos helyeken, amihez Kiss szerint azért volt joguk, mert akkor még nem létezett ebben állami szabályozás. Azóta viszont megszületett a kormányrendelet, ami országosan szabályozta a kérdést. Ebben most az szerepel, hogy az egészségügyi és szociális intézményekről külön rendeletet alkotnak, sehol máshol nem kötelező. Kiss szerint ezzel nem mehetnek szembe az önkormányzatok.

A delta variáns a korábbi változatoknál hatékonyabban képes kicselezni a vakcinákat, így az oltottak is könnyebben megfertőződhetnek (persze még mindig kevésbé, mintha nem lennének beoltva).

Mivel ők nagyobb eséllyel tünetek nélkül vészelik át a fertőzést, maszk nélkül szabadon, észrevétlenül terjeszthetik a vírust. Az oltatlanok pedig, ha elkapják, nagyobb eséllyel betegednek meg súlyosan. Ha nem textilmaszkot, hanem FFP2-t hordunk, az még abban is segít, hogy kisebb eséllyel kapjuk el a vírust, ha fertőzött ember van körülöttünk.