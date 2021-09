Kemenesi Gábor: Maszkra fel!

„Jelenleg önkéntes a maszkviselés, de ez nem jelenti, hogy tilos lenne. Tengernyi tudományos adat van rá, hogy működnek, ráadásul jól működnek. Én a tudománynak hiszek, ezért viselem, mindenki mást is erre biztatok” - írja Kemenesi Gábor, a pécsi virológuscsapat tagja szombati posztjában.

Felhívja a figyelmet, hogy zárt térben, főleg rossz szellőzésű, zsúfolt helyeken nagyon fontos és hatásos eszköz a maszk a koronavírus terjedése ellen. Különösen érdemes FFP vagy KN95 maszkot hordani, ezek ugyanis magasabb szűrőképességgel bírnak, és a viselőjét is jobban védik a vírustól, nemcsak a környezetét. Viszont fontos, hogy ne vegyünk kilégzőszelepes maszkot, mert ezekkel továbbra is terjeszthetjük a fertőzést.

Kemenesi az oltottaknak is azt javasolja, hogy hordjanak maszkot a megfelelő helyeken.

„Az oltás kiválóan véd a súlyos megbetegedés ellen, ám hagy némi ablakot a vírus továbbadására, így oltottként is védjük a közösséget, egymást és részben magunkat is.” Ahogy a hét elején írtuk, a kormány láthatóan szívesen elfelejtené a maszkviselést, és a védekezési eszközök közül szinte kizárólag az oltásra hagyatkozik. Orbán Viktor azt mondta, „a maszkviselés nem fog segíteni”. A járvány ügyében megszólaló szakértők közül egyedül a kardiológus Merkely Béla mondta, hogy nem lesz általános maszkhasználat, mert csökken a hatékonysága, hiszen a delta variáns gyorsabban terjed.

Ez egy januári kép Ausztriából, de sok országban, például az osztrákoknál ma is kötelező a maszkviselés tömegközlekedésen, zárt terekben Fotó: ALEX HALADA/AFP

Kemenesi szerint viszont „teljesen mindegy, hogy milyen variáns, fizikai értelemben véve (a maszkok fizikai védelmet nyújtanak) ugyanazt a felépítésű/méretű és ugyanazzal az aeroszolos vagy cseppfertőzéses terjedő vírust védjük ki. A dózis az egyetlen mutató ami változott a Delta esetében (több vírust ürítünk), ám a megfelelően viselt maszknak ez sem lehet akadály”.

A virológus egy ausztrál tanulmányt idézve arról is ír, hogy ha a maszkviselést jól és időben vezetik be, össztársadalmi szinten is jelentősen visszafogja a járvány terjedését.