Kibírja-e az ellenzéki összefogás a kölcsönös fideszesezést?

Az előválasztás végéhez közeledve mindkét állva maradt miniszterelnök-jelölt megvádolta a másikat a Fidesszel való összejátszással. A kampányban ezek a kijelentések elsősorban a szavazók mozgósítását szolgálták, de lehet súlyosabb mellékhatásuk is.

Minél kisebb lesz a különbség a Dobrev Klárára és Márki-Zay Péterre leadott szavazatok között, várhatóan annál nehezebben fogják elfogadni a vesztes fél törzsszavazói a végeredményt. Ha a politikusaik sugallatára elég sokan hiszik el, hogy a jelöltjüket tisztességtelen eszközökkel, például a Fidesz segítségével győzték le, a vesztes fél csalódott szavazói úgy érezhetik, hogy az előválasztás nem érte el a célját, nem az igazi győztes hívhatja ki Orbán Viktort, hanem az, akit a Fidesz ehhez hozzásegített. De lehet, és fog-e valaki erre a csalódottságra politikát építeni?

Először nézzük, mik voltak az ellenzéki összefogás alapját jelentő bizalmat kikezdő kijelentések.

Márki-Zay Péter múlt vasárnap azt mondta, „nem zárható ki, hogy Dobrev Klára mellett nemcsak a DK, hanem a Fidesz is mozgósítani fog”, és egymillió forintot ajánlott fel, ha valaki bizonyítani tudja az előválasztás meghekkelését.

A DK csütörtökön sms-eket küldött ki a választóknak arról, hogy a Fidesz MZP mellett mozgósít, amit Dobrev csütörtök este azzal magyarázott, hogy a DK ügyfélszolgálatát elárasztották a főleg vidéki bejelentések arról, hogy fideszesek Márki-Zayra szavaznak.

A fideszes beavatkozást tehát Márki-Zay vetette fel először, Dobrev kijelentése viszont sokkal konkrétabb volt. A másik különbség az, hogy csak Márki-Zay verziójában lehet politikai ráció: ha a Fidesz be akarna avatkozni az elválasztásba, Dobrevet próbálná támogatni, mert Gyurcsány Ferenc feleségeként Orbán Viktor számára ő a kényelmesebb ellenfél. Az egész ellenzékkel szembeni kampányukat Gyurcsányra építették fel, és Márki-Zay jó szereplése érezhetően meglepte Orbán kampánystatégáit. A pártmédia egyértelműen Dobrevet tolta, a maga finomnak legkevésbé sem nevezhető módszereivel, de a helyzettől elbizonytalanodva.

Ám az, hogy fideszesek tömegesen kapcsolódtak volna be az ellenzéki előválasztásba, teljesen valószínűtlen, függetlenül attól, hogy melyik oldalon lett volna értelme. Ahhoz, hogy a Fidesz biztosan befolyásolni tudja az eredményt, Kubatovéknak legalább százezer, de inkább még több aktivistát kellett volna rávenniük, hogy részt vegyenek az előválasztáson. Ennyi aktivistája nincs a Fidesznek, de még feleennyi se nagyon.

A párt átlagos szavazói, akiket rá kellett volna venni, hogy vegyenek részt az előválasztáson, nem tisztességtelen trollok: egy ilyen, központi akciót lehetetlen lett volna titokban tartani, pláne utóbb kimagyarázni. Egy fideszes amúgy sem szívesen mutatkozna az előválasztási sátrak környékén, és még kevésbé szívesen adná meg ott az adatait. A tömeges online szavaztatás talán vonzóbb opciónak tűnt volna Kubatovék számára, ennek viszont a részvételi adatokban nem látszanak a jelei.

Nem véletlen, hogy a Fidesz aktivizálódásától az ellenzéki pártok sem tartottak. Márki-Zayék egymilliójára sem jelentkezett be senki a megdönthetetlen bizonyítékkal, és Dobrev is csak általánosságban beszélt a fideszes MZP-szavazókról.

Ha viszont az előválasztás fideszes kisiklatása nem reális lehetőség, érdemes megvizsgálni, hogy Márki-Zay és Dobrev számára a pánikmozgósításon túl indokolja-e valami egymás szavazóinak lefideszesezését.

Ha úgy adódik, Dobrev Klára hívei ebbe az ostyába csomagolva könnyebben nyelik majd le, hogy kedvencük, az első forduló győztese kikap a korábbi untermann Márki-Zay Pétertől. Az ugyanakkor kizárható, hogy Márki-Zay győzelme esetén Dobrev Klára és a DK ezen a vonalon tovább lépve a végeredményt megkérdőjelezve felrúgják az általuk is aláírt ellenzéki megállapodást, és mégis külön induljanak tavasszal. Azon túl, hogy ezzel saját, állva maradt képviselő-jelöltjeik választási esélyét csökkentenék gyakorlatilag nullára, a hatpárti együttműködés felmondása összeegyeztethetetlen a DK alapmantrájának számító radikális antiorbánizmussal, Orbán esélyeinek a javítását még a legelvakultabb híveik sem néznék el nekik. Politikai öngyilkossággal érne fel egy ilyen fordulat.

Márki-Zay Péter esetében nem ennyire egyértelmű a helyzet. A hatpárti megállapodás kevésbé köti a kezét, nincs mögötte párt, ahonnan rászólnának, ha túl messzire merészkedne, és általában is kevesebb a vesztenivalója. Ám akár nyer az előválasztáson, akár veszít, ha politikailag erősödni akar, mindenképp szüksége lesz egy pártra. Ha veszít, a szervezetépítés szempontjából még jól is jöhet neki az utalgatásokkal épített mítosz, hogy a DK a Fidesz segítségével ütötte el a győzelemtől.

Bár kiszámíthatatlanabbak a lépései Dobrevnél, az Márki-Zay esetében sem tűnik járható útnak, hogy egy kudarc után tavasszal külön induljon Dobrev és Orbán ellen. Hiába mások a törzsszavazói, MZP középtávon a mostani ellenzéki térfélen tud csak építkezni, ott pedig az együttműködés szükségessége megkérdőjelezhetetlen, ami MZP különutas lehetőségeit is behatárolja.

A 444-nek múlt vasárnap azt mondta, hogy amíg az összefogás nem árulja el a nemzetet, ő benne marad.

Megkérdeztük, mit tekintene olyan nemzetárulásnak, ami feljogosítaná az összefogás elhagyására. Azt válaszolta, hogy azt, ha megismétlődne a 2018-as helyzet (amikor a pártok nem fogtak össze a Fidesz legyőzésére). Csakhogy ha felbomlana az ellenzéki együttműködés, akkor nem lenne már nagy jelentősége, ha Márki-Zay Péter kilép belőle.

Mindketten megígérték, hogy tiszteletben tartják a választók döntését, de bizalmatlanságra azért van ok. A DK 2019-ben az előválasztás második fordulójában ráindította Kálmán Olgát az első forduló győztesére, MZP pedig most, a két forduló között végül mégsem rántotta félre a kormányt. Amikor kölcsönösen azzal vádolják egymást, hogy a Fidesz besegít a másiknak, Dobrev Klára és Márki-Zay Péter az ellenzéki együttműködést leginkább kikezdő, legveszélyesebb kártyákat játsszák ki egymás ellen. Azonban a választók elvárása miatt az ellenzéki összefogáson kívül jelenleg nincs tere ellenzéki politikának, ezért ha a szereplők hétfőtől normálisabban viselkednek, a mostani keménykedés is feledésbe merül.