Akár napokon belül elindíthatja a jogállamisági mechanizmust az Európai Bizottság

Akár már ezen a héten is alkalmazhatja a jogállamisági mechanizmust az Európai Bizottság, lehetővé téve, hogy az EU végrehajtó szerve több milliárd euró támogatást tartson vissza a jogállamisági elvekkel szembemenő országoktól, például Magyarországtól és Lengyelországtól. Erről Didier Reynders, az EU igazságügyi biztosa nyilatkozott a Bloombergnek.

A biztos szerint a mechanizmus elindítása napok, legfeljebb hetek kérdése. A jogállamisági mechanizmus alkalmazása jelenleg éppen a lengyel kormánnyal szemben aktuálisabb, amiért jelentősen át akarja szervezni az igazságszolgáltatást, olyan módon, amely az EU-s szervek szerint aláássa az igazságszolgáltatás függetlenségét. Mateusz Morawiecki miniszterelnök a lengyel alkotmánybírósághoz fordult, hogy megkérdezze, az EU megakadályozhatja-e a kormányt egy ilyen igazságügyi reform véghezvitelében. Az alkotmánybírók pedig október elején arra jutottak, hogy több uniós jogszabály is szembemegy a lengyel alkotmánnyal. Ez a döntés szembemegy az EU jogi hierarchiájával, amely szerint az elfogadott uniós törvények a nemzetállami törvények felett állnak.

Didier Reynders Fotó: YVES HERMAN/AFP

A lengyel miniszterelnök hétfőn békülékenyebb hangot ütött meg, amikor az EU vezetőinek írt levelében azt írta, kormánya tiszteletben tartja az uniós jogszabályokat, az alkotmánybíróság döntése pedig csak egy dialógus kezdete.

Szóvivője, Piotr Muller viszont egy lengyel lapnak szintén hétfőn azt nyilatkozta, hogy a kormány álláspontja szerint a jogállamisági mechanizmus az unió alapszerződésébe ütközik. Muller azt mondta, hogy több olyan szövetségesük is van az EU-ban, akik belátják, hogy a jogállamisági mechanizmust később más országok ellen is be lehet majd vetni, ezért ez egy veszélyes fegyver. Arról is beszélt, hogy a következő hónapok európai választásai miatt jelentősen átalakulhatnak az erőviszonyok az Európai Tanácsban, ami esélyt adhat a mechanizmus ellenzőinek.