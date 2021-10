Akárhonnan nézzük, óriási volt a részvétel az előválasztáson

Fotó: Kaufmann Balázs - 444

853 799 ember vett részt az ellenzéki előválasztásnak legalább az egyik fordulójában. A nem kormánypárti elemzések - sőt néha még a fideszesek is - egyetértenek abban, hogy ez a szám jóval magasabb a vártnál, az egész esemény sokkal több embert mozgósított, mint előzetesen számítottak rá.

De mivel sosem rendeztek még itthon országos előválasztást, nincs tökéletes összehasonlítási alapunk.

Kezdésnek kiindulhatunk a 2019-es fővárosi előválasztás adataiból. Akkor is két fordulót tartottak, de más rendszerben, mint most. Az elsőben Karácsony Gergely megverte Horváth Csabát, aztán a másodikba beszállt a DK (Kálmán Olga) és a Momentum (Kerpel-Fronius Gábor) is.

68 240-en szavaztak hármójuk közül valakire, ami az akkori budapesti választásra jogosult népesség 5 százalékát tette ki. 2019 augusztusában Ferencvárosban is rendeztek előválasztást, amin 2030-an vettek részt. Ez a kerület választóinak 4,4 százaléka volt. (Az előválasztáson győztes mindkét jelölt, a főpolgármesterségért induló Karácsony Gergely és a ferencvárosi polgármesteri székére pályázó Baranyi Krisztina is nyert a rendes választáson.)

Ha a mostani 853 ezres részvételt a 2019-ben szavazásra jogosult, országos lakossághoz mérjük, közel 11 százalékot kapunk. Az országos előválasztás tehát mindkét budapesti előzményhez képest jobban megmozgatta az embereket. Az előválasztás az ellenzéki tábornak szólt, és bár a második fordulóban mindkét fél utalgatott arra, hogy a Fidesz a másik javára mozgósít, nem volt kézzelfogható jele annak, hogy a kormány valóban beavatkozott volna.

2018 áprilisában összesen 2 656 269 ember szavazott az előválasztást szervező hat párt valamelyikének a listájára (ebbe nem számoltuk bele az állandó magyarországi lakcímmel nem rendelkezők szavazatait, mert ők nem vehettek részt az előválasztáson).

Vagyis a három évvel ezelőtti ellenzéki szavazótömeg 32 százalékának megfelelő ember ment el az előválasztásra. Ez majdnem egyharmados arány.

Kereshetünk külföldi példákat is, persze nehezíti az összehasonlítást, hogy eltérő módszerrel szervezik az előválasztásokat, és több országban komolyabb hagyománya van ennek.

Az első forduló előtt a Republikon gyűjtötte össze a nemzetközi adatokat. A magyarhoz hasonló, nyitott előválasztásokat rendeztek már Franciaországban és Olaszországban is, ami azt jelenti, hogy nemcsak párttagok vagy regisztráltak szavazhatnak, hanem minden választópolgár.

Ezeken az előválasztásokon 7-9 százalékos volt a részvétel, ami elmarad a 11 százalékos magyarországitól. Jól mutatja, milyen magas a 853 ezres szám, hogy a külföldi példák alapján a Republikon 550-650 ezres részvételre számított, sőt már a 4-500 ezres mozgósítás is erősnek tűnt.

További adatok, ábrák az előválasztás két fordulójáról a 444 választási mellékletében.