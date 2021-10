Gulyás Gergely nem javasolja, hogy Erdélyből utaztassanak embereket a Békemenetre

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő kormányinfót tartott, miután szerdán az EU-val kapcsolatban ülésezett a kormány. (Ma kezdődik a brüsszeli EU-csúcs.)

Gulyás elmondta, hogy három témakör van napirenden. Az egyik az energiaárak elszabadulása, a másik a migráció kérdése, a harmadik pedig a lengyel alkotmánybíróság döntése. Erről szólt a kormányülés is.

Brüsszel miatt drágul az energia

Gulyás azt mondta, az energiaárak drámaian megnőttek, több okból is. A legfőbb oka szerinte az, hogy az Európai Bizottság átgondolatlan energiapolitikát folytat, és ráterhelné az áremeléseket a fogyasztókra, hiszen lakásokat és autókat adóztatnának meg. Gulyás szerint ez nyílt támadás a rezsicsökkentés ellen, és a V4-es országok vétózni tervezik. A földgáz ára 400 százalékkal nőtt egy év alatt, és az áram ára is nőtt 80 százalékkal – mondta.

Bécsben több mint kétszer, Berlinben több mint háromszor annyit fizetnek az áramért, mint Budapesten, és a gázért Berlinben több mint dupláját, Bécsben pedig háromszorosát fizetik, míg Stockholmban nyolcszor annyit kell fizetni – mondta Gulyás.

Gulyás azt mondta, az a baj, hogy az Európai Bizottság nem próbálta ellensúlyozni az áremelkedést, sőt hozzájárult a válság kialakításához. Például erőltették a klímavédelemre hivatkozva a hagyományos energiahordozók leépítését, privatizáltak, és már eddig is érződött a hatása: a kereslet nőtt, a kínálat csökkent. Brüsszel érdemben nem egyeztetett az Európát energiahordozókkal ellátó országokkal (Oroszország, Kína). Gulyás szerint nem klímavédelemről van szó, hanem a versenyképesség csökkentéséről és a rezsicsökkentés támadásáról.

Gulyás szerint ha a baloldal és Brüsszel által erőltetett piaci árakat érvényesítenék, az havi 32 ezer forint többlet lenne minden családnak. Szerinte veszélyes, hogy Brüsszel 2036-ig betiltaná a dízelautókat, illetve a dugódíj ellen is felszólalt Gulyás, aki szerint a multik minden akadály nélkül szennyezhetik a környezetet. Ezután a 2010 előtti MSZP-s kormányok energiapolitikáját bírálta.

Vissza kell állítani a tranzitzónákat

Gulyás rátért arra, hogy amíg tavaly ilyenkor 27 881 ember próbálta meg (eredménytelenül) engedély nélkül átlépni a határt, addig idén 91 509 ember próbálkozott, közülük 82 200-an a szerb határ felől próbálkoztak. Az 558 milliárd forintból eddig 7 milliárdhoz járult hozzá ez EU, ami elfogadhatatlan – mondta Gulyás, aki azt szeretné, hogy állítsák vissza a tranzitzónákat.

Az Európai Parlament szélsőséges szervezet

Gulyás szerint a lengyel miniszterelnök is megtapasztalta, hogy olyan szélsőséges szervezet előtt, mint az Európai Parlament, milyen felszólalni. A jogállamiság alapelve, hogy az alkotmánybíróság döntését tiszteletben kell tartani. Szerinte az Európai Bizottság elnöke nincs tisztában azzal, hogy az uniós jog elsőbbsége sehol sincs leírva, ezt az Európai Unió Bíróságának gyakorlata alakította ki, és főszabály szerint a tagállamok is elismerik. Gulyás ezután többek között cseh, lengyel és német alkotmánybírósági döntéseket idézve bizonyította ezt.

Ekkor jöttek a kérdések. Az udvaribolond-média alákérdezéseiből csak az érdekesebbeket közvetítem, a többi üzenet megtalálható a jobboldali médiabirodalomban.

Az M1 és a Magyar Nemzet is Márki-Zay Péterről kérdezett, hogy mi a véleménye róla Gulyásnak. A kérdések és a válaszok is arról szóltak, hogy Márki-Zay baloldali.

Nem lépnek a benzinárak miatt

Az ATV arról kérdezett, hogy rekordmagas, 500 forint közelében van a benzinár. Horvátországban befagyasztják egy szinten az árakat. Tervez-e a kormány ilyesmit? Gulyás azt mondta: korábban hoztak hasonló döntést, a jövedéki adó mértéke csökken, ahogy a kőolaj ára emelkedik, emiatt van az, hogy az EU-s országok között még így is az egyik legolcsóbb a benzinár. Hogy bármi más segítő intézkedést terveznek-e, arról azt mondta Gulyás, hogy egyelőre figyelik a benzinárat, és ha szükséges a kormány mindig tud újabb intézkedéseket hozni.

Túlbecsülték Karácsonyt

Az ATV felidézte, hogy Gulyás benézte, nem Karácsony Gergely nyert az előválasztáson, hanem Márki-Zay Péter. Kell-e a kormánynak változtatnia a kampánystratégiáján? Gulyás szerint túlbecsülték Karácsonyt, de az alapfeltételezésük az volt, hogy Gyurcsány pártja vigye el a legtöbb egyéni helyet, és most van valaki, akit maga előtt tolhat. Gulyás azt mondta, mindenki láthatja a pillanatnyi helyzetet: a DK a legerősebb párt, a döntő szó Gyurcsányé lesz.

Az ATV azt is megkérdezte, támogatja-e a kormány az ISZOMM-os Székely Sándor felvetését, hogy akik közös listán indulnak, azoknak egy frakcióba kelljen beülnie. Gulyás szerint a szabályzat nagyvonalú és ellenzékbarát, nem tervezik a házszabály módosítását.

Szemkilövetés, ártatlan emberek megveretése, csonttörés nem várható

Gulyás a Békemenetről azt mondta, Márki-Zay a lincselést tartja október 23-hoz méltónak (utána kell csak nézni). De az ünnepségnek méltó körülmények között kell lefolynia, és mivel nem baloldali kormány van, szemkilövetés, ártatlan emberek megverése és csonttörés nem várható.



Nem korlátozzák az október 23-i rendezvényeket

Müller Cecília a maszkviselést szigorítaná, de Gulyás azt mondta, aki akar, maszkot hordhat, a kormány nem tervez szigorítást, de a legfontosabb az oltás. Az október 23-i rendezvényeket sem akarják korlátozni.

Mindenkinek ajánlja az Elkxrtukat

Az Origo kérdésére Gulyás azt mondta, megnézi az Elkxrtukat és mindenkinek ajánlja. A film szerinte azért nem kapott állami támogatást, mert 15 év után, egy választási kampány előtt nem lett volna helyes, de a film fontos mű. (Több településen is ingyenesen lehet megnézni az Elkxrtukat, van olyan település, ahol önkormányzati buszokkal viszik majd a nézőket a moziig.)

Gulyás Gergely a Kormányinfón a Miniszterelnöki Kabinetiroda sajtótermében augusztus 21-én. Fotó: Balogh Zoltán/MTI/MTVA

A Telex kérdésére azt mondta, nem lehet, hogy a Klik vagy az állam kötelezővé tegye diákoknak a film megnézését.

Gulyás egy kérdésre azt mondta, az általános szűrővizsgálatok egy időben szüneteltek, Európában szinte mindenhol így volt, de a daganatos műtéteket elvégezték.

A korábban ígért ipari rezsicsökkentésről Gulyás azt mondta, a kisvállalkozásoknál a rezsicsökkentett ár az érvényes, afölött nem, de a jelenlegi helyzetben a kormány bármikor hozhat rezsicsökkentéssel kapcsolatos döntéseket.

Jó, hogy az oroszokkal hosszú távú szerződést kötöttünk

A hazai gázkészletek azért csökkennek, mert az a legolcsóbb, hiszen korábban szerezték be. Most igazolódik be az oroszokkal kötött, hosszútávú gázszerződés, mert egy része fix áras volt.

Az Index kérdésére Gulyás elmondta, hogy ma ér véget a Stop Gyurcsány! Stop Karácsony! petíció. Még nem tudni, lesz-e a választásokig más petíció. Úgy tudja, több mint 1,3 millióan írták alá.

A pedofilnyilvántartás készüléséről egyelőre nincs hír.

Gulyás elmondta, hogy nagyon közel vannak ahhoz, hogy megvegyék a Budapest Airportot, de komoly szabályok vannak.

A zamárdi fejlesztésről azt mondta, úgy tudja, újra összeül a képviselő-testület, és vissza fogják vonni a döntést.

A kormányszóvivő nem tudja, kér-e harmadik oltást

A harmadik oltások számát tekintve talán már 1 millió fölött vagyunk, nagyrészt idősebbek kapták meg, de már Gulyás is beadatta, Szentkirályi pedig még nem adatta meg, és nem tudja, hogy be fogja-e.

Nem tudni, mi ez az 55 százalék

Nem tudni, a kórházban ápoltak oltottsága, pedig Gulyás Gergely az előző kormányinfón azt mondta, a kórházban lévők 55 százaléka nincs beoltva, de ez nem egy összesített szám, hanem egyik kórházban ez volt az akkori érzékelés. Akinek harmadik oltás van, az gyakorlatilag nincs kórházban – mondta. Az RTL Híradó rákérdezett, hogy ez akkor nem országos átlag, hanem egy kórházé. Az RTL azt kérdezte, hogy nem túl magas-e a 45 százalék, ha ennyien vannak kórházban úgy, hogy be is vannak oltva. Gulyás szerint főleg idősekről van szó, és így is nyolcszor nagyobb a védettség.

Kínai vagy Pfizer?

Arra a kérdésre, hogy az oltottak többsége kínai oltást kapott-e, Gulyás azt mondta, többségében Pfizert kaptak, mert a legidősebbek 90 százaléka Pfizert kapott. Gulyás nem erősítette meg, hogy a kórházban ápolt oltottak többsége Pfizert kapott-e, úgy tudja, igen, de csak mert a legidősebbeket Pfizerrel oltották, de nem az oltóanyag a hibás, hanem egészségügyi helyzet, állapot és kor összefüggése miatt alakul így.

Nem javasolja, hogy tömegrendezvényekre Erdélyből buszoztassanak embereket

Az RTL azt kérdezte, hogy Romániában súlyos a helyzet, kevesebb a beoltott, és itthon is ápolnak román betegeket. Ehhez képest Romániából busszal hoznak a Békemenetre tüntetőket. Nincs-e ebben kockázat? Gulyás azt mondta, óvatosságot javasol, ilyen tömegrendezvényekre Erdélyből, Romániából nem javasolja, hogy buszoztassanak embereket. Óvatosan kell eljárni. De egy nagy tömegrendezvénynél a beléptetést nem lehet biztosítani úgy, hogy a védettségi igazolványokat ellenőrizzék. A maszkhasználatról mindenki maga dönthet.

Miért költött a kormányoldal többet hirdetésekre, mint az egész ellenzék?

Arra a kérdésre, hogy a kormányoldal többet költött hirdetésre az előválasztások alatt, mint az ellenzéki pártok összesen. Gulyás szerint mindenki tartsa be a szabályokat. Hogy miért költöttek ennyit, szerinte egy kényszerítő parancs volt az, hogy az ellenzék összeállt. Gulyás szerint ha kormányváltás lesz, a napi kára milliárdokban lesz mérhető, nem pedig milliókban, szóval megéri hirdetni.

Nem tömeges jelenség új köztisztviselők kinevezése

A Telex megkérdezte, jogállami/demokratikus megoldásnak tartják-e, hogy a legfőbb ügyész vagy más közjogi szereplőket érintő szabályokat módosítanak, vagy hogy a médiahatóság elnökének távozásával egy ciklusra előre megmondhatják, ki vezesse az intézményt. Gulyás azt mondta, ez a demokrácia lényege, hogy ciklusokon átívelve töltenek be pozíciókat nem kormányzati közjogi tisztviselők.

Polt Péternél csak az vált egyértelművé, hogy ha egy megbízatás kétharmados többséggel születik, akkor a megszüntetéséhez is az kell. Egy köztisztviselő mondott le, Karas Monika, helyette kell újat választani, ez nem egy tömeges jelenség, Gulyás ebben semmi rendkívülit nem lát.

Arra a kérdésre, hogy mikortól lát tömegesnek ilyen személycseréket, azt mondta, viszonylag sok ilyen megbízatás van, de ennyi személycserét még nem érez visszaélésnek. Ha 3, 4, 5 eset lenne, az már tendencia, de egy esetben nehéz ezt mondani.

A szputnyikosokkal mi lesz?

A majdnem 1 millió ember sokkal kevesebb helyre utazhat az orosz vakcinával, erről érdeklődött a 168 Óra. Gulyás elmondta, hogy ő Szputnyik V-re Janssent kapott harmadjára, de az államok nagy többsége a harmadikra beadott Pfizert/Modernát is elfogadja. Azt is mondta, hogy azért Janssent kért, mert az mRNS-technológia még túl új, de természetesen minden oltás jó.