Alec Baldwin egy kellékfegyverrel agyonlőtte legújabb filmje operatőrét

Halálos baleset történt Alec Baldwin legújabb filmje, a Rust című western forgatásán. A színművész, aki a film egyik producere is, egyelőre tisztázatlan körülmények között egy jelenet bejárásán vagy forgatásán egy díszlet kellékfegyverrel agyonlőtte a film operatőrét, a 42 éves Halyna Hutchinst. A film rendezője, a 48 éves Joel Souza is megsérült.

Alec Baldwin Fotó: ANGELA WEISS/AFP

"Egyelőre próbáljuk megállapítani, hogy milyen típusú lövedék volt a fegyverben" - nyilatkozta Juan Rios, a helyileg illetékes Santa Fe-i seriff szóvivője. A filmet a legendás westernhelyszínen, az új-mexikói Bonanza Creek ranchen forgatják.

Halyna Hutchinst, akit feltörekvő sztárként tartottak számon, az incidens után helikopterrel az albuquerque-i egyetemi kórházba szállították, ahol belehalt a sérüléseibe. A rendező Souzát a közeli Santa Fében, a Christus St. Vincent körzeti egészségügyi központban látják el, állapotáról egyelőre nem közöltek semmit.

A 63 éves Baldwin képviselői és filmjének társproducerei egyelőre nem reagáltak a New York Times megkeresésére. A Rust című westernben Baldwin egy öreg törvényen kívülit alakít, akinek a 13 éves unokáját egy vétlen gyilkosság miatt ítélték el. (Via The New York Times, BBC)