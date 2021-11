Áll a bál Új-Zélandon, emlőst választottak az év madarának

Egy denevérfajt, vagyis konkrétan egy emlős állatot választottak az év madarává Új-Zélandot. Az állatrendszertani baklövés miatt most áll a bál, a bírálók szerint az Év Madara verseny ezzel kutyakomédiává vált.

A felháborodás valahol érthető. A denevér, legyen szó bár a rendkívül csinos új-zélandi hosszúfarkúról, mégiscsak emlős, vagyis a leghatározottabban nem madár. Az új-zélandi hosszúfarkú ráadásul pont arról híres, hogy egyike Új-Zéland kevés őshonos szárazföldi emlősének.

A verseny szervezői amúgy pont ezért válogatták be, remélvén, hogy így nagyobb lesz a hírverés az Év Madara verseny körül. Hát, nagyobb is lett.

Bár vannak, akik a hosszúfarkú denevér győzelmét "nagyon is szükséges PR-győzelemnek" értékelték azután, hogy a két éve járó koronavírus-világjárvány alaposan megtépázta a denevérek népszerűségét: a denevérek mindenféle koronavírusok legnagyobb rezervoárjai, így nagyon is elképzelhető, hogy a világjárványt okozó vírusvariáns is denevérekben fejlődhetett ki először, hogy aztán minden bizonnyal egy közvetítő állaton át az emberre ugorva pusztító útra indulhasson.

A verseny szervezői ugyanakkor visszautasították, hogy a denevért csupán PR-okokból, a koronavírus miatt megtépázott hírnevük helyreállítására vették volna be a madarak versenyébe. Laura Keown, a szervező Forest and Bird környezetvédő csoport szóvivője szerint "a denevérekre leadott szavazatok a ragadozókontrolra, az élőhelyek visszaállítására és a klímavédelemre leadott szavazatok".

Ez a vidáman szökdécselő kakapo tán még nem is sejti, hogy kipusztulhat :(

A hosszúfarkú denevér a végeredmény szerint a tavalyi győztest, a valóban madár, röpképtelen, de vidáman szökdécselő, kihalás szélére sodródott kakapót előzte meg az idei szavazáson. Kakapóból olyan kevés van, hogy az összeset név szerint ismerjük. (Via BBC)