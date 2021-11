Hann Endre és az Elkxrtuk: Ez még propagandának is rossz

Fiatalos és flegma yuppie stílus, tiptop öltöny, designos open space iroda, luxuslakás, fekete Audi, befolyásos politikus barátok - nem túlzás: az élet és a gyurcsányizmus egyik legnagyobb császáraként mutatja be Hann Endre közvélemény-kutatót Kálomista Gábor elkxrt kurzusfilmje.

Egészen biztosan Hann az első szociálpszichológus a filmtörténetben, akit úgy ábrázolnak, mintha Patrick Batemant keresztezték volna a frissen ibizázott Habony Árpáddal.

Hann több is itt mint egyszerű közvélemény-kutató - ő az egyik főgonosz a történetben, egy háttérből machináló spin doctor, aki szálakat mozgat, aki kormányzati kisbuszok hátsó ülésén és füstös szobákban súg a titokminiszternek arról, melyik újságírót érdemes megfigyelni, és hogyan lehetne megvezetni a közvéleményt. Jelentőségteljes pillantások közepette kortyol viszkijéből, mielőtt válla felett odavet egy tanácsot az épp legközelebb eső államtitkárnak.

A róla alkotott kép épp annyira valóságos, mint az egész Elkxrtuk dramaturgiája: semennyire. Hann, akit a politika világában szinte mindenki ismer, a valóságban egy zömök termetű, jámbor természetű és puritán ember; talán a sokszorosan földre vitt közvélemény-kutató szakma egyik utolsó olyan figurája, aki valamit meg tudott őrizni hiteléből mindkét politikai oldalon.

Az általa 1989 óta vezetett Medián közvélemény-kutató kétségtelenül több kapcsolódással bír a baloldalon, kutatási eredményei viszont rendre kiállták a szakma próbáját: a közelmúltban éppúgy előre jelezték a 2018-as fideszes kétharmadot, mint másfél évvel később Karácsony Gergely fővárosi győzelmét, és a mai napig vannak a kormányoldalhoz köthető megbízásai is. (Jellemző eset: egy bajszos Fidesz-influenszer májusban még Hannék kormánynak kedvező mérését méltatta, most a filmtől van épp elélvezve.)

Nem csoda, ha Hann maga sem érti, mit keres a film egyik főszerepében. Azt mondta, szerepeltetése azt jelzi: nem tudják, kire lőjenek, és „ez a film még propagandának is rossz”. Bár úgy van beállítva, mint aki mindennapos vendég volt Gyurcsánynál a Szemlőhegy utca villájában, ahol nagy politikusi tivornyák zajlottak, Hann a 444-nek azt mondta, sosem járt ott, az akkori miniszterelnökkel egyébként is ritkásan találkozott csak:

„Szilvásy Györggyel köszönőviszonyban vagyunk, de soha semmilyen politikai vagy üzleti kapcsolatban nem álltunk, ellentétben azzal, amit a film állít. Dobrev Klárával is minimális kapcsolatom volt, talán fogadásokon találkoztunk, mint ahogy más politikusokkal is. Nekem semmi titkom nincs, de nem is nekem kell itt bármit bizonyítanom.”