Biztonsági céget alapítottak Bige László fiai

A múlt hónapban két új céget is alapítottak a 14 milliárdra bírságolt műtrágyás vállalkozó körül, írja a 24.hu. Az egyiket Bige László három fia, Dávid, Zalán és Zoltán közösen alapították október elején 3 milliós törzstőkével. A Bige Scutum Kft. fő profilja már a személybiztonsági tevékenység.

A másik céget, a Bige Hoplon Kft.-t október végén hozták létre, ebben már Bige László is benne van a fiai mellett. Fő tevékenysége üzletviteli és egyéb vezetési tanácsadás. A cégcsoport a lapnak azt mondta, nem kell túlgondolni a dolgot, a kft.-k azt teszik majd, amit a cégpapírokban megjelöltek.

Bige Lászlót a 14 milliárdos bírság mellett hűtlen kezeléssel is megvádolták, valamint a kormánymédia is rászállt, miután azt mondta, kész támogatni Márki-Zay Péter kampányát. Bige szerint tönkre akarják tenni, és már azok is megvannak, akik fel akarják vásárolni a cégét.