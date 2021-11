Kizárta az MSZP renitens tatabányai képviselőjét

Az MSZP elnöksége egyhangúlag felfüggesztette, majd az etikai bizottság kizárta a pártból Fekete Miklós tatabányai képviselőt, aki az elmúlt hónapokban többször a Fidesz számára kedvezően szavazott a közgyűlésben. Az eljárást Gurmai Zita országgyűlési képviselő kezdeményezte.

Fekete november 15-ig fellebbezhet, hivatalosan tehát még nem ért véget az ügy, de Gurmai azt mondta, nem hiszi, hogy megváltozna a helyzet. „Nem tűrjük a kollaborációt.”

Fekete Miklós

Az ellenzéknek már a 2019-es választások után sem volt stabil többsége a közgyűlésben, hiszen a mihazánkos képviselővel a fideszesek ugyanúgy 9-en voltak, mint az Összefogás tagjai. Azóta felbomlott a szövetség, Feketén kívül mások is a Fidesz számára kedvezően szavaztak bizonyos ügyekben, köztük egy korábbi DK-s, aki magától kilépett a pártjából.

Legutóbb a Fidesz javaslatára visszahívták egy önkormányzati cég, a T-Szol Zrt. igazgatóságát, az ügydöntő felügyelőbizottság elnöke pedig Fekete Miklós lett. A most leváltott igazgatót még Szücsné nevezte ki az év elején, miután elmondása szerint visszásságokat találtak a cég átvilágításakor. Állításuk szerint az elmúlt hónapokban 150 millió forintot takarítottak meg a közbeszerzések és a szerződések átvilágításával.

Nyáron egy másik önkormányzati cég, az Agora ügyében is konfliktus alakult ki. Szücsné társ-ügyvezetőt akart kinevezni a cég élére - a meglevő vezető még fideszes vezetés idején került a posztjára -, mert ott is törvénytelenségre utaló jeleket találtak. A Fidesz többek közt Fekete támogatásával meg tudta fúrni a javaslatot. Mivel az Agora tulajdonosa a T-Szol, Szücsné akkor abban bízott, hogy a T-Szolon keresztül azért belelát majd az Agora ügyeibe, de most úgy tűnik, nehezebb dolga lesz.

Fekete alpolgármesterként kezdte a ciklust, de úgy megromlott a viszonya Szücsnével, hogy januárban elvesztette ezt a pozícióját. Ő volt az Összefogás frakcióvezetője is, de ezek után lemondott. Kerestük emailben, mit szól a párt döntéséhez, de még nem válaszolt.

Októberben az önkormányzati magazin megszüntetését is sikerült elérnie a Fidesznek, akkor Feketén kívül egy másik MSZP-s, Hajdu Ferenc is velük szavazott. Gurmai szerint ő azt állítja, véletlenül nyomott rossz gombot.