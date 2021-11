Semjén: Az ellenzék patologikus gyűlölete mögött az antikrisztianizmus és a magyarellenes reflexek zsigeri beállítottsága van

A Hungexpón, a Fidesz 29., tisztújító kongresszusán, ahol újraválasztják Orbán Viktor, a miniszterelnök előtt több vezető fideszes politikus, illetve Semjén Zsolt KDNP-elnök és Deutsch Tamás is beszédet mondott.

A Fidesz vezetőinek az ellenzéket visszafogott, unalmas parlamentarista demokráciákhoz méltó stílusban alázó beszédei az MTI összefoglalásában.

Semjén: A gondviselés különleges kegyelme, hogy 2014-ben és 2018-ban is a határon túli magyarok szavazatával lett meg a kétharmad

A Kereszténydemokrata Néppárt elnöke a KDNP és a szövetségesek nevében köszöntötte a kongresszus résztvevőit: „A Fidesz-KDNP-szövetség tekintetében érdemes tudatosítani magunkban és másokban is azt a büszkeséget, hogy ez a politikai közösség, amelyet létrehoztunk, az Európai Uniónak és a magyar politikatörténetnek a legsikeresebb politikai közössége, aminek a lényege az is, hogy ez nem csak szövetség, de valódi közösség, hiszen 2008 óta minden országos választást abszolút többséggel nyertünk meg. Most se lesz másképp.”

Semjén Zsolt szerint fontos látni, hogy a Fidesz és a KDNP, a szövetség, sőt a kongresszus is csak eszköz. A cél, „amiért az egészet csináljuk”, a keresztény civilizáció védelme „a migrációs invázióval” és az „LMBTQ-tébollyal” szemben, valamint a nemzeti szuverenitás biztosítása – mondta.

A nemzeti szuverenitás legfontosabb lépésének azt nevezte, hogy „határon túli véreinkre” is kiterjesztették a teljes jogú magyar állampolgárságot, és így „ők most már nemcsak nemzettársainkként, hanem honfitársainkként és polgártársainkként vannak itt közöttünk”.

Az ellenzékről Semjén Zsolt azt mondta: helyzetüket az határozza meg, hogy a 2010-ben létrejött centrális hatalmi erőteret duális erőtérre kellett alakítaniuk. Szerinte ennek következtében a mostani ellenzék „reformkommunista–reformfasiszta” ellenzék.

„A DK–Jobbik-szövetség az a reformkommunista-reformfasiszta ellenzéknek a zagyvasága, amit egyetlen dolog tart össze, Orbán Viktorral és velünk szemben való patologikus gyűlöletük, ami mögött az antikrisztianizmus és a magyarellenes reflexek zsigeri beállítottsága van” – mondta.

Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

Szerinte ha 2018-ban a Fidesz-KDNP nem nyerte volna meg a választásokat, a pandémia közepén a „magyar kormány úgy nézett volna ki”, hogy Szél Bernadett miniszterelnök, Vona Gábor a belügyminiszter és Gyurcsány Ferenc pénzügyminiszter. Mi lett volna ezzel az országgal, ha egy ilyen reformkommunista-reformfasiszta kormánynak kellett volna megvédenie az országot a pandémiától és mindazoktól a kihívásoktól, amikkel szembe kell néznünk? – kérdezte.

Szerinte a gondviselés különleges kegyelme, hogy 2014-ben és 2018-ban is a határon túli magyarok szavazatával lett meg a kétharmad.

Semjén figyelmeztetett: 2022-ben hasonló kihívás, támadás éri Magyarországot és az értékeinket, mert Brüsszelben eldöntötték, hogy a „progresszió úgy fog kinézni, hogy a keresztény civilizációt le kell rombolni, a nemzeti szuverenitást meg kell szüntetni és a családokat relativizálni kell”. Szerinte Márki-Zay Péter, az ellenzéki összefogás miniszterelnök-jelöltje ennek a kiszolgálója, és „Gyurcsány és Gyurcsányné marionettbábuja”.

„Minket nem az érdekel, hogy ők mit csinálnak”, mert a Fidesz-KDNP bajtársi szövetség azt a célt határozta meg, azt a nemzetszolgálatot vállalta, hogy megvédjék a keresztény civilizációt, a nemzeti szuverenitást, a családokat és gyerekeket – mondta Semjén

Neki külön öröm, hogy a teljesen megújult és újjáépített Hungexpo területén tarthatják ezt a kongresszust, mert elsőként ez a központ adott helyet a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusnak, majd a vadászati kiállításnak. (Elismételte, hogy az utóbbin 1,5 millió látogató volt, amivel a 21. századi Magyarország legnagyobb rendezvénye lett.)

A pártelnök bírálta az ellenzéknek a világkiállítással kapcsolatos magatartását. Azt mondta: az ellenzék egész gondolkodása „egy buborékban van”, ami idegen a magyar világtól, tagadják a valóságot, a végén pedig azt mondják, hogy „hülye a nép”.

Semjén Budapest főpolgármesterének helyében köszönetet mondott volna a kormánynak, hogy ezt az épületet megépítette a fővárosnak, hiszen ennek idegenforgalmi, turisztikai bevétele és minden szellemi kisugárzása Budapestet gazdagítja, ehhez képest Karácsonytól annyit telt, hogy ugyanúgy „fúrta” a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust, mint a világkiállítást és annak idején az olimpiát is.

Értékelése szerint a helyzet az, hogy a Fidesz és a KDNP legfőbb szövetségese „a valóság és a nép”.

Kocsis Máté: Márki-Zay az ellenzék új messiása, akit a tengerentúlról rendeltek

Ismerve Gyurcsány Ferenc kormányzását, az ellenzék politikáját és „mindenre való alkalmatlanságát”, az lesz a legjobb, ha a Fidesz-KDNP nyeri meg a jövő tavaszi választásokat – mondta Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője, aki azzal köszönt, hogy: „Jó látni, hogy többen vagyunk, mint az ellenzék október 23-án.”

Az ellenzék tagjai szerinte „gondoskodtak az ország és valamennyiünk szórakoztatásáról”, de a szégyenérzetről is, mert a járvány során, amikor összefogásra lett volna szükség, nem segítették a védekezést, hanem „kamuvideókat gyártottak, sértegették az egészségügyben dolgozókat, álhíreket terjesztettek, hamis képet festettek a magyar állapotokról a nemzetközi sajtóban, elbizonytalanították az embereket és hazug cikkeket jelentettek meg külföldön”. „Minket ilyen ellenzékkel, ilyen baloldallal vert meg a sors” – mondta.

Szerinte Jakab Péter, a Jobbik elnöke az elmúlt években „annyi élelmiszert hurcolt a parlamentbe, hogy egy vegyesboltot is nyithatna”, és állítólag még füstgránátot is tart a pult alatt, sőt azt beszélik, „ő viszi Gyurcsánynak a legjobb nyalókákat is”. Karácsonyt ­részmunkaidős főpolgármesternek nevezte, aki „most inkább eladja a Városházát, csak hogy ne kelljen bemennie dolgozni”.

Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

Kocsis szerint a baloldalnak 4 évente van egy különös rituáléja, hogy „azték áldozásszerűen”, még a választások előtt megbuktatnak valakit. 2014-ben Bajnai Gordont, 2017-ben-2018-ban Botka Lászlót, most pedig a főpolgármestert. Karácsony Gergelyt „a magyarázkodás és a felelősséghárítás koronázatlan királyának” nevezte, és a bukása után kellett hozni egy „új messiást”, akit a „tengerentúlról rendeltek”.

Találtak egy olyan „derék baloldalit, aki egy megnyerő porszívóügynök magabiztosságával tudja magáról állítani, hogy jobboldali” – mondta Márki-Zay Péterről, aki szerinte baloldali kormánytöbbséget szervez, úgy beszél, mint egy baloldali, baloldali programot kíván végrehajtani, és úgy törölné el a rezsicsökkentést, mint egy baloldali, úgy mentegeti az illegális migránsokat, mint egy baloldali, és a szövetségesei is baloldaliak, tehát baloldali.

Kocsis szerint a baloldal 15 év alatt eljutott Gyurcsány Ferenctől Gyurcsány Ferencig. A DK a legerősebb baloldali párt, Gyurcsány Ferencnek van a legnagyobb pártja, a legnagyobb támogatottsága, a legnagyobb médiaháttere és közösségi médiaháttere, a legtöbb nemzetközi kapcsolata. Ha az ellenzék nem akarna kormányra kerülni, akkor a helyzet nevetséges lenne, de így inkább siralmas – mondta. „Egybevetve mindent, ismerve Gyurcsány Ferenc kormányzását, ismerve a politikájukat, ismerve a mindenre való alkalmatlanságukat, összességében mindent mérlegre téve, az lesz a legjobb, ha mi nyerjük meg a jövő tavaszi választásokat” – mondta Kocsis.

Kubatov: A csatáinkat nem a lövészárkokból vívjuk meg, hanem a közösségi médiában

A mi csendes forradalmunk a békemenet, ami lázadás az abnormalitás ellen – mondta Kubatov Gábor. A Fidesz ügyvezető alelnöke az évtized abszurdjának nevezte, hogy Gyurcsány Ferenc a baloldal vezére, „Őszöd után, csődbe vitt magyar gazdaság után, az elmúlt 30 év legnagyobb hazugsága után”.

Szerinte a baloldalnak nem volt olyan kormányzása, ami ne hozott volna „brutális megszorításokat” és ne vitte volna csődbe a gazdaságot, egyetlen olyan ciklusuk sem volt, ami jobb körülményeket, jobb életet hozott volna a magyaroknak.

A baloldal ma is eladná a Városházát, és dobra verné a manapság magyar kézen levő energia- és közszolgáltató cégeket, amitől az egekbe emelkednének a rezsiárak, külföldi kézre játszanák át a repteret, a gyárakat, a földeket, minden mozdíthatót és mozdíthatatlant, a városháza mintájára a Parlamentet is eladnák, és „ha nem maradna semmi értékesíthető, eladnák a hazájukat” – mondta Kubatov.

Az ellenzék miniszterelnök-jelöltje, „Gyurcsány Ferenc legújabb üdvöskéje” szerint a rezsicsökkentés ostobaság, és azt meg kell szüntetni – mondta Márki-Zayra utalva, akinek szerinte a kevesebb fürdés, a hidegebb lakás és a kisebb számla a tanácsa. Abszurdnak nevezte, hogy az ellenzéki miniszterelnök-jelölt szerint a bevándorlásügyben is befogadóbbnak kellene lenni.

Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

Kubatov szerint régen a haza sorsa forradalmakban, csatákban, háborúkban dőlt el, több mint ezer év alatt sokan az életüket áldozták fel azért, hogy ma itt állhassunk, magyarként, de manapság a csatáinkat nem a lövészárkokból vívjuk meg, hanem a közösségi médiában, és az egykori toborzás ma a mozgósítás.

Az FTC elnöke szerint a Fidesz soha nem volt ilyen szervezett, összetartó és egységes, de szükség van arra a szavazókörönkénti plusz öt emberre, akik 2002-ben még nem voltak meg, szükség van mindenkire a családokból, a barátok közül, „egyetlenegy ember sem maradhat otthon”. Szerinte azért fog győzni a Fidesz a következő választásokon, „mert mindnyájunknak Magyarország az első”.

Kövér: Az 1990-es évek elején a liberálisok janicsárokká akartak nevelni bennünket

2022-ben újra Európa védőbástyáján állva, negyedszer is győzni fogunk – mondta Kövér László. Az Országgyűlés elnöke, aki a Fidesz országos választmányának elnöke is egyben, azt mondta: az utóbbi évtizedben „a globalizmus erői és hazai helytartói háromszor vonultak fel ellenünk, de mi az eszünkre és szívünkre egyaránt hallgatva háromszor győztük le őket” demokratikus és békés módon. Az utóbbi évtizedben háromszor segítettük győzelemre Magyarországot, háromszor kaptunk ehhez erőt a Jóistentől és bizalmat a nemzetünktől – mondta.

Azt mondta, 2011-ben arról beszéltek a kongresszuson, hogy visszarántották az országot a szakadék széléről, és már túl voltak az első külső támadásokon is, amikkel „megpróbáltak bennünket a magunk választotta útról letéríteni”. 2013-ban úgy fogalmaztak, hogy sorsdöntő választás előtt állnak, az volt a kérdés, hogy sikerül-e az áttörés. 2015-ben lezárták a posztkommunizmus korszakát. 2017-ben azt mondták, az előttük álló választás ismét sorsdöntő lesz, csak másként, és feltették a kérdést, hogy mi a választás tétje.

A válasz az volt: a választás tétje, hogy „mi, magyarok megvédjük, ami a miénk, amiért megküzdöttünk, amiért megszenvedtünk, amiért megdolgoztunk” – mondta. A rendbe szedett pénzügyeket és a munkán alapuló gazdaságot, a teljes foglalkoztatottság esélyét, a tartósan növekvő jövedelmeket és az ezek által adott lehetőséget a gyarapodásra és a felemelkedésre. Meg kell védeni a népesedési folyamatokat, a családtámogatási rendszert, a közteherviselés új rendszerét, amivel „bevontuk a közteher finanszírozásába azokat, akik sokáig korlát nélkül szivattyúzták ki azt az extraprofitot” – mondta.

Szerinte meg kell védeni:

a nemzet határokon átívelő újraegyesítésének lehetőségét,

„kultúránkat, hitünket, nyelvünket, önazonosságunkat”,

Magyarország szuverenitását, önrendelkezését, nemzeti jellegét,

azt, hogy Magyarország magyar országként maradhasson fenn,

Európát,

Európa határait,

Európa görög bölcseleten, római jogon és keresztény etikán felépülő civilizációját,

Európa jövőjét,

a közös kulturális örökséget,

Európa szabadságát, önrendelkezési lehetőségét és demokratikus rendjét.

Kövér szerint már négy éve is úgy látták, hogy a magyar választások európai jelentőségűek lesznek, bíztak abban, hogy egyszer eljön a választás, amin „még mi is ott leszünk, és mégsem lesz már sorsdöntő”, mert a legalapvetőbb kérdésekben minden legitim politikai szereplő a jó oldalon fog állni. De ez biztosan nem a 2022-es választás lesz, és ez egy soha véget nem érő küldetés, mindig meg kell nyerni a következő küzdelmet ahhoz, hogy folytathassák a harcot – mondta.

Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

Szerinte a történelem a fideszeseket megtanította arra, hogy a világot és benne a maguk helyét és feladatát mindig „csak az eszünkkel és szívünkkel együttesen figyelve ismerhetjük meg”.

Az 1980-as években a kommunisták nem akarták, hogy „mi, akkori magyar fiatalok” a pártállami kereteken kívül bármilyen módon megszerveződjünk.

Az 1990-es évek elején „a liberálisok janicsárokká akartak nevelni bennünket”, de ők 1998 és 2002 között első alkalommal bebizonyították, hogy a haza javát nemcsak akarják, hanem tenni is tudnak érte.

2002 után „a posztkommunisták politikai értelemben fel akartak őrölni bennünket”, megpróbáltak bennünket kiiktatni a demokratikus küzdelem legitim szereplői közül.

De ők együtt maradtak, és 2010-ben erősebbek lettek, mint korábban bármikor.

Kövér László azt mondta, hibrid háború folyik az EU keleti határvidékén, aminek közvetlen elszenvedői Lengyelország, Lettország és Litvánia. Ezeket az országokat „menekültáradatnak álcázott állami agresszióval akarnak szuverenitásuk feladására kényszeríteni”. „Szívünk és eszünk szerint is szolidárisak vagyunk és leszünk velük most és a jövőben mindig” – mondta.

De akkor mi folyik Magyarország déli határán 2015 óta, minek nevezzék azt „a politikai, jogi kommunikációs és immár pénzügyi eszközökkel is folytatott hadviselést”, amit a Nyugat folytat Magyarország és Lengyelország ellen, azért, hogy bármi áron eltávolítsa a vezetésből ezeknek az országoknak demokratikusan választott legitim, csak éppen nekik nem tetsző kormányát? – mondta Kövér László.

Szerinte Kelet és Nyugat urai már megint „a mi közép-európai bőrünkre” folytatják „piszkos játszmájukat”, amiben nekünk megint „az egyelőre csak virtuális ágyútöltelék” szerepét szánják. Ha nem tudjuk Közép-Európát növekvő gazdasági erejének és lélekszámának megfelelő politikai tényezővé szervezni, akkor meg is érdemeljük, hogy a történelem megismétlődjön velünk – mondta.

Deutsch Tamás: Az Európai Unió nettó agyrém

Brüsszel és a magyar baloldal el akarja venni tőlünk a szabadságunkat, a Fidesz-KDNP azonban azt megvédi – mondta Deutsch Tamás.

A fideszes európai parlamenti képviselő bírálta az EU-t, mondván, az európai hatóságok semmit sem tesznek, amikor migránsok 100 ezrei lépnek be a közösség területére, törvénytelenül.

„Az Európai Unió nettó agyrém”

– mondta, példaként említve annak a 11 éves ír kislánynak az esetét, aki 1,1 millió forintnak megfelelő bírságot kapott, miután egy futballmeccs után beszaladt a pályára.

Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

„Brüsszel a hatalmával visszaélve hideg polgárháborút folytat a lengyelek és a magyarok ellen. Az egészpályás letámadás keretében el akarják venni tőlünk a szabadságunkat” – mondta Deutsch, aki szerint a 21. században még mindig vannak olyanok, akik azt hiszik, hogy azt elvehetik, akik meg akarják mondani, hogy Magyarország hogyan éljen. Még mindig vannak olyanok, akik azt tartják: minden csak úgy helyes, ahogy ők mondják – mondta.

„Szétvernének mindent, amin a szabadságunk alapul: a családjaink összetartó erejét, a házasság és a gyereknevelés hagyományos formáját, a szabad gondolkodáson alapuló, vitázó közösségeinket, az egyházainkat, majd végül a nemzeti szuverenitásunkat is” – mondta.

Szerinte az EU utóbbi 30 éves története úgy is leírható, hogy eljutott a Brezsnyev-doktrínától a genderdoktrináig, a kommunista világbirodalom koncepciójától a brüsszeli birodalom koncepciójáig.

Azt ígérte: a Fidesz-KDNP képviselői meg fogják védeni az ország szabadságát Brüsszelben és Budapesten egyaránt. Megvédik például azt, hogy a magyarok szabadon dönthessenek a rezsiárakról, és ki fognak állni Brüsszelben a Magyarországnak járó fejlesztési forrásokért is, mert „ami jár, az jár”.

A Fidesz-KDNP továbbra is nemet mond a bevándorlásra – mondta. Szerinte Brüsszel Magyarországra akarja kényszeríteni a betelepítési kvótát. Brüsszel és a magyar baloldal annak a lehetőségét is el akarja venni, hogy a magyar szülők szabadon dönthessenek a gyerekeik neveléséről, de a Fidesz-KDNP képviselői nemet mondanak a gyerekekre leselkedő agresszív LMBTQI+ szexuális propagandára is. „Nekünk Brüsszelben is Magyarország az első” – mondta.

Kelemen Hunor: Orbán Viktor élen jár a csatában, és az idő igazolni fogja politikája helyességét

Az elmúlt bő egy évtizedben a Fidesz az összes lényeges kérdésben a helyes utat választotta – mondta jelentette ki Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnöke, aki bátornak, előremutatónak és felelősnek ítélte azt a paradigmaváltást, amit a kormány bő tíz éve a nemzetpolitikában végrehajtott, annak helyességét az idő visszaigazolta. A Kárpát-medencei magyar közösségek ennek köszönhetően ma már magukra találtak – mondta.

Szólt az állampolgárság könnyített felvételének lehetőségéről, amit történelmi igazságtételként értékelt, és ami megerősítette a nemzeti szolidaritást, és beszélt a kulturális és nyelvi identitás megőrzését segítő intézkedésekről, úgy értékelve: „számtalanszor éreztük, hogy a legnagyobb kihívások idején volt kire támaszkodni”.

Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

Beszélt a sporttámogatásokról is, amik új perspektívát nyitottak a Kárpát-medencei magyar közösségeknek és a gazdaságfejlesztési programokról, amik a versenyképességet növelték.

A paradigmaváltáshoz szükségesek a partnerek, az erős magyar közösség építése szoros partneri és baráti kapcsolatokat teremtett – mondta. Az elmúlt évtized nemzetpolitikáját úgy írta le: nemzeti szolidaritás, bizalom, bátorság, remény és közös felelősség.

Szólt a jövő nagy ideológiai csatáiról is, amik már napjainkban is megjelentek: a tágan vett görög-zsidó-római hagyomány és örökség megvédéséről, ami Európát és a Nyugatot erőssé és meghatározóvá tette. Szerinte aki ennek hátat fordít, nemcsak a múltat törli el, de felszámolja a jelent és kilátástalanná teszi a jövőt. Mindazok, akik ezt a hagyományt őrzik, a jó oldalon állnak – mondta.

Szerinte Orbán Viktor ebben a csatában is élen jár, és az idő ebben is igazolni fogja politikája helyességét.

Azt mondta: az elmúlt bő egy évtizedben a Fidesz az összes lényeges kérdésben a helyes utat választotta, de semmi sem végleges, a politikában semmit sem adnak harc nélkül. Ezért a határon túli magyar nemzeti közösségek érdekében azt kérte: „Győzzetek!” „Ahogy ismerem az erdélyi magyarokat, rajtunk biztos nem fog múlni” – mondta.

Meszéna Balázs, a mandátumvizsgáló, ügyrendi és összeférhetetlenségi bizottság tagja bejelentette: az összes kongresszusi küldött száma 1475, a kongresszus érvényes, mivel az összes küldött több mint fele megjelent.

Küldöttek szavaznak a Fidesz 29. tisztújító kongresszusán Budapesten, a Hungexpón 2021. november 14-én. Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

A küldöttek levezető elnöknek megválasztották Koncz Zsófiát és Zsigó Róbertet. Ezután az ülés napirendjéről szavazott a kongresszus, majd szavazatszámláló bizottságot választottak.