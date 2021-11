Nem érdemes búslakodni, úgysem a klímacsúcs ment meg minket a katasztrófától

Az ENSZ 26. Klímacsúcsának elnöke, Alok Sharma múlt szombaton könnyek között kért bocsánatot azért, ahogy a klímacsúcs alakult, és hogy annak záródokumentumát az utolsó pillanatban pár ország lobbierejének sikerült valamelyest felvizeznie. Talán ez marad a COP26 legemlékezetesebb pillanata, ami azt a narratívát erősíti, hogy a klímacsúcs kudarcba fulladt, a globális közösség nem tudta elérni a célját. Sokan viszont óvatos sikerként könyvelik el a két hetes skóciai tárgyalást, amelyen alapvetően jó irányba tettek lépéseket az országok, hogy meggátolják a katasztrofális klímaváltozást, csak nem elég gyorsan.

Én Csurgó Dénes vagyok, a 444 újságírója, a podcast mai adásában pedig Bart István klímapolitikai szakértővel, a klímastratégia 2050 intézet igazgatója beszélgetünk, aki maga is kint volt Glasgowban a tárgyalásokon. Szó lesz arról, hogy miért lehet sikerként és kudarcként is értékelni a klímacsúcsot, mit lehet és mit érdemes hogy milyen kérdések maradtak továbbra is megoldatlanok és merre halad most, a COP26 után a globális klímapolitikai folyamat.

A COP26 klímacsúcsról én a tárgyalások közepénél írtam összegző cikket, Horváth Bence pedig a klímacsúcs után, annak eredményeiről számolt be, itt pedig Ürge-Vorsatz Diána klímakutató, az IPCC magyar tagjának értékelését lehet elolvasni, amiről a podcastban is szó esik.

A 444 podcastjait meghallgathatod a Spotifyon, A Google Podcast és az Apple Podcast, és az Amazon Audible nevű szolgáltatásnak podcastoldalán és a 444.hu Youtube csatornáján is.