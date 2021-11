„Kapóra jön, hogy idejön az ember beoltatni magát, és nem kell időpont”

„Elnézést, mi van itt? Oltás?” - kérdeztek az Uzsoki Utcai Kórház előtt dolgozó munkások egy köpenyes, boltba igyekvő orvost. „Igen, regisztráció nélkül lehet oltást kapni.” - válaszolta az orvos, azonban a beszélgetés további részét elnyomta a közlekedés és az oltásra várakozók zaja.



Oltási akcióhetet hirdetett a kormány november 22. és 28. között, amikor az ország kórházi oltópontjain regisztráció nélkül is fel lehet venni az első, a második, vagy a harmadik emlékeztető oltást.

Az Uzsoki Utcai Kórháznál már az első oltási napon délelőtt komoly sor alakult ki. A kórháznál két kapun keresztül lehet bejutni az oltásra, az egyiknél az 1. és a 2. oltást lehet felvenni, a másiknál a harmadikat. Az utóbbinál egy folyamatosan fogyó, de újra töltődő hosszú sor áll, az előbbinél pedig csak egy biztonsági őr, aki mindenkit feltartóztat, aki be akart jutni az épületbe. Az első és második körös oltás kapujához is sorra érkeznek az emberek, de nem oltásra, hanem különböző vizsgálatokra, aki pedig oltásra érkezik, azt is átirányítja a biztonsági őr a másik bejárathoz, mert rendszerint kiderül, hogy harmadik oltást szeretnének.

Az 1. és 2. oltásra nem sorakoztak fel az emberek. Fotó: Szász Zsófi /444.hu

Megkérdeztük a harmadik oltásra várakozókat, hogy miért az akcióhéten oltatják be magukat.

„Igazából pont most van szabadságom, így adta magát, hogy eljöjjünk” - mondta egy fiatal pár férfi tagja, a barátnője pedig hozzátette, hogy ő pedig úgy döntött, hogy édesanyjával családilag eljön vele együtt.



A másik ok, amiért most jöttek, hogy már próbáltak egyszer időpontot foglalni az interneten, de ott nem lehetett kiválasztani a vakcina típusát, és lutrira meg nem akartak jönni, mert attól féltek, hogy ha visszautasítják a felajánlott oltást, akkor legközelebb nehezebben kapnak időpontot. Itt meg, ha most nem azt ajánlanák, amit szeretnének, még mindig lenne lehetőségük időpontfoglalással a kívánt vakcinához jutni.

Ők első két oltásnak Szputnyikot kaptak, most pedig Pfizert szeretnének vagy esetleg Modernát. Azt hallották, hogy 20 perc alatt eljut a sor vége a kapuig.

Várakozók.

Fotó: Szász Zsófi /444.hu

Egy idős hölgy nem rég érkezett a sorba, de elárulta nekünk, hogy épp azon gondolkodik, hogy inkább visszajön este, mert szerinte akkor kevesebben lesznek.

„Megmondom őszintén, nem kértem időpontot, mert úgy voltam vele, hogy ez kapóra jön, hogy idejön az ember és nem kell időpont” - magyarázta, bár hozzátette, hogy arra azért nem számított, hogy ekkora sor lesz.

Első két oltásnak kínait kapott, ami állítása szerint neki bevált, mert volt antitest-vizsgálaton és kiderült, hogy sok antiteste termelődött, ezért harmadiknak is azt szeretne kérni, mert úgy gondolja, az oltás „nem koktél, hogy kevergessük.”

Mindenképpen tervezte, hogy beadatja a harmadik oltást, de idáig inkább halogatta az időpontfoglalást, most viszont, hogy ennyire magas a fertőzöttek száma, úgy volt vele, hogy eljön, ha már úgyis akcióhét van.

Legalább húsz perces sor állt az utcán a harmadik oltásért. Fotó: Szász Zsófi /444.hu

Ekkor egy idős férfi közbeszólt és megkérdezte, hogy az első oltást is itt lehet-e kapni. Az idős férfi erős akcentussal azt mesélte nekünk miután útbaigazítottuk, hogy: nem venné fel az oltást, mert nem COVID-os és nincs semmi baja, és akkor minek oltani? De mivel külföldi állampolgár és szeretne utazni, ezért kénytelen beoltatni magát.

Egy villamosmérnök egyetemista fiú azért pont most jött oltásért, mert halasztható egyetemei órája van, és még addig szeretne Pfizert kapni, amíg van. Korábban azért nem regisztrált, mert saját bevallása szerint „lusta”.

„Két oltás megvolt, nem kerget a tatár, de hogyha van ez a lehetőség, akkor élek vele” - magyarázta.



A fiatal villamosmérnök el van, mint a befőtt. Fotó: Szász Zsófi /444.hu

Hozzátette, hogy most a sort látva lehet, hogy jobb lett volna mégis csak időpontot foglalni, de igazából így is „el van, mint a befőtt”, 20 perce áll sorban. Ő korábban két AstraZenecát kapott, most pedig egy Pfizert szeretne.

A sor elején álló idős, újságot olvasgató nő azért csak most jött a harmadik oltásért, mert a férje beteg, ezért nem ajánlották neki az oltást, és arra várt, hogy majd együtt mehessenek, de neki még mindig nem lehet, ezért úgy döntött, eljön most az akcióhéten.

Regisztrált máshova, de itt hamarabb kaphatja meg az oltást. Fotó: Szász Zsófi /444.hu

„Én egyébként időpontra is regisztráltam, de nem ide, mert itt nem kaptam, hanem a 16. kerületbe, és ott szerdán kapnám meg. De nekem ez sokkal előnyösebb, mert közelebb van, és a 16. kerületben az mondták, hogy ha ma itt megkapom, akkor hívjam fel őket és akkor törlik az időpontom” - mesélte.



Ő eddig Pfizert kapott, most viszont Janssent szeretne, mert azzal számol, hogy úgyis szükség lesz 4. oltásra, és mivel a Janssen egydózisú vakcina, ezért hátha nem lesz szüksége majd egy 4. vakcinát is beadatni.