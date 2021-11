Szakács Árpád, az oltásellenesek exorbánista vezéralakja: "Amit előkészítettek, az a történelem legsötétebb diktatúrája"

Az Alkotmánybíróság épülete előtt tartott néhány ezres tüntetést a hét végén az oltásellenes Mi Hazánk Mozgalom. Az esemény egyik fő szónoka a kultúrharcos Szakács Árpád volt, aki 2016–20 között a Mediaworks nyomtatott megyei napilapjainak volt a főszerkesztője, és a nevéhez köthető a Kinek a kulturális diktatúrája? című, 2018-ban megjelent cikksorozat. Írásainak komoly visszhangja volt, az általuk generált kampánynak fideszes kultúrpolitikusok is áldozatáult estek.

2020-ban a Magyar Nemzetben elindította az úgynevezett szabadkőműves-vitát, majd nem sokkal később arról jelentek meg hírek, hogy hosszabb alkotói szabadságra megy. Innen azóta sem tért vissza a kormányzati médiába, ezzel szemben egyrészt az Erdély.ma című kiadványban kezdett publikálni főmunkatársként, másrészt a Mi Hazánk mellett bukkant fel. Ma már szó sincs alkotói szabadságról, a "hivatalos" verzió: "2020-ban minden pozíciójáról lemondott és visszavonult a közélettől."

A hét végi beszédét az Erdély.ma hétfőn tette közzé teljes egészében leiratban – ide kattintva végigolvashatják –, illetve a videófelvételt is publikálták. A lehető legmarkánsabban oltásellenes szövegből végképp kiderül, hogy Szakács szakított az Orbán Viktor-i politikával, annak koronavírus-járvánnyal kapcsolatos részével legalábbis mindenképpen. A kultúrharcos hosszan és alaposan vezeti fel összeesküvés-elméletekbe torkolló gondolatmenetét – elsősorban korábbi egyesült államokbeli események csoportosításával –, majd eljut a következőkig:

"Egyesek jogosan tehetik fel a kérdést: mi közünk nekünk ezekhez az ügyekhez? Elég sok. Ugyanaz a hálózat, ugyanaz az érdekkör, ugyanaz a logika és Judy Mikovits tönkretétele mögött ugyanaz az Anthony Fauci állt, aki amerikai dollármilliókkal ugyanazt a vuhani laboratóriumot finanszírozta, ahonnan kiszabadult a mai életünkre hatással lévő vírus, amire Bill Gates érdekcsoportja már 2017-ben készült. Azt a technológiát, ami a nyugati vakcinákban van, ekkor kezdték el fejleszteni."

Benne volt a buliban az Európai Bizottság is:

"És készültek az általuk irányított és pénzelt politikai érdekkörök is. 2018. április 26-án az Európai Bizottság egy érdekes döntést fogadott el. Ebből 5 mondatot emelnék ki:

– Az egyik legégetőbb kihívás az oltással kapcsolatos kétségek legyőzése…

– Noha tagországonként különbözők a kihívások, uniós szintű fellépésre van szükség és a politikai elképzeléseket hatékony operatív nemzeti vakcinázási tervekké kell alakítani uniós szinten.

– Minden – az egészségügyi rendszerrel való – kapcsolatba lépést fel kell használni az oltás terjesztésére.

– Az oltások terjesztését minden csoportban erősíteni kell, majd az ezzel kapcsolatos adatokat EU-s szinten kell megosztani.

– Egy EU-s szinten elfogadott oltási igazolvány kifejlesztését kell megkezdeni."

Az oltás olyan, mint a mesében a farkas, csak génmanipulált:

"Az oltás úgy jött be az életünkbe, mint a mesében a kismalacokhoz a farkas. Először csak a maszkos fejével kopogtatott be az ablakon, majd bedugta az egyik lábát, majd a másikat, most már a harmadikat és a múlt héten jelezte, a negyediket is szeretné. Már most láthatjuk, ez egy génmanipulált farkas, ennek sok lába lesz. De még egyetlen farkas sem kéredzkedett be sehová csak melegedni. A tanulságokat pedig mindenki vonja le saját maga."

De vannak, akikben még bízhatunk, kár, hogy nem magyarok, hanem románok:

"Ezúton innen köszönjük Cristian Terhes román európai parlamenti képviselőnek, hogy felfedte az Európai Bizottság eljárását, és továbbra is küzd azért, hogy a titkos részek megismerhetőek legyenek. Igen, ma már ott tartunk, hogy ha egy magyar ember az életével kapcsolatos fontos dologban vár támogatást, akkor európai szinten a román képviselőkben bízhat."

Mindez messzire vezet:

"Az a világ, amely elvesztette a kétkedés egészséges ösztönét, az elburjánzott hazugságok világa lett. A kételkedés a szellemi egészségnek és az önkényuralom elutasításának legfőbb ismérve, a kételkedés joga pedig nem más, mint a szabadság joga."

Ugyanis: "Minél inkább öregszem, annál inkább jellemükből ítélem meg az embereket, nem pedig eszméik alapján. A már említett Csoóri Sándor pedig úgy fogalmazott: az embernek mindenekelőtt saját magát kell megteremtenie a hatalmon lévőkkel szemben, mert az önálló viselkedés és minden vakmerő gesztus, fölér egy utcai tüntetéssel."

Ebből egyenesen következik, hogy:

Az első vakmerő gesztus, hogy átmenetileg mindenkinek félre kell tennie a politikai eszmei szembenállást. A kötelező oltás elutasítása fontosabb ma bármilyen eszmei konfliktusnál. Ennek a felismerése az önök felelőssége."

Bár könnyen lehet, hogy már késő:

"Nem árt, ha mindenki tisztában van azzal, hogy önöket most nem fogja megmenteni senki. Most önöknek saját magukat kell megmenteniük. Most mindenki saját magáért felelős. Mindenkinek meg kell találnia a saját maga környezetében azokat az embereket, közösségeket, azt a rést, ami számára megfelelő. Ott kell megbeszélni és kitalálni mindenkinek a saját maga stratégiáját. Szervezzék úgy az életüket, hogy akkor is tudjanak egymásról és akkor is megtalálják egymást, ha nincs internet és telefon."

Ugyanis nagyon-nagyon durva dolgok jönnek. Nem lennénk a leleplezett Orbán Viktor helyében sem:

"Folyamatosan beszélnünk kell egymással, meg kell találniuk a hangot azokkal, akik oltással érzik magukat biztonságban. És rá kell irányítani a figyelmet arra, hogy az oltás mögött milyen terveket készítenek elő és hogy a háttérben minek az előkészülete folyik. Még a legkeményebb diktatúrában sem erőltettek rá mindenkire mindent. Amit most előkészítettek, az az emberi történelem legsötétebb diktatúrája, ami, mint általában a diktatúrák, mindenkire csapást fognak mérni."

Így állunk. Aki nem hiszi, hallgassa meg az előadót teljes egészében, íme: