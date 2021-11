A 2022-ben futball-vb-t rendező Katar nem csak a FIFA elleni kémkedésre bérelt fel egy egykori CIA-ügynököt

Katar úgy próbált előnyt szerezni a 2022-es labdarúgó-világbajnokság rendezési jogának megszerzése előtt, hogy felbérelt egy egykori CIA-tisztet, kémkedjen a legnagyobb riválisok és az olyan tisztviselők után, akik 2010-ben aztán kiválasztották a győztest. Ez már 2018-ban kiderült, de az Associated Press friss cikke szerint Kevin Chalker CIA-ügynök azután is évekig dolgozott Katarnak, hogy az ország elnyerte a rendezés jogát.

Az AP szerint Katarnak többen is kémkedtek a rivális nemzetek pályázatai után: volt, hogy valaki álfotóriporterkedett, de olyan is előfordult, hogy egy másik személy magát nőnek kiadva próbált közelebb kerülni valakihez a Facebookon, csak hogy információkat szerezzen. Úgy tudni, a 2010-es döntés előtt sikerült megszerezniük a FIFA egy magas rangú tisztviselőjének a híváslistáját is. Mindezek mellett a cikk szerint Kevin Chalker arra is ígéretet tett Katarnak, hogy segít „fenntartani a dominanciát” a külföldi munkavállalók felett. A 2,8 millió lakosú Katarban mindössze 300 ezren az ország állampolgárai, miközben nagymértékben támaszkodnak a külföldi vendégmunkásokra. Ez igaz a világbajnoksághoz is szükséges infrastruktúra megépítése terén is. A munkásokat azonban embertelen körülmények közöttt, táborokban szállásolják el, a stadionokat gyakorlatilag rabszolgamunkával építik. Mindezt a katari kormány nem kommentálta, és az AP szerint a FIFA sem kívánt nyilatkozni a témában.

Nemcsak a kormány, maga Kevin Chalker is visszautasította az interjút, mindössze annyit mondott, hogy ő és a cégei „soha nem fognak illegális megfigyelésben részt venni”. Az egykori CIA-ügynök – akinek Dohában található az irodája, és katari kormányzati email-címe van – azt is állította, hogy az AP birtokába került dokumentumok egy része hamisítvány.

Pedig Chalker cégeinek dokumentumai közül az AP több százat vizsgált át, köztük egy 2013-as jelentést, amelyben több fotó is szerepelt a munkatársainak találkozóiról különböző futballtisztviselőkkel.

Az AP birtokába került papírokból derült ki az is, hogy Chalkert beperelte Elliott Broidy, aki azzal vádolta a volt CIA-ügynököt, hogy Katar utasítására széles körű hacker- és kémkedési kampányt indított, melynek során többek között korábbi nyugati hírszerzőkkel figyelték meg a FIFA tisztségviselőit. Broidy ügyvédei nem reagáltak az AP megkeresésére, Chalker jogi csapata pedig a benyújtott vádakra azt mondta, azok alaptalanok.

Kémjáték

Az AP szerint az elmúlt tíz évben a világbajnokságtól függetlenül is virágzott a megfigyelési üzletág a Perzsa-öbölben. Chalker korábban öt évig dolgozott a CIA-nél műveleti tisztként, ügynöki múltja pedig vonzó lehetett a katari kormány számára. Legalábbis azt mondta az AP-nek nyilatkozó, a nevét nem vállaló volt munkatárs, hogy „ez a misztikumának a része volt. A fiatal és gazdag katariak kémjátékot játszanak vele, ő pedig megadja nekik.”

Korábbi munkatársai szerint Chalker cégei nemcsak hírszerzési munkát végeztek Katarnak, a Global Risk Advisors nevű vállalkozása a hírszerzési alapú tanácsadói szolgáltatások mellett „kiberbiztonságra, valamint katonai és bűnüldözési kiképzésre is szakosodott nemzetközi stratégiai tanácsadó cégként” hirdeti magát.

Még 2010-ben jelentették be, hogy Katar nyerte a 2022-es foci-vb-t, az ország sikeres pályázatát azonban régóta korrupciós vádak övezik: amerikai ügyészek tavaly azt állították, hogy a FIFA végrehajtó bizottságának tagjai kenőpénzt fogadtak el, cserébe Katarra voksoltak.

Karl-Heinz Rummeniggét, az európai labdarúgás vezető tisztségviselőjét 2013-ban azért bírságolták meg, mert nem tett jelentést két Rolex óráról, amikor Katarból visszatért Németországba. A FIFA egyik vezető tisztségviselője, a belga Michel D'Hooghe fiának nem sokkal a 2010-es szavazás után ajánlottak munkát Katarban, amit el is fogadott. A FIFA korábbi főtitkára, Jerome Valcke ellen svájci ügyészek emeltek korrupciós vádat egy olyan ügyben, ami egy katari tulajdonban lévő, Szardínia szigetén álló luxusvilla használatával kapcsolatos. A Broidy által megfogalmazott vádak szerint Valcke az egyike volt azoknak a FIFA-tisztviselőknek, akiket Chalker cége megfigyelt.

„Teljes tagadhatóság”

Az AP szerint Chalker a cégeit, köztük a Global Risk Advisorst úgy mutatta be, mint amelyre Katarnak feltétlenül szüksége van, hogy megvalósítsa ambícióit. A cég egy 2014-es dokumentumában olyan mondatok szerepelnek, hogy „a félmegoldások ideje lejárt, komolyan figyelembe kell venni, hogy a 2022-es világbajnokság mennyire fontos Katar számára”, illetve, hogy „nem hagyományos módszereket” használnak majd. Chalker mindezek mellett azt ígérte, hogy informatikai szakembereket és „rendkívül érzékeny amerikai hírszerzési és katonai műveletekben” jártas embereket alkalmaznak, illetve hogy a tervek között szerepelnek „bűnbakok„ és „villámhárítók”, illetve pszichológiai műveletek, valamint „kitartó és agresszív figyelemelterelés”, melyek mind Katar ellenségeire irányulnak, miközben az országnak „teljes tagadhatóságot” biztosítanak. A dokumentumok szerint a projekt javasolt költségvetése 9 év alatt 387 millió dollárba került volna, de hogy a katariak végül mennyit fizettek, az nem derült ki. Az viszont igen, hogy Chalker alvállalkozóként alkalmazta a Dilligence-t, egy londoni magánnyomozó céget, amely a 2010-ben pályázó amerikai csapatot figyelte meg. Úgy tudni, egy álfotóriporter jelentette titokban, hogy mi történt, amikor a FIFA tisztviselői az Egyesült Államokban találkoztak, és stadionokat néztek meg az ország pályázati csapatának vezetőivel. Emellett valaki magát fiatal nőnek kiadva, hamis Facebook-profillal próbált közelebb férkőzni az egyik „célszemélyhez”.

Az AP által vizsgált dokumentumok szerint Chalker a 2010-es pályázat előtt azzal bízta meg a Dilligence-t, hogy szerezze meg Jack Warner és Chuck Blazer FIFA-tisztviselők kommunikációs és pénzügyi adatait. Blazer – aki 2017-ben meghalt – az amerikai labdarúgás korábbi vezető tisztségviselőjeként később bűnösnek vallotta magát a FIFA-val kapcsolatos korrupciós vádakban, és mint kiderült, informátorként dolgozott az FBI-nak. A Dilligence nem kommentálta az ügyet.

A 2010-es amerikai pályázati csapat ügyvezető igazgatója, David Downs azt nyilatkozta, nem lepte meg a hír, hogy Katar kémkedett a riválisai után, tekintve, hogy a többiekhez képest gyenge volt a pályázata.

A Global Risk Advisor dokumentumai közt kiemelték a vállalat azon erőfeszítéseit is, hogy megnyerjék a futballvilág egyik kulcsfiguráját, Ali Bin Al-Husszein jordániai herceget, aki 2015-ben és 2016-ban sikertelenül pályázott a FIFA elnöki posztjára. Egy 2013-as dokumentum szerint Chalker cége azt javasolta a katariaknak, hogy adjanak pénzt a jordániai herceg által vezetett futballfejlesztési szervezetnek, mondván, ez „segítene megszilárdítani Katar jó hírnevét a futballban”.

Hackerképzés a belügyminisztériumi alkalmazottaknak

Az, hogy Chalkert pontosan milyen munkákkal bízta meg Katar, nem világos, de az AP állítja: a Global Risk Advisors 2014 és 2017 közötti dokumentumaiban szereplő projektek szerint nem csak a világbajnoksághoz közvetlenül kapcsolódó terveket mutatnak be.

Az AP úgy tudja, Chalker 2017 augusztusában írt alá Katarral szolgáltatási keretmegállapodást, amelyben az szerepel, hogy a cége tanácsadást nyújthat a megfigyelésről és a megfigyelés elleni védekezésről „hírszerzési gyűjtőszervezeteknek”.

A projektek közt szerepelt, hogy rögzítik a Katarban dolgozó vendégmunkások „személyes és biometrikus adatait”, amivel „Katar megtarthatja a vendégmunkások feletti uralmát”.

Egy másik projekt helyszíni vagy távoli „mobileszköz-kiaknázást” ígért, amely a Global Risk Advisors szerint „hírszerzési információkat” szolgáltatna és fokozná a nemzetbiztonságot.

2017-ben, egy hónappal azután, hogy a Katarral szomszédos országok megszakították vele a diplomáciai kapcsolatot, Chalker azt javasolta, hogy biztosítsanak a belügyminisztérium alkalmazottai számára egy kémkedési és hackerképzési programot, „amely az amerikai hadsereg és hírszerző ügynökségek tisztjei által végzett elitképzésen alapul”.

A képzést Chalker cége intézte volna, azonban ezt volt CIA-ügynökként nem tehette volna meg, ugyanis az amerikai hírszerzés által a tisztjeiknek tanított kémkedési és hackelési módszerek titkosak, a technikák felfedése törvénybe ütközik.

Az, hogy amerikai hírszerző tisztek olyan kormányoknak dolgoznak, ahol az emberi jogok helyzete minimum kérdéses, az AP cikke szerint szerint aggasztja a washingtoni tisztviselőket. A kongresszus emiatt olyan jogszabályokat terjeszt elő, amelyek új jelentéstételi kötelezettségeket írnának elő most külföldön dolgozó egykori amerikai hírszerző tisztek számára.

Hasonlóan összegezte a történteket John Scott-Railton, a Citizen Lab vezető kutatója is, aki szerint az, hogy amerikai hírszerzőket dolgoztatnak külföldi országok, „problémát jelent az amerikai nemzetbiztonságra nézve”. Szerinte „veszélyes, hogy azoknak, akik országunk legérzékenyebb titkait kezelik, eszükbe jut, hogy sokkal több pénzt kereshetnek azzal, ha a technikai tudást, amit a képzés során megszereztek, annak a szolgálatába állítják, aki megfizeti őket”.

(Nagy kép: Katar emírje, Tamím bin Hamád Al Táni sejk, Sepp Blatter és Igor Suvalov orosz miniszterelnök-helyettes a világbajnoki trófeával 2010. december 2-án - FABRICE COFFRINI / AFP)