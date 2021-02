Vendégmunkások ezrei halnak meg a focivébére készülő Katarban

Több 444 videó?

Több mint 6500 indiai, pakisztáni, nepáli, bangladesi és Srí Lanka-i vendégmunkás halt meg Katarban az elmúlt tíz évben, mióta az ország elnyerte a a 2022-es futball világbajnokság rendezési jogát, írja a Guardian. A statisztika nem tartalmazza a fülöp-szigeteki és kenyai embereket, akik szintén nagy számban érkeznek az országba.

Bár pontos adatok nincsenek, valószínűsíthető, hogy jelentős részben olyan vendégmunkásokról van szó, akik a vébé miatt megkezdett építkezéseken dolgoztak. A sportesemény miatt hét új stadiont, repülőteret, utakat, tömegközlekedési útvonalakat, szállodákat és egy teljesen új várost is felépítenek, ahol a döntőt játsszák majd.

Stadionépítés Katarban Fotó: -/AFP

A szervezők által közölt adatok szerint 37-en haltak meg azok közül, akik a stadionok építésében vettek részt, közülük 34-en nem a munkájukkal összefüggésben vesztették életüket. Szakértők szerint azonban ezt nehéz komolyan venni, hiszen többeket ebbe a kategóriába soroltak, miközben az építkezés helyszínén estek össze.

A lap egy nepáli férfi esetét is említi, aki több százezer forintnak megfelelő összeget fizetett azért, hogy takarítóként dolgozhasson egy munkásszállón, majd egy hét elteltével öngyilkos lett. Egy bangladesi munkás áramütésben halt meg a szálláson, egy 43 éves indiai férfiről pedig csak annyit közöltek, miután megtalálták a szobájában, hogy „természetes okokból” halt meg. Utóbbi nagyon gyakran szerepel indoklásként a Guardian által megszerzett, katari adatbázisban.

A kormány szerint a statisztika olyan irodai alkalmazottakat is tartalmaz, akik természetes okokból haltak meg, miután évek óta Katarban dolgoztak. Ezen kívül azzal védekeznek, hogy a halottak száma így is elenyésző az össszes vendégmunkáshoz képest, még ha minden egyes elvesztett élet tragédia is.