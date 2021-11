Hiába próbálta, nem tudta szóra bírni Hadházy a "geotermikus energia királyát"

Sok szempontból elég tipikus az a videó, amit Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő tett közzé a Facebook-oldalán: a képviselő próbál kérdéseket föltenni egy, az államtól több milliárd forintot elnyerő vállalkozónak a furán megvalósuló beruházásairól, aki pedig nem válaszol. Pontosabban azt hajtogatja, hogy írásban kellene föltenni a kérdéseket, akkor szívesen válaszol, meg ha korábban élőben keresték volna, akkor is válaszolt volna, de most semmiképpen, ugyanis Hadházy provokál.

A kérdéses vállalkozó Kovács Imre, akire Hadházy Ákos a "geotermikus energia királyaként" hivatkozik. Ez nem teljesen véletlen, hiszen Kovács cége összesen 8,4 milliárd forint állami támogatást kapott, hogy Mosonmagyaróváron, Battonyán és Kiskunhalason geotermikus erőműveket építsen. Ezekből viszont a képviselő szerint elég kevés látszik: a mosonmagyaróvári erőmű helyén egy bádogsufni áll, a másik kettő helyén pedig semmi nincs, legfeljebb gaz.

De nem, vagy nemcsak ezekről akart kérdezni a képviselő, hanem a kocsordi fecskendőgyárról, amelyre 1,5 milliárd forintot adott az állam, és amelyről Varga Mihály is nagyon elismerően beszélt, sőt, a szobájában jelképesen át adta az üzemet. Hadházy ezt az üzemet szerette volna megtalálni, de Kovács azt sem volt hajlandó elárulni, hogy az a terület, ami előtt állva vitatkoztak, már az üzem része, vagy nem. A képviselő végül megtalálta az üzemet, és be is ment oda, képeket is készített, mielőtt kizavarták volna. Ezekből pedig nem tűnik úgy, mintha óriási tempóban folyna a termelés. Egy a helyszínen megkérdezett ember szerint nagyon ritkán van termelés az üzemben.