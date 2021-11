Müller Cecília meglepődött azon, hogy a regisztráció és időpontfoglalás nélküli oltási lehetőség „úgy tűnik, kicsit kényelmesebb forma” az embereknek

Hétfőn indult az oltási hét, amikor mindenféle előzetes macera nélkül lehet az oltópontokon beadatni az első, a második vagy a harmadik adag vakcinát.

Múlt hétfőn és kedden 8 710 első oltást adtak be, ezen a héten 32 799-et.

Harmadik oltást 74 ezren adtak be a múlt hét első két napján, most 209 213-an.

Vagyis elég népszerű. Müller Cecília országos tisztifőorvos az M1-nek el is mondta, hogy jónak értékeli az oltási hét kezdetét, a regisztráció és időpontfoglalás nélküli oltási lehetőség „úgy tűnik, kicsit kényelmesebb forma” az embereknek.

Azt, hogy ne legyen regisztráció, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke már augusztus végén kezdeményezte, mondván, az erősen csökkenti az oltási hajlandóságot.

Ehhez képest csak most van ilyen lehetőség, két hét rákészülés után. Az RTL Klub tegnap kérdezte meg az operatív törzset, hogy az oltási hét után nem akarják-e végleg eltörölni az oltások előtti adminisztrációt, de azt a választ kapták, hogy „a regisztráció és az időpontfoglalás alapvető, hogy az egyébként is nagy terhelés alatt álló kórházak számára a munkaszervezés tervezhető legyen”.

Számos országban alakítottak ki oltópontokat forgalmas helyeken, plázákban vagy Bécsben például a Szent István-székesegyházban. Van, ahol autós oltópontok vannak.