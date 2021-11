A kormányzati vagyonkezelő sem lazsált, ha értékes ingatlanokat kellett eladni milliárdos befektetőknek

A Fővárosi Közgyűlés szerdán döntött úgy, hogy vizsgálóbizottságot állít fel a Városháza-ügy miatt, amelynek egyik központi szereplője a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. Az önkormányzati cég tevékenységéről sok szó esik a sajtóban, de mi a helyzet a nagytestvérrel, a Mager Andrea nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter háttérintézményeként működő Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-vel (MNV)? Ennek néztünk utána.

Az állami vagyonkezelő sikeres időszakot tudhat maga mögött. Azt már júniusban megírta az mfor.hu, hogy az MNV-nek 14,6 milliárd forintos áron sikerült eladnia egy ingatlancsomagot, amibe például az Andrássy út 73-75. alatti MÁV-székház, a siófoki Erzsébet szálloda és a budai Várnegyedben található Táncsics Mihály utca 1. szám alatti patinás épület is beletartozott. A csomagból a MÁV-székház 6,3 milliárd forintot, míg a siófoki szálloda 2 milliárd forintot ért az MNV értékbecslése szerint. Az Andrássy úti palotára már 2019-ben is lehetett licitálni, akkor 7,9 milliárd forint volt az ára, de senkinek nem kellett. A frekventált elhelyezkedésű, kiváló adottságokkal rendelkező, hatalmas épület 5902 négyzetméteres és ötszintes, több mint 10 éve áll üresen.

Eddig nem lehetett tudni, hogy ki lett az Andrássy úti, a balatoni és a várnegyedi értékes ingatlanok közös, új tulajdonosa. Sokadik kérdésünkre az MNV végül a Magyar Nemzetben november 24-én megjelent cikk linkjét küldte el nekünk. Ebből kiderült, hogy a csomagszerű értékesítés célja, hogy az ingatlanpiac által biztosított optimista befektetői hangulatot kihasználva a kevésbé vonzó ingatlanok is befektetőre találjanak. Licitálni az állami vagyonkezelő elektronikus aukciós rendszerében lehetett. Így kelt el ez az ingatlancsomag is, a vevő pedig a ReoCo Value Added Ingatlanalap, az adásvételi szerződéseket már alá is írták.

Mager Andrea és Garancsi István Fotó: botost/444.hu

A cikkből persze nem derült ki, hogy ez a remek hangzású ingatlanalap mégis kihez köthető. Nos, a ReoCo Value Added Ingatlanalap az Indotek-Investments Alapkezelő Zrt.-hez tartozik, legutóbbi beszámolója szerint 2020 végén a saját tőkéje 40,8 milliárd forint volt. Az Indotek-Investments pedig a Florange Property Kft.-én keresztül Jellinek Dániel többségi tulajdona, az ingatlanmágnás Magyarország tizedik leggazdagabb embere 107,5 milliárd forintos becsült vagyonnal. Az Indotek csoportról az volt a legutóbbi hír, hogy az Orbán-kormánnyal és a Mol-lal konzorciumban a ferihegyi reptér új tulajdonosa is lehet.

Valóban optimista a befektetői hangulat az ingatlanpiacon, amit jól bizonyít, hogy az MNV idén már számos egyéb balatoni és budapesti ingatlantól megszabadult. Az elektronikus aukciós rendszerben elvileg bárki licitálhat, de az esetek jelentős részében mindig csak egy licitáló akad, aki kikiáltási áron veszi meg az állam által eladásra ítélt ingatlanokat.

Elvitték a balatoni csomagot is

Például a Bahart a koronavírus-járványra hivatkozva döntött úgy, hogy az MNV segítségével eladja három balatoni ingatlanát. Szintén az mfor.hu írta meg, hogy mindhárom vevő ismert ingatlanbefektető lett: a balatonboglári kempinget a kecskeméti Terebezd Trade Kft. szerezte meg. A cég mögött a milliárdos forgalmú, a kecskeméti focicsapatot is birtokló Horváth Építőmester Zrt. áll. A balatonszemesi kempinget a Nagygyörgy Tibor által tulajdonolt Biggeorge Property Zrt. ingatlanfejlesztő érdekkörébe tartozó ingatlanbefektetési alap szerezte meg. A siófoki Hotel Mólót megvásároló Azúr Szórakoztatóközpont Kft. is jelentős szereplője az ingatlanos piacnak. A Balatoni-csomag értékesítéséből összesen 3,5 milliárd forint folyt be az árveréseken.

Idén a második legértékesebb csomagot a Victoria Ingatlanhasznosító Kft. szerezte meg az MNV-től 4 milliárd forintért. Ide az orfűi akvapark és az Emmi egykori belvárosi irodaháza tartozik. A hvg.hu írta meg, hogy a Victoria tulajdonosa Schimicsek Tibor, aki már Rogán Antal belvárosi polgármestersége idején aktív felvásárlója volt az V. kerületi önkormányzati ingatlanoknak.

Bevásárolt az állami liciteken a kormányközeli elitképzőnek is nevezett Mathias Corvinus Collegium alapítványa is, amelynek egyik cége, az Arrabona Talentum Ingatlanfejlesztő Kft. 1,4 milliárd forintért lett a Győr belvárosában található Konferencia Hotel épületének tulajdonosa, az eladó a Rába Járműipari Holding Nyrt. volt.

Még nem ismert, hogy ki vette meg az MNV segítségével az egykori Malév irodaházat az V. kerületi Széchenyi István téren, de az biztos, hogy licitálni szeptember 17-től szeptember 24-ig lehetett az ingatlanra, tehát mindössze egy hétig, a kikiáltási ár pedig 3,8 milliárd forint volt. Nagy verseny nem alakult ki, mindössze egy ajánlat érkezett, így az egyelőre ismeretlen vevő 3,8 milliárd forintért szerezte meg a Malév irodaházat. Az irodaház gyakorlatilag egybeépült a Jellinek Dávid ingatlan-birodalmához tartozó Sofitel szállodával.