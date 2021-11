Összeül a WHO az új vírusvariáns miatt

Indiai falfestmény Fotó: PUNIT PARANJPE/AFP

Pénteken tárgyalnak az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szakértői az új, Dél-Afrikában felbukkant koronavírus-variánsról. Eldöntik majd, hogy a „figyelemmel követendő” (variant of interest) vagy az „aggodalomra okot adó” (variant of concern) kategóriába teszik, írja a Guardian.

Az első egy enyhébb besorolás, két feltétele van:

a variáns genetikai változásai várhatóan vagy bizonyítottan változtatnak a vírus alapvető jellemzőin (terjedés, betegség súlyossága, immunválasz kikerülése),

több országban terjed, egyre több esetben azonosítják, így globálisan egyre nagyobb veszélyt jelent.

A második kategóriába tartozó variánsokra legalább egy igaz az alábbiak közül:

gyorsabban terjednek,

új típusú klinikai tüneteket okoznak,

csökkentik a közegészségügyi intézkedések, a vakcinák vagy a betegség kezelési módszereinek hatékonyságát.

Az új, egyelőre B.1.1.529 néven emlegetett variáns azért tűnik különösen aggasztónak, mert több mint harminc mutációval rendelkezik a tüskefehérjében, ami megváltoztathatja a vírus viselkedését. Kérdés, pontosan hogyan és mennyire, mert nem szükségszerű, hogy így legyen.

Ez az ábra azt mutatja, hogy a különböző variánsok milyen gyorsan váltak uralkodóvá Dél-Afrikában. Az eddig rendelkezésre álló adatok alapján a mostani változat minden eddiginél gyorsabban szorítja ki a korábbiakat. A felfedezése után néhány nappal már a vizsgált minták nagyjából 90 százalékában volt jelen, míg a delta variánsnak ehhez hónapokra volt szüksége.

A variáns eddig Dél-Afrikában, Hongkongban és Botswanában okozott bizonyítottan fertőzéseket, ezért Indiában máris szigorúbban tesztelik az onnan érkezőket. Anglia törölte a Dél-Afrkából és néhány más afrikai országból érkező járatokat, és Izrael is beutazási korlátozásokról döntött.

Elképzelhető, hogy a WHO ezt a variánst is a görög ábécé egy betűjével fogja elnevezni, valószínűleg Nű lesz.