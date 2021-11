Miközben rekordon van az új fertőzöttek száma, mégis vannak kedvező jelek a heti járványadatokban

Ausztriához vagy Szlovákiához hasonlóan zárni fog-e a magyar kormány a súlyos járványhelyzet miatt? Orbán pénteki rádióinterjújából az derült ki, hogy nagyon nem akar.

„Semmit sem zárok ki, de minden rosszat szeretnék elkerülni, ez a magyar kormánynak a hozzáállása. Tehát ha a harmadik oltás fölmegy, ha úgy látjuk, hogy a fertőzéseket sikerül, annak a növekedését sikerül fékezni vagy megállítani, akkor nincs ok arra, hogy zárjunk” - mondta Orbán Viktor a Kossuth Rádióban .

A miniszterelnök két olyan elemet emelt ki az adatokból, amiben a körülményekhez képest javulás van.

Az egyik a harmadik oltás, amire - szemben az első oltásokéval - magabiztosan lehet jelenleg azt mondani, hogy „fölmegy”.

A hétfőn indult - és Orbán pénteki bejelentése alapján meghosszabbított - oltási akcióhét megdobta a beadott vakcinák számát. Valamennyire az első oltottak száma is emelkedett az egy héttel korábbihoz képest - napi átlagban 11 ezerrel -, de igazán azok éltek a lehetőséggel, akik megerősítő, harmadik oltást kértek. Majdnem hétszer annyian mentek el az akció első négy napján harmadik oltásért, mint elsőért.

Augusztus elsejétől lehet kérni a megerősítő oltást, azóta most péntekig 2 269 551-en mentek el a harmadik oltásért. Ez ugyan a teljes lakosságnak csak a 23 százaléka, ami nem túl sok, de Orbán egyértelművé tette, hogy ő most erre koncentrál: „Jön a karácsony, ugye, tavaly kiskarácsony volt, mert nem volt vakcina, idén lehet nagykarácsony, de csak akkor, hogyha a harmadik oltást felvevőknek a száma megnő.” Hogy meddig kell nőni a nagykarácsonyig, azt Orbán egyáltalán nem határozta meg.

A harmadik oltás mellett Orbán a fertőzések növekedésének fékezésétől vagy megállításától tette függővé, hogy zárni kell-e. Ebben rosszul is állunk, de vannak olyan jelek is, hogy javul a helyzet.

Azt talán nem kell magyarázni, hogy miért rossz a helyzet azon a héten, amikor rekordot döntött az új fertőzöttek száma. Nemcsak a negyedik hullámot, hanem az elmúlt másfél évet nézve. Az elmúlt egy hétben az új fertőzöttek napi átlaga már 10 ezer felett van.

Viszont a növekedés üteme már második hete lassul. A múlt heti látványosabb javulás volt, amikor 65 százalék után „csak” 23 százalékkal nőtt az új fertőzöttek száma, a mostani héten ennél is kicsit alacsonyabb, 20 százalékos a növekedés. Ami még így is jelentős, és olyan magasan van, hogy ebből bőven új rekord lett.

De ha szó szerint vesszük Orbán Viktor szavait, akkor a növekedés fékeződik. Vagyis az általa felállított új szempontrendszer szerint nem kell zárni.

Az új fertőzöttek számánál továbbra is fontosabb mutató, hogy hány covid-fertőzött van kórházban és lélegeztetőn. Alighanem az oltások látványos hatásosságát mutatja, hogy kevesebben vannak most kórházban, mint amikor tavasszal hasonlóan magas volt a fertőzöttek száma.

A harmadik hullámban március 30-án volt a legtöbb covid-fertőzött kórházban, 12 553 volt a csúcs. Az már túl volt azon, amit az egészségügy elbír, szakszerű ellátásban mindenképpen. Most 6 913 koronavírus-fertőzött van kórházban. Ez csak a tavaszi adatokhoz képest kedvező szám, a majdnem 7 ezer covidos is jelentősen terheli az egészségügyi rendszert, és érezteti a hatását a nem covidosok ellátásában is, műtétek maradnak el, a mentőszolgálat túlterhelt.

A legsúlyosabb állapotban lévő fertőzöttek száma ezen a héten már meghaladta az egy évvel ezelőtti második hullám legrosszabb adatait, de hasonló a helyzet, mint a kórházban ápoltaknál: a harmadik hullám csúcsa messze van.

A kórházban ápolt és a lélegeztetőgépen lévők száma ezen a héten is nőtt, de itt is mérséklődött a növekedési ütem. 3-4 hete ijesztő mértékben, 70 százalék felett emelkedett a kórházban lévő fertőzöttek száma. Ez csökkent előbb 50, majd 24, most pedig 17 százalékra. Ez azért még mindig azt jelenti, hogy a múlt hét péntekhez (6 122) képest 791-gyel több (6 913) koronavírus-fertőzött volt kórházban.

A lélegeztetőgépen lévőknél is volt egy hirtelen, 63 százalékos ugrás három hete, azóta ez az ütem csökken (40, 21 és most 18 százalék). Itt sem lehet még arról beszélni, hogy meg is állt volna a növekedés, 82-vel voltak többen most lélegeztetőn (695), mint egy hete (613).

Nagyon sok az áldozat

Az elmúlt egy hétben a hivatalos adatok szerint 1 086 áldozata volt a járványnak, naponta 155. Ez április vége óta a legrosszabb adat. Hogy mennyire magas ismét a magyar halálozási arány európai összehasonlításban, arról ebben a cikkben írtunk.

A járvány terjedésének a sebessége minden fontos mutatóban csökkent az elmúlt két hétben, de hogy ez mennyire törékeny javulás vagy marad tartós a trend ilyen magas fertőzöttségi számoknál, az a következő hetekben dől el. Merkely Béla optimista, szerinte az ország középső része már elérte a járványplatót, igaz ő a negyedik hullámot sem annyira látta jönni. Ha meg is lesz a csúcs, még hosszú hetekig nagyon magas lesz a kórházban lévők és az elhunytak száma.

És persze sok múlik azon is, hogy mennyire ír felül mindent az új vírusvariáns.